Dinamo a câştigat amicalul cu Rapid. Dan Alexa: “Nu s-a văzut diferenţa dintre Liga I şi Liga a II-a” 05.06.2020

05.06.2020



Echipa de fotbal Dinamo a câştigat cu scorul de 1-0 (0-0) meciul amical cu divizionara secundă FC Rapid disputat, joi, la Săftica, aceasta fiind prima partidă disputată de cele două formaţii de la declanşarea pandemiei de coronavirus, cea care a dus la întreruperea tuturor competiţiilor sportive. Unicul gol al întâlnirii disputate fără spectatori a fost […]

Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a avut o întâlnire cu premierul Dăncilă. Potrivit Guvernului, în cadrul discuției au fost abordate aspecte ale ultimelor evoluții de pe scena politică internă, precum și

Popularitatea președintelui rus, Vladimir Putin, scade în sondaje, a anunțat șeful Centrului rus pentru studierea opiniei publice (VŢIOM), Valeri

Soţia unui bancher din Azerbaidjan condamnat la închisoare a cheltuit aproape 16 de milioane de euro în zece ani de cumpărături la magazinul de lux Harrods din

Brigitte și Florin Pastramă au apărut pentru prima dată în public în calitate de soț și soție. În urmă cu două zile, cei doi au spus un „da” hotărât la Starea Civilă, iar în această seară au mers împreună la un eveniment monden.

Indicele S&P 500 a deschis şedinţa de miercuri la minimul ultimelor două luni, respectiv 2.785,62 de

Marius Marica, directorul de mar­keting al Timac Agro a precizat, miercuri, la conferinţa Mediafax „Smartagriculture“ că fermierii trebuie să producă tot mai mult, dar pe aceeaşi suprafaţă, menţionând importanţa inovaţiei în ceea ce

Un tânăr în vârstă de 19 ani din Bolivia și-a pus perucă și s-a costumat în femeie pentru a merge la un examen în locul iubitei lui. Tânărul pe nume Bryan, student la Ingineria Sistemelor, s-a prezentat la examenul de admitere la

O împuşcătură trasă accidental cu pistol de către o gardă de corp marţi seara, la Bruxelles, la bordul avionului premierului ceh Andrej Babis, nu s-a soldat cu niciun rănit, au relatat miercuri poliţia

Demis de la FCSB după ce a ratat titlul în Liga 1, Mihai Teja, 40 de ani, ia în calcul și o experiență la nivelul Ligii 2, în ciuda faptului că vine de la o vicecampioană. „Sunt discuții, dar nimic concret. E o perioadă

Rezultatele finale oficiale ale alegerilor europarlamentare 2019 arată că Partidul Național Liberal este câștigător detașat, obținând 27 la sută din voturi. Pe locul al doilea s-a clasat PSD, cu 22,5 la sută din voturi, urmat foarte aproape

Consiliul Superior al Magistraturii a făcut public joi calendarul concursului pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Anunţul vine în contextul în care mandatul actualei şefe, Cristina Tarcea, expiră

Horoscop 24 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 24 mai 2019 - Berbec: Este cu adevărat necesar să fii generos cu cei din jur și ceva mai îngăduitor cu propriile defecte, ca să nu te încurci singur în situațiile pe care

Deputata Blocului ACUM Maria Ciobanu consideră că scopul vizitei la Chişinău a reprezentantului special al lui Vladimir Putin în relaţiile cu Republica Moldova, Dmitrii Kozak, este acela de a-l înlătura pe liderul PDM, Vlad Plahotniuc, de la

Preşedintele PNL Ludovic Orban spune că partidele politice trebuie să se exprime foarte clar în susţinerea demersurilor pentru modificarea Constituţiei şi a legislaţiei pentru a garanta că voinţa exprimată de cetăţeni la referendumul

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,25%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Naţională a României (BNR). Joi, indicele a coborât la 3,25%, cel mai mic nivel

Meteorologii au emis în urmă cu puţin timp o avertizare COD PORTOCALIU de vijelii, care vizează mai multe judeţe, inclusiv Capitala! Începând cu ora 15.00, la ploi torenţiale, iar în

Șansa de a dobândi anumite avantaje este legată de capacitatea de a specula oportunitățile care se ivesc în viață. O fată isteață și conștientă de valoarea ei va răspunde pozitiv tuturor provocărilor, oricâte prejudecăți ar

Papa Francisc a aterizat vineri la prânz în România și a început o vizitã istoricã. La coborârea din avion, doi copii i-au oferit flori. Citește mai

Guvernul României a adoptat joi Strategia de dezvoltare a ecoturismului, act normativ care urmărește promovarea destinațiilor ecoturistice și care creează cadrul legislativ necesar dezvoltării turismului în

Grupul Zentiva a finalizat astăzi preluarea producătorului român de medicamente Solacium Pharma, impreună cu filiala sa, Be Well Pharma, de la Siyiara Enterprises LTD şi Alexandru-Tony