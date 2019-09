Dieta cu mere - slăbeşti până la şase kilograme, în doar cinci zile! Ce trebuie să mănânci 28.09.2019

28.09.2019 Dieta cu mere - slăbeşti până la şase kilograme, în doar cinci zile! Ce trebuie să mănânci Se spune că un măr pe zi ţine doctorul la distanţă, însă te ajută şi să slăbeşti, motiv pentru care îţi recomandăm dieta de cinci zile, care te va ajuta să dai jos kilogramele în plus, dar şi să-ţi îmbunătăţeşti starea de



Dieta cu mere - slăbeşti până la şase kilograme, în doar cinci zile! Ce trebuie să mănânci

Se spune că un măr pe zi ţine doctorul la distanţă, însă te ajută şi să slăbeşti, motiv pentru care îţi recomandăm dieta de cinci zile, care te va ajuta să dai jos kilogramele în plus, dar şi să-ţi îmbunătăţeşti starea de sănătate.

Dieta cu mere - slăbeşti până la şase kilograme, în doar cinci zile! Ce trebuie să mănânci

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Moştenitorul Coroanei britanice, Prinţul Charles, şi soţia sa, Camilla, se află într-o vizită istorică în Cuba, aceasta fiind prima vizită oficială în insula din Caraibe întreprinsă de către membri

Administraţia Prezidenţială precizează că vizita pe care Regele Abdullah al II-lea al Regatului Haşemit al Iordaniei urma să o efectueze în România a fost anulată luni de partea

Reputatul antrenor portughez Jose Mourinho a declarat pentru France Presse că întrevede o finală FC Barcelona - Juventus Torino în ediţia din acest an a Ligii Campionilor la fotbal. ''Juventus şi Barcelona

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat luni, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că s-a înscris într-o procedură internaţională pentru a dovedi profesionalismul procurorilor români şi că

România are deja 12 ani de când este membră a Uniunii Europene şi a acumulat suficientă experienţă pentru a avea cele mai bune rezultate în atragerea de fonduri în viitor, dar şi pentru a nu mai avea

Un profesor de ştiinţe dintr-o zonă rurală din Kenya, care îşi donează întreg salariul pentru a veni în sprijinul elevilor cu posibilităţi materiale reduse, a fost desemnat cel mai bun profesor din lume şi

Florin Piersic dezminte că are probleme de sănătate, cu atât mai mult cu cât ar fi fost la spital. ” Eu mai am de gând să trăiesc bine”, a declarat marele actor, pentru Observator. În vârstă de 83

Meteorologii au emis, luni, noi avertizări nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabile în două judeţe din Transilvania. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la

Metrorex va achiziționa trenuri noi de metrou care vor opera pe Magistrala 5, anunță compania într-un comunicat de presă. După verificarea și validarea de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că Ministerul Dezvoltării nu trebuie să fie o "puşculiţă care alocă bani şi care decontează situaţii de lucrări", subliniind că autonomia locală este

Patru persoane, dintre care trei funcţionari de la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, sunt urmărite penal, după ce ar fi falsificat mai multe înscrisuri pentru a atesta că doi

Damian Drăghici & Brothers, Bogdan Ioan – câștigător la Vocea României în 2018 - și Franny cântă pentru copiii cu autism Damian

Readus pe banca celor de la Real Madrid, Zinedine Zidane a început să lucreze la transferurile din vară, iar France Football anunță că atacantul Kylian Mbappe, 20 de ani, este principala țintă. Revista France Football anunță că Zinedine

In cazul in care urmeaza sa ajungi in Bucuresti, fie in scop de serviciu, fie pentru a vizita orasul pentru cateva zile, conteaza mult alegerea locului in care vei sta. Iar cazarea in regim hotelier Bucuresti reprezinta o alegere avantajoasa din multiple

Social-democraţii au validat, luni, lista candidaţilor la alegerile europarlamentare, cu câteva zile înainte de finalizarea procedurii de înregistrare a listelor la Biroul Electoral Central. Lista este deschisă de Rovana Plub, urmată de jurnalista

Un parlamentar rus a dat ca sigură vizita președintelui Kim Jong Un în Rusia. Kremlinul a confirmat că se lucrează la o vizită a lui Kim, dar nu a putut oferi mai multe detalii. Citește mai

Altex are o multime de oferte foarte avantajoase dupa cum bine stiti, insa noi le-am selectat pe cele mai bune dintre ele si le impartasim cu voi. Citește mai

Casa Albă a anunţat pe site-ul oficial că preşedintele SUA, Donald Trump îl va primi astăzi pe premierul israelian Beniamin

În urma analizelor ce care le-a făcut un profesor din Iaşi la apa care curge pe pârâul termal Peţea di Oradea s-au constatat existenţa de dioxid de azot, fosfaţi, amoniu şi cianuri. Probele de apă au fost trimise de o orădeancă, Brînduşa

O poză cu jucătoarea de fotbal australian Tayla Harris a provocat controverse imposibil de anticipat înainte de