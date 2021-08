Dezvăluirile făcute de Oana Radu, după ce a slăbit peste 60 de kilograme: ”Mi-am găsit echilibrul” 09.08.2021

09.08.2021 Dezvăluirile făcute de Oana Radu, după ce a slăbit peste 60 de kilograme: ”Mi-am găsit echilibrul” Oana Radu a reușit să slăbească peste 60 de kilograme și este extrem de mândră de progresele pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Recent, în cadrul unui interviu, artista a mărturisit faptul că și […] The post Dezvăluirile făcute



Dezvăluirile făcute de Oana Radu, după ce a slăbit peste 60 de kilograme: ”Mi-am găsit echilibrul”

Oana Radu a reușit să slăbească peste 60 de kilograme și este extrem de mândră de progresele pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Recent, în cadrul unui interviu, artista a mărturisit faptul că și […] The post Dezvăluirile făcute de Oana Radu, după ce a slăbit peste 60 de kilograme: ”Mi-am găsit echilibrul” appeared first on Cancan.

Dezvăluirile făcute de Oana Radu, după ce a slăbit peste 60 de kilograme: ”Mi-am găsit echilibrul”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Peste 300 de organizaţii nonguvernamentale (ONG) îndeamnă ONU să înfiinţeze un mecanism internaţional care să ancheteze încălcări ale drepturilor omului în China şi îndeamnă totodată cele mai înalte instanţe ale organizţaiei „să

Camera Deputaţilor a decis că, pe durata stării de alertă, se vor putea desfăşura concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante din învăţământ, sănătate, sistemul naţional de apărare, ordine

Liderul PMP, Eugen Tomac, susține că atacurile reciproce între PNL și USR din ultimele zile arată, de fapt, că marea bătălie electorală este, de fapt, între cele ele și că cele două

Toamna a sosit, iar treptat isi vor face aparitia si temperaturile scazute. De aceea, mamicile trebuie sa se asigure ca prichindelul lor are in garderoba hainute potrivite pentru acest anotimp. Chiar

Anul 2020 se încheie minunat pentru gameri. După ani de aşteptare, noua generaţie de console va fi lansată. Microsoft a făcut primul pas: a anunţat oficial că Xbox Seria X va fi lansat pe 10

Bijuteriile sunt pe placul oricarei femei. Indiferent că vorbim despre modele mai simple, perfecte pentru a fi purtate de zi cu zi, sau despre accesorii prețioase și elegante care înfrumusețează ținutele de ocazie, bijuteriile sunt cadourile cu

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uz de armă fără drept. Acesta le-a spus poliţiştilor că a primit arma şi muniţia de la o persoană necunoscută

Încă de la primele antrenamente de la Mogoșoaia, atacantul Denis Alibec (29 de ani) a fost încântat de modul de lucru deschis, sincer și direct al selecționerului Mirel Rădoi, fapt care a determinat o schimbare totală a atitudinii sale față de

Berbec Îți dorești să faci unele schimări importante, în special legate de stilul de viață, iar în această săptămână găsești curajul necesar. Astfel, începi să muncești mai mult pentru ceea

Campania ZF #cevreaudelaprimar a avut ecou în rândul cititorilor ZF. O cititoare a Ziarului Financiar care locuieşte în sectorul 4 al Capitalei a transmis că vrea de la viitorul primar al sectorului ca piaţa agroalimentară Norului din sectorul 4

Cel mai recent studiu arată că între 10 și 15% din pisicile testate pentru coronavirus în Wuhan – punctul zero al pandemiei – au fost infectate de stăpânii lor, notează Daily Mail. Constatările au apărut în timp ce cercetătorii

Transportatorul Tabita Tour, parte a grupului Filadelfia, din Bistriţa, deţinut de familia Sighiartău, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de peste 77,9 mil. lei (16,4 mil. euro), în creştere cu 7,5% faţă de anul anterior, potrivit

Numărul mediu de pensionari din România la nivelul trimestrului II din 2020 a fost de 5,132 milioane. Comparativ cu trimestrul II al anului 2019, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 27.000 de oameni, potrivit celui mai recent raport al

Ministrul Educaţiei, Igor Şarov, l-a criticat pe Igor Dodon, într-o postare pe Facebook, pentru faptul că a vizitat o şcoală din ţară fără a respecta măsurile impuse de autorităţi în contextul luptei împotriva

Băuturile energizante vor avea același regim ca țigările. Mai exact, nu vor mai putea fi vândute minorilor și nici prin automate sau în locuri precum unitățile de învățământ ori sanitare, potrivit

Grupul de Comunicare Strategică prezintă o serie de reguli şi recomandări de conduită sanitară pe care elevii trebuie să le aibă în vedere odată cu începerea anului şcolar pentru a preveni răspândirea noului coronavirus

Începând din această toamnă, fiecare săptămână se va încheia cu o doză generoasă de umor excentric! Sezonul 9 iUmor va avea premiera duminică, 13 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, iar Delia, Cheloo

Sunt două fenomene care se suprapun şi care arată că omenirea - şi în orice caz politicienii - arată că nu au învăţat nimic. Dimpotrivă, par să dorească nespus de tare să meargă cât se poate de departe pe un drum al auto-destrucţiei

Salariul lunar mediu net a ajuns la la 3.372 lei în luna iulie a acestui an, în creştere cu 8,1% comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, con­form datelor de la Institutul Na­ţio­nal de Statistică (INS). Comparativ cu luna precedentă,

Ce debut în noul campionat, Arsenal! După ce a cucerit două trofee în august, FA Cup (2-1 cu Chelsea) și Supercupa Angliei (1-1, 5-4 la penaltyuri cu Liverpool), echipa lui Mikel Arteta a început în forță Premier League. 3-0 în deplasare cu