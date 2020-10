Dezvăluirea lui Rafila care dă frisoane: ”În realitate, 40.000 de oameni se îmbolnăvesc de COVID-19!” 16.10.2020

16.10.2020 Dezvăluirea lui Rafila care dă frisoane: ”În realitate, 40.000 de oameni se îmbolnăvesc de COVID-19!” Profesorul Alexandru Rafila, reprezentatul României la OMS, a făcut cutremurătorul anunț, după ce numărul infectărilor cu noul coronavirus a depășit 4.000 zilnic. Medicul mai spune că situația aceasta se regăsește și în celelalte țări,



Profesorul Alexandru Rafila, reprezentatul României la OMS, a făcut cutremurătorul anunț, după ce numărul infectărilor cu noul coronavirus a depășit 4.000 zilnic. Medicul mai spune că situația aceasta se regăsește și în celelalte țări, nu […]

Preşedintele american Donald Trump a redus drastic, până la 18.000, numărul de refugiaţi care vor fi admişi în SUA în acest an fiscal, informează sâmbătă dpa. Reducerea numărului de refugiaţi

După audițiile pe nevăzute de la “Vocea României” au început Knockout-urile, iar vocile grele rămase în concursul de la Pro TV îi pun în dificultate pe cei patru jurați, care au de luat decizii complicate. Adriana Simionescu, dar și

Dana Budeanu a anunțat că revine la PRO TV cu rubrica Verdict, din 11 noiembrie. Citește mai

Preşedintele comunităţii evreieşti din Iaşi, Abraham Ghiltman, a decedat duminică dimineaţă la aproape 85 de ani. "E foarte dureros şi foarte greu să suportăm. Viaţa e dată de Dumnezeu, viaţa e

Horoscop 3 noiembrie 2019. Balanțele au parte de bucurii, iar Racii prind curajul să recunoască adevăruri dureroase. Citește horoscop azi, 3 noiembrie 2019, pentru toate zodiile. Horoscop 3 noiembrie 2019 - Berbec Ai parte de o zi care te invită la

În jur de 300 de clienţi ai unui club de swingeri din Germania au fost evacuaţi sâmbătă seara, după ce s-a declanşat alarma la un detector de monoxid de carbon, a anunţat serviciul de pompieri, transmite duminică agenția dpa, preluată de

Un şofer român de TIR a fost văzut plângând într-o parcare din Austria, din cauza faptului că, după ce a fost implicat într-un accident, nu mai are bani să ajungă acasă, iar patronul firmei nu mai răspunde la telefon. Bărbatul a vorbit la

Echipa noului Guvern Orban participă, la ora transmiterii acestei știri, la ceremonia de depunere a jurământul la Palatul Cotroceni, după ce Executivul a primit, luni în plenul reunit votul de învestitură al Parlamentului. La Cotroceni este

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, după ce Cabinetul său a primit votul de învestitură în Parlament, că Guvernul va formula o propunere pentru postul de comisar european după consultarea preşedintelui şi va solicita audierea candidatului

În minutul 90+2 al meciului St. Etienne - Monaco 1-0, Ruben Aguilar (26 de ani, fundaș dreapta) s-a răzbunat pe aparatura VAR după ce a primit cartonașul roșu. Vezi AICI clasamentul live din Ligue 1 Aguilar a intrat pe teren în minutul 69, dar nu

Microsoft Japonia a testat săptămâna de lucru de patru zile şi a găsit că experimentul este extrem de benefic din punctul de vedere al productivităţii angajaţilor, scrie

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, susţine că PNL a ajuns la guvernare prin "trădări" şi "manevre politice urâte", nu prin alegeri, iar "aşa-zişii aliaţi de azi vor deveni în scurt timp

Un Lamborghini Miura P400 S, abandonat de ani de zile într-un hambar, a fost vândut la o licitație din Londra cu 1,6 milioane de dolari, informează businessinsider.com. Acest model este considerat prima supermașină modernă, datorită vitezei și

Noul ministru al Muncii a anunțat marţi dimineaţa, la intrarea în sediul ministerului, că intenţionează o reducere a structurii instituției, un rol important urmând să revină angajaţilor care se ocupă de relaţia cu

Un bărbat de 46 de ani, din judeţul Alba, a scăpat cu viaţă după ce maşina pe care o conducea a fost lovită, marţi, de un tren de călători la o trecere de nivel peste calea ferată de pe raza

Marius Veza este noul director economic al Romgaz (simbol bursier SNG), se arată într-un anunţ al Bursei de Valori Bucureşti, şi îl va înlocui pe Andrei Bobar, director financiar din

În ultima lună, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 118 percheziţii, au instituit măsuri asigurătorii de peste 33.000.000 de lei şi au indisponibilizat bunuri în valoare

Ștefan Radu (33 de ani), fundașul lui Lazio, a fost lăsat în afara lotului pentru meciul tur cu CFR Cluj din grupele Europa League (1-2) din cauza unei accidentări, și va rata și partida cu Celtic. Lazio - CFR Cluj se joacă pe 28 noiembrie, de la

Boxul englez a primit o veste tristă, după ce o sportivă în vârstă de doar 18 ani a murit, la scurt timp după ce devenise mamă şi revenise în

Compania Facebook și-a schimbat logoul, într-o încercare de a diferenția aplicația și platforma web cu același nume de compania care deține și alte produse și servicii, precum Instagram sau WhatsApp, potrivit unui anunț făcut pe blogul