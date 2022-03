Dezvăluiri incredibile! Cui i-a spus Putin că va folosi armele nucleare 03.03.2022

03.03.2022 Dezvăluiri incredibile! Cui i-a spus Putin că va folosi armele nucleare Fostul director pentru Europa și Rusia în Consiliul de Securitate Națională al Statelor Unite ale Americii (SUA), Fiona Hill, a făcut dezvăluiri uluitoare. Potrivit acesteia, Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump că va […] The post



Dezvăluiri incredibile! Cui i-a spus Putin că va folosi armele nucleare

Fostul director pentru Europa și Rusia în Consiliul de Securitate Națională al Statelor Unite ale Americii (SUA), Fiona Hill, a făcut dezvăluiri uluitoare. Potrivit acesteia, Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump că va […] The post Dezvăluiri incredibile! Cui i-a spus Putin că va folosi armele nucleare appeared first on Cancan.

Dezvăluiri incredibile! Cui i-a spus Putin că va folosi armele nucleare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pompierii din Constanța au intervinit de urgență la un incendiu izbucnit într-o clădire din nordul stațiunii Mamaia. Liftul imobilului a luat foc, iar incendiul s-a extins de la parter până la etajul 8. Pompierii au căutat o persoană despre

Facebook a anunțat luni că va lansa o serie de produse audio, la doar câteva luni după ce aplicația Clubhouse s-a dovedit a fi un mare succes, conform Hotnews, care citează Financial Times. Astfel, utilizatorii vor putea asculta podcast-uri direct

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că repornirea economiei, ajutată de campania de vaccinare, va face ca, la finele anului, creșterea economică să fie mai mare decât a fost anticipat inițial. Iată ce presupune acest […] The post

Fostul polițist și ex-prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, a intrat în polemici contondente cu fanii lui Dacian Cioloș, după ce i-a comentat liderului PLUS la o postare în care acesta din urmă îi mulțumea

Cristian Geambașu, unul dintre cei mai respectați jurnaliști din presa din România, cu peste 30 de ani de carieră, publică, astăzi, în Gazeta Sporturilor o cercetare consistentă pe un subiect extrem de sensibil: dopajul în sportul

Horoscop 21 aprilie Berbec Înveți să comunici mai eficient, iar acest lucru te ajută pe toate planurile, însă în mod deosebit pe plan amoros. Reușești să vorbești deschis despre ceea ce simți. Horoscop

Din păcate, ce părea presiune ori amenințare s-a înfăptuit: 12 cluburi reputate de pe Bătrânul Continent au fondat așa-numita Super Ligă a Europei (ESL), la care vor participa 20 de echipe începând din 2022. Cele 12 nu vor retrograda însă

Compania chineză CanSino Biologics va demara săptămâna viitoare testarea clinică a unui vaccin anti-COVID-19 care să fie administrat prin inhalare. Un anunț în acest sens a fost făcut chiar de CEO-ul și cofondatorul companiei, care a precizat

Președintele Klaus Iohannis are, marți, la ora 17:30, la Cotroceni, o întâlnire cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, informează Administrația Prezidențială. Întâlnirea vine în contextul în

Promptă și neechivocă poziția FRF în scandalul creat de anunțul înființării Super Ligii Europei. Alianța cu Ceferin, președintele forului continental, trebuie udată la rădăcină Nici nu îți vine să crezi că un înalt prelat al limbii de

ANRE a emis recent un nou ordin care prevede că, în cazul în care consumatorii rămân fără curent electric din cauza unor defecţiuni apărute în sistemul operat de distribuitori, aceştia din urmă vor plăti despăgubiri plus compensaţii

Peste 708.000 de români au solicitat băncilor în 2020 şi 2021 amânarea plăţii ratelor, la care se adaugă clienţii care au cerut acest lucru IFN-urilor, iar în aceste condiţii instituţiile bancare recomandă ca,după expirarea perioadei de

După o viață plină, Maria Bondoc s-a trezit singură: văduvă de șapte ani, cu fiica mutată de foarte mulți ani în Canada, cu prietene care au murit, una câte una. Din fericire, zilele îi sunt însenitate de vizitele Deliei, voluntar al

Unul dintre cele mai importante update-uri de iOS, ca impact faţă de industria de advertising digital cel puţin, va putea fi instalat pe iPhone-uri în cursul săptămânii

Producătorul irlandez de ciment CRH îşi schimbă denumirea în Romcim începând cu data de 5 mai 2021. Astfel, compania CRH Ciment România va purta numele

Aproape 92.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale transmise miercuri, 21 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Este cel mai ridicat număr înregistrat

O avarie survenită miercuri, 21 aprilie, la prânz, în reţeaua electrică a provocat daune majore locatarilor unui bloc din cartierul Tomis Nord din

Unii mai ies, alții mai intră. Polonezul e mereu acolo, la mijlocul terenului, imun la schimbări. Prăbușirea managerială a clubului alb-roșu pare un proces mult mai lent decât prăbușirea strict fotbalistic. 0-1 cu UTA se adaugă unui șir lung

Prima ediţie a competiţiei de rally raid, Cupa Călăraşi, va avea loc în perioada 23-25 aprilie şi se va desfăşura pe un traseu care măsoară 333 kilometri. La concurs participă echipaje din Cehia, Polonia, Ungaria, Dubai, italia şi

Lista ţărilor pe care România le consideră cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată joi seară de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Persoanele care sosesc în România din aceste ţări, regiuni sau teritorii incluse în