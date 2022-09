Dieta cu ananas. Una dintre cele mai rapide metodele de ardere a grăsimii 30.09.2022

30.09.2022 Dieta cu ananas. Una dintre cele mai rapide metodele de ardere a grăsimii Nu multă lume cunoaște beneficiile dietei cu ananas. Dacă știi cum să introduci acest fruct în programul tău alimentar, vei observa cum grăsimile ard foarte repede. Iată ce trebuie să știi pentru a da cât […] The post Dieta cu ananas.



Dieta cu ananas. Una dintre cele mai rapide metodele de ardere a grăsimii

Nu multă lume cunoaște beneficiile dietei cu ananas. Dacă știi cum să introduci acest fruct în programul tău alimentar, vei observa cum grăsimile ard foarte repede. Iată ce trebuie să știi pentru a da cât […] The post Dieta cu ananas. Una dintre cele mai rapide metodele de ardere a grăsimii appeared first on Cancan.

Dieta cu ananas. Una dintre cele mai rapide metodele de ardere a grăsimii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Rusia a înrregistrat luna septembrie cu cel mai amre număr de decese de după cel de-al doilea război mondial, chiar înainte ca vârful actualului val al pandemiei Covid-19 să oblige autoritățile să

George Simion s-a făcut remarcat de la primele apariții pe scena politică, iar în prezent întreaga țară știe cine este. Despre viața lui personală se știu totuși mai puține detalii, iar iubita lui este o […] The post Surpriză! S-a

Este unul dintre cei mai experimentaţi executivi de top de pe piaţa locală. Dar cine este el dincolo de carieră şi de orele de

Beatrice Mahler, managerul Institutului ”Marius Nasta” din Capitală, a declarat sâmbătă, în emisiunea ”Sănătatea la control” de la Realitatea Plus, că, deși pare că suntem pe un platou în ceea ce privește numărul infectărilor cu

Creşterea costurilor legate de inputuri la nivel mondial, alimentată de oferta ma redusă de orz şi avansul preţului aluminiului, plus aceleaşi probleme legate de forţa de muncă şi transport cu care se confruntă toate celelalte industrii, a

Roberto-Mihai Florescu, fiul fostului şef al Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antiterorism Braşov, Gabriel Florescu, a fost trimis în arest la domiciliu pentru trafic de

Deputatul UDMR Csoma Botond susține că depunerea de către Nicolae Ciucă a mandatului de premier desemnat nu îl surprinde: „E puțin mai bine decât dacă ar fi picat în Parlament, dar tot într-o

Medicul Monica Pop acuză autoritățile că, prin refuzul de a testa în masă, au transformat vaccinarea anti-COVID într-un instrument de represiune și dezbinare socială. Specialistul oftalmolog consideră unele dintre măsurile impuse în ultima

În mai puţin de o lună de la începutul livrărilor, Dacia Spring, primul automobil electric al mărcii româneşti deţinute de grupul Renault, a ajuns deja la primii 1.000 de clienţi din ţara

Nicuşor Dan a încheiat la finalul lunii octombrie primul an de mandat la Primăria Capitalei. Libertatea a pus cap la cap datele referitoare la comunicarea publică a primarului Bucureştiului şi l-a invitat pe profesorul universitar Dumitru Borțun,

Talibanii au anunţat marţi că doar moneda afgană va fi folosită la fiecare plată în Afganistan. Decizia ar putea afecta și mai mult națiunea, care se confruntă cu o criză umanitară și cu o economie adusă în pragul colapsului de retragerea

Mâncare puţină sau deloc şi mult sport! Asta este de obicei reţeta care-ţi asigură că vei topi rapid kilogramele în plus. Ionuţ Şandru, însă, a slăbit cu mâncare gătită, după cum povesteşte chiar el. Astfel că în aproape doi a dat

Premierul interimar Florin Cîţu a efectuat, marţi, o vizită de lucru la spitalele Universitar şi Floreasca din Capitală, pentru a verifica situaţia din aceste unităţi în condiţiile pandemiei de COVID-19,

O altă crimă odioasă în România. De această dată, un bărbat de 41 de ani a fost găsit mort pe o stradă din municipiul Tulcea. Criminalul nu a fost identificat încă. La data 02 noiembrie […] The post Un bărbat a fost găsit mort pe

Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, în plenul de miercuri proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă elaborată de ministrul Dezvoltării Cseke Attila care rezolvă pe termen lung problema creşterii preţurilor materialelor de

Începând cu 2005, grupul francez Decathlon colaborează cu mai mulţi producători industriali, fabricând astfel în România bunuri marcă proprie pentru drumeţii montane, trekking şi escaladă (încălţăminte), dar şi pentru ciclism (articole

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a anuntat miercuri că "matematic" există voturile necesare pentru a trece prin Parlament un Guvern cu USR. El a mai spus că liberalii vor discuta şi

Antrenorul roș-albaștrilor a susținut o conferință de presă cu o zi înaintea duelului restant dintre Farul și

Municipiul Bucureşti se află, joi, pe primul loc în topul negativ al judeţelor cu cele mai multe cazuri noi de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Prahova ocupă locul II, iar pe locul al III-lea se află

Un sfert din vânzările Farmaciei Tei din mallul Plaza şi din centrul comercial Vivo din Constanţa s-au şters odată cu introducerea certi­ficatului verde în