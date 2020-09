Dezvoltatorul One United Properties şi-a majorat capitalul cu 25 mil. euro, vânzând 30% din proiectul de birouri One Cotroceni Park pe care compania îl dezvoltă pe locul fostei fabrici Ventilatorul din Capitală, lângă viitoarea staţie de metrou A 08.09.2020

08.09.2020 Dezvoltatorul One United Properties şi-a majorat capitalul cu 25 mil. euro, vânzând 30% din proiectul de birouri One Cotroceni Park pe care compania îl dezvoltă pe locul fostei fabrici Ventilatorul din Capitală, lângă viitoarea staţie de metrou A One United Properties, dezvoltatorul controlat de Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu,a finalizat procesul de majorare de capital în valoare de 25 de milioane de euro, pentru investiţii în proiectul de birouri One Cotroceni Park, pe care compania



Dezvoltatorul One United Properties şi-a majorat capitalul cu 25 mil. euro, vânzând 30% din proiectul de birouri One Cotroceni Park pe care compania îl dezvoltă pe locul fostei fabrici Ventilatorul din Capitală, lângă viitoarea staţie de metrou A

One United Properties, dezvoltatorul controlat de Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu,a finalizat procesul de majorare de capital în valoare de 25 de milioane de euro, pentru investiţii în proiectul de birouri One Cotroceni Park, pe care compania îl dezvoltă pe locul fostei fabrici Ventilatorul din Capitală.

Dezvoltatorul One United Properties şi-a majorat capitalul cu 25 mil. euro, vânzând 30% din proiectul de birouri One Cotroceni Park pe care compania îl dezvoltă pe locul fostei fabrici Ventilatorul din Capitală, lângă viitoarea staţie de metrou Academiei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Grupul ALDE îl susţine pe candidatul PNL Alina Gorghiu în al doilea tur de scrutin pentru preşedinţia Senatului, a anunţat în plenul forului legislativ Ion Popa, senator ALDE, care a candidat la

Dumitru Daniel Chirilă, propunerea Vioricăi Dăncilă pentru postul de ministru de Interne, este în acest moment secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne şi vine din Drobeta - Turnu Severin de unde se trage şi actualul ministru interimar

Somet Construct a lucrat de-a lungul timpului la mai multe staţii de metrou din Bucureşti, precum Laminorului, Străuleşti, Anghel Saligny,

Atacantul Cristian Bud (34 de ani) a fost dat afară de către Erik Lincar (40 de ani), antrenorul lui Turris Turnu Măgurele, pe motive de indisciplină. Echipa din Teleorman este liderul Ligii 2, are 15 victorii consecutive în meciuri oficiale și

Studenţii străini care au învăţat în Marea Britanie vor putea rămâne şi să lucreze în această ţară timp de doi ani după absolvire, potrivit noilor planuri anunţate miercuri de guvernul

Preşedintele ANPC, Horia Constantinescu a explicat, într-un interviu acordat DC News, de ce merele din hypermarket, aduse din străinătate, arată impecabil şi nu se strică. "Dacă pe vremuri mărul

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Victor Moraru,a participat la o şedinţă operativă necesară la început de toamnă pentru verificarea stadiului lucrărilor la modernizarea mai multor drumuri judeţene, DJ 302 localităţile

Jucătorul român de tenis Marius Copil a fost învins de slovenul Blaz Kavcic, cu 6-3, 7-5 în optimile de finală ale turneului challenger de la Istanbul, dotat cu premii totale de 81.240 de

Mircea Rednic (57 de ani), ultima dată antrenorul lui Dinamo, s-ar putea întoarce în Belgia, unde ar bifa a patra experiență, de această dată la Charleroi. Antrenorul român va pleca la finalul acestei săptămâni în Belgia, iar posibila țintă

Municipiul Craiova „arde” nu doar datorită confruntării dintre Universitea și FCSB de duminică, dar și prin faptul că tot în acest weekend, piloți de top din toată țara vor lua startul în etapa a treia din Campionatul Național de Super

Cererea globală de petrol se confruntă cu problemele economice internaționale, însă este încurajată de prețurile mai scăzute determinate de oferta abundentă, într-un moment în care Statele Unite au

Începutul anului şcolar a triplat vânzările online de flori faţă de o perioadă obişnuită, preţul mediu al unui buchet fiind de 100 lei, potrivit

Mihaela Buzărnescu (31 de ani, 125 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului de la Hiroshima (Japonia), după ce a trecut de belgianca Alison Van Uytvanck (25 de ani, 63 WTA), scor 6-4, 7-5. Jucătoarea noastra o va întâlni în penultimul act al

Americanca de 21 de ani era pe val, la un moment dat, câştigând succesiv două trofee de Grand Slam, US Open 2018 şi Australian Open 2019. Apoi, a făcut o mişcare pentru care a plătit

Bianca Andreescu, 4 WTA, 19 ani, proaspăta campioană de la US Open, trăiește momente unice după succesul de la Flushing Meadows, turneu la care s-a impus după finala câștigată în fața Serenei Williams (37 de ani, 8 WTA), scor 6-3,

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, afirmă că este ''absolut deschis'' organizării unui congres, care ar urma să aibă loc până la finalul anului. "Astăzi le-am propus colegilor (la

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu (31 ani, 125 WTA) a fost învinsă, sâmbătă, în semifinalele turneului WTA de la Hiroshima (Japonia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, de japoneza

Producătorul de maşini de lux, Aston Martin, are nevoie să îţi restrângă cheltuielile şi să-şi acopere datoriile de peste un miliard de dolari, aşa că apelează la vânzarea de obligaţiuni nesecurizate, evaluate sub gradul de investiţii,

Manchester City a pierdut în deplasarea de la Norwich, scor 2-3, și rămâne la cinci puncte în spatele rivalei la titlu Liverpool. Gazdele au deschis scorul în minutul 18, prin lovitura de cap a lui Kenny McLean. Cuplul care a impresionat în

Ministerul Afacerilor Externe informează românii care vor să călătorească în Spania, că autorităţile locale au emis, începând de sâmbătă, cod portocaliu de ploi şi intensificări ale vântului, în provinciile Sevilla şi