Dictatorii inteligenţi sunt mai atractivi pentru investitorii străini 19.07.2019

19.07.2019 Dictatorii inteligenţi sunt mai atractivi pentru investitorii străini Dictatorii aflaţi în criză de bani ar face bine să se gândească să se întoarcă la şcoală şi să deschidă câteva manuale de economie, relevă un nou studiu care monito­ri­zează fluxurile de investiţii către ţările nedemocratice, scrie



Dictatorii inteligenţi sunt mai atractivi pentru investitorii străini

Dictatorii aflaţi în criză de bani ar face bine să se gândească să se întoarcă la şcoală şi să deschidă câteva manuale de economie, relevă un nou studiu care monito­ri­zează fluxurile de investiţii către ţările nedemocratice, scrie Bloomberg.

Dictatorii inteligenţi sunt mai atractivi pentru investitorii străini

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Digitalizarea a ajuns la ordi­nea zilei şi în companiile locale, care fo­losesc roboţi software prin care au auto­matizat diverse procese sau sar­cini repetitive, iar multe locuri de mun­că au dispărut, iar angajaţii s-au re­or­ientat către

Florin Susanu a fost numit director general al TAROM, miercuri seara, după ce ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc a convocat Adunarea Generală a Acționarilor de la TAROM pentru a numi un consiliu de administrație provizoriu. De vinerea trecută,

Mediul online in ziua de azi ne este extrem de util din toate punctele de vedere, inclusiv pentru momentul in care esti in cautarea unui loc, existand tot felul de site-uri de specialitate cu anunturi cu locuri de

Un pasager în vârstă de 52 de ani aflat într-un taxi a ajuns la spital, noaptea trecută, după ce maşina a intrat în coliziuni cu alte trei autoturisme parcate regulamentar şi s-a răsturnat. Accidentul a avut loc în municipiul Motru, pe strada

Simona Halep se află la Miami, acolo unde va debuta direct în turul al doilea al turneului de categorie Premier

Mai multe formaţiuni unioniste sunt în proces de negociere pentru crearea unei forţe unice cu care să participe la următoarele alegeri locale care vor avea loc în acest an. Declaraţia aparţine lui Anatol Ursu, membru al Blocului Unităţii

O posibilă teamă de termeni contondenţi, alimentată, cu precădere, de o educaţie deloc prolifică, ar putea explica recentul cult pentru diminutive al multor

O întâmplare cu totul ieşită din comun a avut loc, miercuri seară, în turul inaugural al turneului masculin de Masters de la

Mama fotbalistului Emiliano Sala, decedat în urma unui accident aviatic în luna iauarie, a declarat pentru L'Equipe că britanicii de la Cardiff CIty ar trebui să plătească suma transferului fiului său, de la

Preşedintele Klaus Iohannis a participat joi la conferinţa anuală Transatlantică, unde a declarat că Uniunea Europeană şi Statele Unite ar trebui să-şi întărească cooperarea, şi a scos în evidenţă că în prezent există mai multe

„Este o premieră ca un oficial român să se exprime astfel, împotriva politicii României față de Republica Moldova, iar Președintele Klaus Iohannis trebuie să dea explicații tuturor

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor vrea să deruleze un program de tip „stock option plan” şi să ofere acţiuni gratuite angajaţilor şi membrilor conducerii, pentru recompensarea şi fidelizarea acestora, propunerea urmând

Vienna Insurance Group a raportat prime brute subscrise de 515 milioane euro în România anul trecut, în creştere cu 1,7%, operaţiunile de pe piaţa locală înegistrând o pierdere de aproximativ 74 milioane de euro, cauzată în primul rând de o

Piaţa de eCommerce din România ar putea creşte anul acesta cu aproximativ 30%, pe fondul încrederii mai mari a consumatorilor români în comerţul online şi a creşterii puterii de cumpărare, potrivit estimărilor VTEX, furnizor global de soluţii

Cristina Pârv, fostă voleibalistă, a fost invitata de azi a lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live. Cristina Pârv a vorbit despre indiferența cu care este tratată de federație, despre academia de volei pe care o are în

Zvonurile privind legătura dintre topmodelul Christen Harper și Jared Goff, jucătorul lui Los Angeles Rams, par să se confirme. La începutul acestei săptămâni, cei doi au fost surprinși de reporterii TMZ în Woodland Hills, pe

Tudorel Toader este în concediu până săptămâna viitoare. Ministrul Justiției a amânat interviurile candidaților din partea României pentru Parchetul European, programate pentru joi, dar amânate în ultimul moment. Ministerul Justiției a

Simona Gherghe a intrat în concediu prenatal, urmând ca în scurt timp să aducă pe lume cel de-al doilea copil al său. Are însă unele probleme, și nu de sănătate, ci în justiție! Este vorba de un proces pe care-l are de câțiva ani, așa că

Sony Pictures a lansat primul trailer pentru Once Upon a Time in Hollywood, cel de-al nouălea film al lui Quentin Tarantino. Citește mai

Buna Vestire 2019. Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Buna Vestire pe 25 martie a fiecărui an. Semnificaţia acestei sărbători este reprezentată de momentul în care Arhanghelul Gavril a anunţat-o pe Fecioara Maria că va da