Din ce va trăi Corina Chiriac după retragerea din televiziune. Artista nu vrea să fie întreţinută de pensie 28.05.2020

28.05.2020 Din ce va trăi Corina Chiriac după retragerea din televiziune. Artista nu vrea să fie întreţinută de pensie Îndrăgita artistă Corina Chiriac a renunțat la televiziune! După 12 ani de colaborare cu Național Tv, prezentatoarea s-a retras pentru a-și realiza propriile planuri. Corina Chiriac a cântărit foarte bine decizia de a părăsi televiziunea



Din ce va trăi Corina Chiriac după retragerea din televiziune. Artista nu vrea să fie întreţinută de pensie

Îndrăgita artistă Corina Chiriac a renunțat la televiziune! După 12 ani de colaborare cu Național Tv, prezentatoarea s-a retras pentru a-și realiza propriile planuri. Corina Chiriac a cântărit foarte bine decizia de a părăsi televiziunea în această perioadă de izolare. Aceasta a hotărât că are socoteli neîncheiate cu propria persoană, drept pentru care s-a gândit […] The post Din ce va trăi Corina Chiriac după retragerea din televiziune. Artista nu vrea să fie întreţinută de pensie appeared first on Cancan.ro.

Din ce va trăi Corina Chiriac după retragerea din televiziune. Artista nu vrea să fie întreţinută de pensie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, spune că doar cine nu înţelege politica nu îşi dă seama că liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, devine din ce în ce mai izolat în cadrul formaţiunii pe care o

Un rezultat pozitiv al referendumului va fi primul pas ca iniţiativa USR #Fără penali să devină "literă de constituţie", a declarat joi, într-o conferinţă de presă, liderul USR, Dan Barna. El s-a

Piaţa panourilor termoizolante este estimată de jucători la o valoare de 130 de milioane de

Rapid va avea cel mai mare buget din Liga 2, 2.500.000 de euro, și în sezonul următor, în care giuleștenii speră să promoveze încă o dată și să revină în primul eșalon. Prima achiziție: Mallo, fundaș central

Centrele de servicii de externa­li­zare de tip shared services aveau 45% din totalul anga­ja­ţilor reprezentaţi de tinerii cu vârsta sub 30 de ani în 2018, acesta fiind sectorul de activitate cu cea mai mare preponderenţă a tinerilor în

Vestea convocării, în premieră, la naţionala mare pentru "dubla" cu Norvegia şi Malta din preliminariile Euro 2020 l-a motivat în plus pe Ionuţ Radu. Portarul român, care marţi va împlini 22 de ani, doreşte să-şi facă un

Procurorii DIICOT Constanţa au reţinut, vineri, un bărbat după ce l-au prins în flagrant în timp ce încerca să vândă aproximativ 1.000 de comprimate de MDMA. Potrivit unui comunicat al DIICOT

Tenismanul român Marius Copil (28 ani) a anunţat, vineri, într-o postare pe Facebook, că Andrei Pavel este din nou antrenorul său. ''Începând din aceasta săptămână am reluat colaborarea cu Andrei Pavel. Un antrenor din a cărui experienţă

Dezvăluire uluitoare la mai bine de un an de la moartea Ionelei Prodan! Șocant, câte luni de viață i-au dat atunci medicii de trăit EXCLUSIV Anamaria Prodan a avut, la mai bine de un an, să vorbească despre mama ei, care a trecut în neființă

Trupa germană Rammstein va începe luni turneul european pentru promovarea celui mai recent album, care poartă numele grupului, iar Duo Jatekok este invitat

Administraţia Prezidenţială a cerut Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) să emită decizia privind normele şi regulile de reflectare a campaniei pentru referendumul naţional din 26 mai, dar şi o recomandare de difuzare a unui spot

Când lumea este dezamăgită, frustrată, furioasă pe ce se întâmplă în jur, de la lipsa drumurilor până la educaţia angajaţilor, îşi îndreaptă privirea, mânia şi vorba către noi, presa: Voi, presa, promovaţi numai lucrurile negative,

Finala concursului muzical Eurovision a avut loc sâmbătă seara, la Tel Aviv. Apariția Madonnei pe scenă a stârnit un val de reacții, după ce doi dintre dansatorii săi au afișat steagurile palestinian şi israelian, ca un apel la unitate. 26 de

Anamaria Prodan a făcut senzație la evenimentul organizat, în această săptămână, de revista VIVA!. Sexy-impresara a purtat o ținută de-a dreptul senzațională, ce i-a scos în evidențul corpul apetisant. Toți ochii au fost ațintiți asupra

Horoscop Berbec. Un noroc chior poate viza situaţia ta materială, deci fii atent la şansele care apar nu se ştie de unde. E un fel de situaţie neprevăzută care are mai multe de oferit decât ai fi putut

Cetăţenii din 21 de state membre ale UE votează duminică în cadrul alegerilor europarlamentare. În primele trei zile ale scrutinului, organizat în perioada 23-26 mai, şi-au exprimat dreptul de vot alegătorii din Olanda, Marea Britanie, Irlanda,

Un număr de 22 de persoane au votat pe listele suplimentare la Şigău (judeţul Cluj), în condiţiile în care doar 7 dintre cei 20 de oameni de pe listele permanente au ajuns până acum la secţia de votare de la şcoala generală din

Conservatorii cancelarului austriac Sebastia Kurz s-au clasat pe primul loc, iar extrema-dreaptă, pe locul al treilea în alegerile europarlawemntare de duminică. În Belgia s-a înregistrat o creştere a extremei drepte flamande şi a

Mergând pe principiul: țara arde și baba se piaptănă ... la ce ne este utilă dragostea de sine? Cine mai are timp și pentru așa ceva? În fond, este o formă de narcisism?! Ei bine,

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a explicat, duminică seară, de ce a venit să voteze singur la Liceul Jean Monnet, nu însoţit de de iubita sa, Irina