Diana Bianca, prietena lui Brigitte Pastramă, s-a mutat într-o vilă de lux. Imagini uluitoare din casa blondinei 23.12.2019

23.12.2019 Diana Bianca, prietena lui Brigitte Pastramă, s-a mutat într-o vilă de lux. Imagini uluitoare din casa blondinei Multe femei visează să le aducă Moșul o vilă cu piscină și o mașină, însă, doar una-i norocoasă. Femeia de afaceri, Diana Bianca, cea mai bună prietenă a lui Brigitte Pastramă, s-a mutat într-o vilă, în Pipera, de stă mâța-n coadă.



Diana Bianca, prietena lui Brigitte Pastramă, s-a mutat într-o vilă de lux. Imagini uluitoare din casa blondinei

Multe femei visează să le aducă Moșul o vilă cu piscină și o mașină, însă, doar una-i norocoasă. Femeia de afaceri, Diana Bianca, cea mai bună prietenă a lui Brigitte Pastramă, s-a mutat într-o vilă, în Pipera, de stă mâța-n coadă. Sau în piscină și în saună, pentru că vila cu două etaje este dotată […] The post Diana Bianca, prietena lui Brigitte Pastramă, s-a mutat într-o vilă de lux. Imagini uluitoare din casa blondinei appeared first on Cancan.ro.

Diana Bianca, prietena lui Brigitte Pastramă, s-a mutat într-o vilă de lux. Imagini uluitoare din casa blondinei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mai mulţi porci santinelă vor fi introduşi în patru localităţi din judeţul Ialomiţa, după ce autorităţile veterinare au reuşit să stingă 83 de focare de boală, cele mai multe din

Slovacia, unde avocata Zuzana Caputova a fost aleasă sâmbătă ca preşedinte, va deveni a opta ţară din Uniunea Europeană, din cele 28, condusă de o

Programul de montare a panourilor fotovoltaice pentru cetăţeni va fi lansat în apropierea zilei de 1 mai, bugetul alocat fiind de 130 de milioane de euro, a declarat, sâmbătă, ministrul Mediului, Graţiela

Cercetătorii chinezi au descoperit însă o modalitate simplă şi eficientă prin care poate fi prevenit cancerul de plămâni. Potrivit oamenilor de ştiinţă de la Centrul pentru Prevenţie şi Control Jiangsu, consumarea usturoiului crud de două

Echipa Manchester United a trecut sâmbătă seara cu scorul de 2-1 (1-0) pe teren propriu de Watford, în etapa a 32-a din Premier League şi s-a apropiat de podiumul clasamentului, punând presiune pe Tottenham

Nicolae Soare (CS Ştiinţa Bacău, CSM Bacău) şi Andreea Alina Pîşcu (CS Ştiinţa Bacău) au câştigat cursele seniorilor din cadrul Campionatelor Naţionale de semimaraton, desfăşurate sâmbătă în Parcul

Mierea autohtonă lipseşte de pe rafturile hipermarketurilor, din cauza importurilor de miere la preţuri de dumping şi a comisioanelor ridicate impuse apicultorilor români, iar o majorare a preţului de vânzare

FCSB și CSU Craiova joacă azi, de la ora 20:30, în derby-ul etapei a 3-a din play-off. Partida este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe LookSport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Bucureștenii și oltenii se vor duela

Poli Iași și Gaz Metan i joacă azi, de la 17:30, în etapa a 3-a din play-out-ul Ligii 1. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, LookSport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 17:30 » Poli Iași - Gaz

Rapid s-a impus în meciul cu Sportul Chișcani, 2-1, și este tot mai aproape de promovarea în Liga 2. Giuleștenii au 50 de puncte după 20 de etape, cu 7 mai mult decât locul 2, Unirea Slobozia. CS Afumați, principala

Simona Halep a decis să facă un gest nobil, sponsorizând o competiție de gimnastică ritmică! Jucătoarea de tenis, prin fundația care-i poartă numele, a decis să dea 30.000 de euro pentru organizarea "Cupei Irina Deleanu", o competiție de

Derby-ul dintre FC U Craiova 1948 (echipă patronată de Adrian Mititelu) și Turris-Oltul Turnu Măgurele, câștigat de oaspeți cu scorul de 1-0, s-a încheiat cu un scandal monstru. ACTUALIZARE 31 martie. Antrenorul lui Turris, Erik Lincar, a postat

Împrumutul de 3 miliarde de euro atras recent de Guvern "are cel mai mare cost din istoria României", dobânda fiind de aproximativ 2,2 miliarde de euro, a afirmat, duminică, într-o conferinţă de

Andreea Esca urmează o dietă destul de simplă când vine vorba de lupta cu kilogramele în plus. Aceasta a reușit să slăbească 9 kilograme într-un timp foarte scurt fiindcă a renunțat la carbohidrați și la

Despre doctoriţa Ana Aslan s-a scris şi s-a vorbit mai mult în străinătate, unde produsele sale şi metoda originală de tratament erau foarte

Mihaela Buzărnescu are un bilanţ care vorbeşte de la sine în acest sezon: o victorie şi zece înfrângeri. Dar, începând de luni, va trece peste fosta campioană de la French Open, Jelena

Românii vor putea accesa programul Rabla şi în 2019. Concret, peste 35.000 de români vor avea posibilitatea de a-şi achiziţiona o maşină nouă prin intermediul programului guvernamental, bugetul alocat în acest an fiind de 322 de milioane de

Un fost preşedinte, doi foşti premieri, miniştri, sportivi şi vedete TV sunt politicienii aşezaţi de partide în fruntea listei pentru alegerile europarlamentare cu scopul de a transforma notorietatea în

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a declarat duminică, la Târgu Mureş, că speră ca în acest an să sosească în ţară

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, duminică, pe Aeroportul Henri Coandă, că nu a simţit niciun fel de presiune în turneul de la Miami, acolo unde putea reveni pe prima poziţie WTA dacă disputa