Digi România, nou serviciu fabulos pentru clienţi. Doar abonaţii RCS RDS pot beneficia de asta 07.04.2022

Digi România, nou serviciu fabulos pentru clienţi. Doar abonaţii RCS RDS pot beneficia de asta

Digi România a decis o mișcare la care nu se aștepta nimeni. Liderul de piață a decis să își extindă serviciile într-o altă direcție. Serviciul nou se adresează, în special, celor care vor să știe

Discounterul de modă Pepco şi-a majorat vânzările din România anul trecut, în plină pandemie, cu 2,4%, până la un pas de 1,4 mld. lei (285 mil.

PAOK Salonic l-a prezentat pe Răzvan Lucescu, pe postul de

Turcia ar fi făcut presiuni asupra alianţilor NATO pentru a dilua reacţia oficială în cazul deturnării de către Belarus a unui avion de pasageri şi arestarea jurnalistului Roman Protaşevici, duminică, au

69.477 de persoane au fost imunizate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele oficiale transmise vineri, 28 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. Cu acest bilanț, România a ajuns la 4.257.316 de oameni care au

Fermierii au depus 2.739 de cereri în valoare de 4,2 mld lei pentru programul Agro IMM Invest, a transmis Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri

Pompierii din Bihor au intervenit la o explozie care a avut loc vineri, într-un bloc de garsoniere din localitatea Ştei, a informat news.ro. Peste 30 de persoane au fost evacuate, iar un cadavru a fost găsit de pompieri într-unul dintre apartamente,

Sute de muncitori sunt în grevă la Fabrica de Vagoane Caracal. Oamenii sunt nemulţumiţi că salariile sunt mai mici faţă de cele încasate de colegii lor de la Arad. Muncitorii ameninţă că nu se vor întoarce la lucru până când nu primesc

UE și-a asumat un angajament de lungă durată față de egalitatea de gen. Eforturile depuse pentru integrarea perspectivei de gen, cu alte cuvinte pentru promovarea sistematică și activă a egalității de gen în elaborarea de politici și în

Miniștrii Sănătății, Culturii, Internelor și Agriculturii au răspuns provocării lansate de premierul Florin Cîţu și au postat pe Facebook câte un videoclip în care explică ce reprezintă pentru ei

Nouă dintre cei zece jucători din comerţul modern din Ro­mânia se găsesc în topul celor mai mari 500 de im­por­tatori

Nicolae Stanciu, 28 de ani, a fost recompensat cu două premii după sezonul reușit la Slavia Praga. Românul a făcut dubla titlu-Cupă și a fost desemnat de liga cehă cel mai bun jucător străin și cel mai bun jucător în viziunea

Reţeaua de falsificare a unor mărci cunoscute de ţigări vindea marfa de contrabandă pe tot teritoriul României, precum şi în ţările vecine din spaţiul

Pasagerii unei aeronave Air India, care călătoreau de la New Delhi în Statele Unite, s-au trezit cu un liliac care a început să zboare prin avion la scurt timp după decolare, relatează sâmbătă Hotnews, care citează DPA. Înregistrările video

Câteva ore ne mai despart de una dintre cele mai așteptate premiere ale Naționalului timișorean din ultimul timp: Zorba Grecul de Nikos Kazantzakis, piesă originală de Hristo Boicev. Vineri, 28 mai și

CFR Cluj negociază cu antrenorul Costel Gâlcă (49 de ani), pe care-l consideră omul potrivit pentru a duce proiectul la următorul nivel. CFR Cluj, campioana României în ultimele 4 sezoane, se află în căutare de antrenor după ce Edi Iordănescu

Poliţiştii botoşăneni au deschis un dosar pentru ucidere după ce un bărbat de 58 de ani, dat dispărut de trei zile, a fost găsit mort pe un câmp, la câţiva kilometri de

LOTO. Duminică, 30 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 30 mai 2021: Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Aici, rezultatele tragerii Loto de joi,

Transgaz a anunțat, într-un comunicat la bursă, că reprezentanții statului în AGA sunt mandatați să ceară 90% din profiturile pe 2020 ale companiilor de stat ca dividende. “Transgaz informează pe

Chelsea a învins-o în finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Thomas Tuchel (47 de ani), antrenorul londonezilor, a intrat în istoria fotbalului. Toate detaliile despre Manchester City - Chelsea 0-1, finala Champions League,

Zeci de mii de sloveni s-au adunat vineri seară în centrul capitalei ţării. Prim-ministrului conservator, 62 de ani, confruntat miercuri cu o moţiune de cenzură, este acuzat de practici anti-democratice.