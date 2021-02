Din august 2021, în România se vor elibera noile buletine cu cip. Cum vor arăta acestea 26.02.2021

26.02.2021 Din august 2021, în România se vor elibera noile buletine cu cip. Cum vor arăta acestea Calendarul Uniunii Europene merge înainte, în ciuda COVID-19. Din august 2021, România va elibera noile buletine, care vor conține cip. Prin faptul că va conține cip, noua carte de identitate va deveni “electronică” și va […] The



Din august 2021, în România se vor elibera noile buletine cu cip. Cum vor arăta acestea

Calendarul Uniunii Europene merge înainte, în ciuda COVID-19. Din august 2021, România va elibera noile buletine, care vor conține cip. Prin faptul că va conține cip, noua carte de identitate va deveni “electronică” și va […] The post Din august 2021, în România se vor elibera noile buletine cu cip. Cum vor arăta acestea appeared first on Cancan.ro.

Din august 2021, în România se vor elibera noile buletine cu cip. Cum vor arăta acestea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un echipaj SMURD a ajuns, duminică seara, în Regie, în zona căminelor studenţeşti de la Automatică, de unde a preluat o persoană suspectă de infecţie cu

Unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Suediei, Ingemar Stenmark este considerat cel mai bun specialist al probelor de slalom şi slalom uriaş al tuturor timpurilor. Născut pe 18 martie 1956 în Joesjo, Stenmark a câştigat prima sa competiţie

FRF a suspendat competițiile de fotbal din România, inclusiv Liga 1, din cauza pandemiei de coronavirus. Data anunțată pentru reluarea competiției este 31 martie, dar Craiova lansează o altă variantă. Federația Română de Fotbal a

Parcurile tematice Walt Disney World Resort din Florida şi Disneyland Paris vor fi închise, începând cu 14 martie, timp de două săptămâni, au anunţat reprezentanţii

Jannes Horn (23 de ani), fundașul stânga al lui Hannover, a fost depistat cu COVID-19. Este al doilea caz din cadrul lotului divizionarei secunde germane, după Timo Hübers (23 de ani). Toți oamenii din anturajul lui Hannover, ocupanta locului

Conform ultimelor informații apărute în mass-media, un parlamentar român s-ar fi infectat cu coronavirus după ce a participat la o reuniune internațională. Potrivit Digi24, parlamentarul respectiv nu ar mai fi intrat în contact cu nicio persoană

Situație incredibilă în Vâlcea. Un bărbat de 32 de ani, care revenise de curând din Italia și era plasat în izolare la domiciliu pentru supraveghere în caz de coronavirus, s-a urcat beat la volan și a provocat un accident pe o stradă din

Din cauza pandemiei de coronavirus, statul Nepal a anunțat, vineri, că suspendă eliberarea de permise de accensiune spre Everest, notează AFP. Măsura de interzicere a accesului pe Everest vine cu câteva săptâmâni înainte de debutul sezonului de

Expertiza medico-legală în cazul avocatului Eugen Ruican, căruia i-a fost rupt piciorul după ce s-a implicat într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism a doi frați, unul fost polițist, a fost gata abia pe 4 martie, doar după ce avocatul

Războiul are superstiţiile lui, iar japonezii nu au făcut excepţie de la

Directorul Centrului Naţional de Cercetări Clinice pentru Boli Respiratorii din China a anunţat, ieri, că pandemia de coronavirus ar putea lua sfârşit în iunie, dacă ţările cele mai afectate vor lua

Într-o scrisoare adresată Administraţiei Prezidenţiale, 30 de grupuri civice şi ONG-uri îi solicită preşedintelui Klaus Iohannis să intervină în favoarea românilor din Diaspora, în special a celor aflaţi în zonele afectate de coronavirus,

Gazetarul Cristian Tudor Popescu crede că Ludovic Orban „se roagă să aibă coronavirus” şi că „ar fi mană cerească” pentru el, după ce prim-ministrul interimar şi desemnat al Guvernului României a intrat în izolare la Vila Lac.

Smart Lighting & Installations, o companie care se ocupă cu proiectarea şi modernizarea de reţele electrice, a făcut afaceri de 12,5 milioane de lei în 2019 şi un profit de 200.000 de lei. Compania are 28 de angajaţi şi este deţinută de

Premierul britanic Boris Johnson a decis amânarea cu un an a alegerilor locale şi municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anunţat biroul premierului, transmite Reuters. Decizia premierului britanic vine la o zi după ce

Ministerul Afacerilor Externe a comunicat că un cetăţean român a fost ucis de coronavirus în Italia. Astfel, conform primelor date trimise de Ambasada României la Roma, autorităţile italiene au confirmat, până în prezent, decesul unui

Conducerea Parlamentului a decis, vineri, regia şedinţei de sâmbătă, zi în care se va vota învestirea guvernului Orban III. Astfel, accesul parlamentarilor se va face pe la intrarea S1, urmând un

Eugen Tomac a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis a luat decizia corectă prin instituirea stării de urgenţă. Liderul PMP face apel către români să rămână calmi şi să urmeze instrucţiunile autorităţilor. Şi USR solicită guvernului

Zlatan Ibrahimovic (39 de ani) a părăsit Italia, țara europeană cea mai afectată de coronavirus, cu un avion privat. Atacantul a mers în Suedia, lângă familie. Italia este închisă în acest moment, dar Zlatan a reușit să meargă acasă.

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim „verdele” în ultima zi a săptămânii. Pentru mai multe ponturi și bilete câștigătoare accesează zilnic pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză și