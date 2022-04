DIICOT, sesizată în legătură cu atacurile informatice asupra site-urilor guvernamentale 30.04.2022

Poliția a anunțat vineri seara că DIICOT a fost sesizată cu privire la atacurile informatice produse vineri asupra mai multor site-uri guvernamentale din România.

