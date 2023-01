Dileme de milioane de dolari pentru noua conducere a FTX 09.01.2023

09.01.2023 Dileme de milioane de dolari pentru noua conducere a FTX Sam Bankman-Fried şi FTX au împărţit milioane de dolari în donaţii caritabile. Acum, noua conducere le cere



Dileme de milioane de dolari pentru noua conducere a FTX

Sam Bankman-Fried şi FTX au împărţit milioane de dolari în donaţii caritabile. Acum, noua conducere le cere înapoi.

Dileme de milioane de dolari pentru noua conducere a FTX

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Un băieţel, în vârstă de 1 lună, din judeţul Bacău, a pierdut lupta cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. Bebeluşul prezenta

Sectorul bancar s-a confruntat cu provocări fără precedent în perioada pandemiei, băncile fiind nevoite să îşi schimbe radical şi rapid mo­delele de afaceri şi să dea dovadă atât de re­zi­lienţă, cât şi de

„Will you remember our friends when Djokovic leaves in his private jet?” (O să vă mai amintiți de prietenii noștri atunci când Djokovici va pleca în avionul lui?) - pancartă a unui demonstrant în faţa Hotelului Park Era după ora două la

Municipiul Bacău este miercuri în a treia zi consecutivă fără apă potabilă după ce luni seara s-a produs o avarie la magistrala de aducţiune de la Valea Uzului. Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a declarat că municipalitatea a

Compania clujeană Promelek XXI, unul dintre principalii jucători ai pieţei locale de echipamente electrice, parte a grupului spaniol Elektra, mizează, în acest an, pe un avans cu 15% al business-ului la cca 27,5 mi­lioane de

Autoritățile din Buzău sunt în alertă, după decesul a doi copii mici. A fost demarată o anchetă epidemiologică în comuna Râmnicelu. Doi copii din comuna Râmnicelu, județul Buzău, au avut simptome asemănătoare, iar apoi s-au […] The

Lanţul hotelier Hilton confirmă deschiderea hotelului sub brandul DoubleTree în Braşov, care va fi inaugurat în 2024. Pe lângă hotelul din Braşov, lanţul hotelier va mai deschide încă cinci unităţi în Italia, Franţa, Ungaria, Olanda şi

Cea mai importantă cifră din bilanţul pentru primii doi ani de activitate ai platformei online de investiţii SeedBlink este cea referitoare la ponderea finanţărilor pre-serie B realizate prin intermediul platformei, spune Carmen Sebe, CEO al

Doliu în România! A murit controversatul profesor care a fost implicat în scandalul plagiatului tezei de masterat a lui George

Gigantul american YouTube a închis canale aparţinând separatiştilor proruşi din estul Ucrainei, au anunţat separatiştii vineri, în toiul unor tensiuni ruso-occidentale cu privire la Războiul din Donbas, relatează

Gareth Bale (32 de ani), atacantul galez al celor de la Real Madrid, nu a mai evoluat în tricoul „galacticilor” din luna august a anului trecut. După împrumutul la Tottenham, Bale a revenit la Madrid în vară, dar a jucat în doar trei partide,

Premierul Ungariei, care s-a întors recent dintr-o vizită la Moscova, spune că țara sa poate juca un rol în aplanarea tensiunilor dintre Rusia și Occident. Într-un interviu acordat vineri postului public de radio, Orban a subliniat că gazul din

Scandalul din USR ia amploare, principalii actori, Dacian Cioloş şi Dan Barna, atacându-se pe reţelele de socializare. În timp ce Cioloş i-a cerut lui Barna să facă un pas în spate, vicepreşedintele formaţiunii postează un mesaj prin care

Un tânăr din Alba în vârstă de 27 de ani a fost plasat în arest la domiciliu după ce şi-a agresat iubita şi o altă tânără şi i-a ameninţat cu moartea pe

Alege cursul care ți se potrivește și pornește către o carieră de

Curs scurt despre transpirația din vestiarele occidentale. În general, nu este bine să vorbești tu despre tine. Lasă-i pe alții! Dacă totuși o faci, e preferabil să nu vorbești la persoana a 3-a singular. Dincolo de integritatea spirituală,

Guvernul de la Tallinn a decis joi să suspende tranzitul produselor petroliere din Belarus prin Estonia, transmite

Antrenorul de tenis Piotr Sierzputowski (29 de ani), despre care s-a scris că ar urma să înceapă o colaborare cu Simona Halep (30 de ani, locul 23 WTA), dezminte acest scenariu. Numele lui Piotr Sierzputowski, antrenor fără angajament din

Salariul mediu net din economia locală a avut creşteri cuprinse între 5% şi 12% în primele 11 luni din anul 2021 comparativ cu aceeaşi lună din anul precedent, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de Ziarul

Chipsurile care sunt comercializate în România conţin multe prafuri şi chimicale. Aşa arată un studiu al experților Asociației Pro Consumatori