Diana Sosoacă nu crede în diagnosticul care i s-a pus lui Lazarus: ”Nu are COVID-19! 16.05.2021

Diana Sosoacă nu crede în diagnosticul care i s-a pus lui Lazarus: "Nu are COVID-19!

Luis Lazarus are COVID-19! A fost stirea zilei, doar că Diana Sosoacă nu crede în diagnosticul pe care i l-au pus medicii. Diana Sosoacă spune că multora le-ar plăcea ca Lazarus să fie infectat cu

Măsurile vor intra în vigoare având în vedere începerea sezonului estival şi a creşterii numărului de turişti care vor tranzita staţiunea

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca va fi redată sportului, după ce în ultima perioadă a fost transformată într-un centru de spitalizare

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marți, că președintele Klaus Iohannis ”ne prostește în față” când afirmă că Guvernul a luat cele mai bune măsuri. El a anunțat că

Pacienţi din toată ţara stau la coadă la intrarea în Institutul de Oncologie „Ion Chiricuţă” din Cluj, pentru a fi testaţi pentru COVID-19. „Sunt pacienţi care timp de două luni nu au mai beneficiat de tratament de specialitate”, spune

La sediul FRF a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din semifinalele Cupei României. Dinamo și FCSB se vor înfrunta din nou pentru un loc în finala cu Sepsi sau Poli Iași. Semifinalele Cupei României Sepsi - Poli

Turnul Eiffel, cel mai vizitat monument din lume, se va redeschide publicului la 25 iunie, după ce a fost închis timp de peste trei luni din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat al societăţii care gestionează monumentul şi preluat

Alexandru Bălan, supranumit Colo, a fost audiat aseară în jurul orei 21:00, la Secția 9 de Poliție, apoi reținut. Tânărul care a instigat comunitatea de aproape un million de fani, printre care cei mai mulți copii, la comportamente brutale și

Un caz tragic a avut loc în Craiova. O tânără de numai 18 ani a fost găsită, astăzi, spânzurată în apartamentul unde locuia împreună cu mama sa. Din primele informații se pare că fata se lupta de ceva timp cu o depresie cruntă, care a

Plenul Senatului a respins, miercuri, proiectul inițiat de USR privind impozitarea pensiilor speciale cu 90%. „USR a încercat încă din 2016 să elimine cu totul pensiile speciale, însă din cauza

Niciun alt atlet din istorie nu a dominat întrecerile pe pistă așa cum a făcut-o Carl Lewis. Americanul a egalat recordul modelului său inspirațional, Jesse Owens, de patru medalii de aur la o singură ediție a Jocurilor Olimpice, a adunat în

Acţiunile Tesla au crescut miercuri peste nivelul de 1.000 de dolari pe unitate, după ce directorul general al companiei, Elon Musk, a spus angajaţilor că este timpul să treacă la producţia de serie a camioanelor Tesla Semi, transmite Reuters,

Euroins, a doua cea mai mare companie de asigurări RCA din piaţa locală, a înre­gistrat în 2019 o pierdere tehnică totală de circa 75,9 mil. lei, din care o pierdere de 88,9 mil. lei vine din segmentul asigurărilor RCA, potrivit informaţiilor

Magazionerul de la Dinamo a fost testat pozitiv cu COVID-19! LPF ia în calcul amânarea partidei Dinamo - Chindia: „Ne gândim la varianta asta” » 3 scenarii posibile Primul caz de COVID-19 la Dinamo » Antrenament anulat! EXCLUSIV Primele

Compania Plimob din Sighetu Mar­ma­ţiei, în acţionariatul căreia se află şi an­treprenorul Vasile Godja, unul dintre fur­ni­zorii locali importanţi de scaune pentru con­cernul suedez IKEA, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de peste

Deputatul liberal Pavel Popescu a organizat o dezbatere despre tehnologie la care au participat numeroşi specialişti din Statele Unite al Americii, inclusiv oameni din Administraţia

Zoltan Kadar, fost dinamovist și internațional român, a discutat despre întreaga carieră la GSP LIVE. În prezent, fostul fotbalist este antrenor în Elveția, la divizionara secundă Grasshopper

România are cele mai nesigure drumuri din Uniunea Europeană, cu cea mai ridicată rată a mortalităţii. Ţara noastră raportează 96 de decese la un milion de locuitor, de patru ori mai multe decât cel din ţara cu rezultatele cele mai

Două cutremure s-au produs în noaptea de joi spre vineri, în România. Ambele au avut loc în zona seismică Vrancea. CITEȘTE ȘI: ANUNȚUL CUTREMURĂTOR AL CERCETĂTORILOR! CE LEZIUNI AU DEZVOLTAT MII DE OAMENI CONFIRMAȚI POZITIV CU NOUL

Ministrul turismului din Bulgaria, Nikolina Angelkova, a anunţat ce măsuri va lua guvernul de la Sofia în cazul în care un turist străin va avea simptome de

Echipa editorială a trustului Intact a primit la începutul lunii iunie în rândurile sale un nume important din peisajul media. Anca Andrei, fostul redactor-șef al Capital.ro, va prelua departamentul online