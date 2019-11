Dezvăluire halucinantă în showbiz! Vedeta s-a căsătorit virgină la 27 de ani 22.11.2019

22.11.2019 Dezvăluire halucinantă în showbiz! Vedeta s-a căsătorit virgină la 27 de ani Atunci când o vedetă se căsătorește, showbizul freamătă. Toate detaliile sunt savurate, iar fiecare informație ”picantă” devine un adevărat punct de reper. Paginile sale de socializare sunt luate cu asalt, povestea relației respective este



Dezvăluire halucinantă în showbiz! Vedeta s-a căsătorit virgină la 27 de ani

Atunci când o vedetă se căsătorește, showbizul freamătă. Toate detaliile sunt savurate, iar fiecare informație ”picantă” devine un adevărat punct de reper. Paginile sale de socializare sunt luate cu asalt, povestea relației respective este analizată cu atenție crescândă, iar atunci când apar în media unele dedesubturi ”fierbinți” comentariile curg ”cascadă”. Adriana Lima este considerată un […] The post Dezvăluire halucinantă în showbiz! Vedeta s-a căsătorit virgină la 27 de ani appeared first on Cancan.ro.

Dezvăluire halucinantă în showbiz! Vedeta s-a căsătorit virgină la 27 de ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, în perioada 29 martie-25 aprilie, din cauza amplasării unui numr de 970 de balize direcţionale care vor delimita sensurile de

Orădenii care îşi abandonează morţii la morgă vor fi sancţionaţi cu o amendă de 2.500 lei, conform unei hotărâri adoptate de Consiliul Local Oradea, decizia fiind luată după ce, doar în ultimele luni, trei defuncţi au fost înhumaţi pe

IT Direct anunţă introducerea pe piaţă a gamei de PC-uri sub marca proprie ITD Custom Works, concepute pentru pasionaţii de jocuri, profesionişti şi iubitori de tehnologie în

Timişoara are anual sute de mii de turişti. O parte dintre aceştia ajung în oraş cu autocarele. Alţii vin cu maşinile personale sau cu avionul, dar sunt şi unii care vin cu trenul. Cei care circulă pe linia ferată au parte de o imagine de

Judeţul Buzău are, de joi, un nou cetăţean de onoare. Este vorba despre istoricul şi scriitorul basarabean Nicolae Bulat, de fel din raionul Soroca, Republica Moldova. Propunerea privind acordarea acestei distincţii a venit din partea

Veste bună pentru navetiştii din satele comunelor Merei şi Stâlpu. Începând cu prima zi din aprilie, aceştia vor putea parcurge drumurile dintre serviciu şi domiciliile lor xcu autobuzele societăţii Trans

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anunţat joi, la Constanţa, că şi în 2019 vor fi acordate tichete de vacanţă tuturor beneficiarilor prevăzuţi de lege, fiind alocate deja sumele necesare în

Berbec Ai o săptămână excelentă la capitolul comunicare, iar acest lucru te ajută să legi conexiuni cu tot felul de persoane cu care interacționezi de-a lungul săptămânii. În plus, săptămână

Preşedintele PNŢCD, Aurelian Pavelescu, şi preşedintele Partidului Ecologist Român, Dănuţ Pop, au semnat, joi, un protocol de susţinere a Partidului Social Democrat pentru alegerile

Substanţele de spălat vase şi haine sunt din ce în ce mai eficiente pentru îndepărtarea murdăriei, însă tot mai dăunătoare pentru piele, motiv pentru care alergiile la detergenţi sunt des întâlnite.

În direct la GSP Live, Romeo Pașcu (75 de ani), unul dintre capii Cooperativei din fotbalul românesc, a povestit varianta lui asupra unui caz șocant petrecut în prima ligă în 1985, înainte de un meci FC Bihor-Poli

Lansat de Regal Club București, gruparea deținută de afaceristul Claudiu Florică, fundașul central Răzvan Prodan, care va împlini vârsta de 20 de ani pe 18 iulie 2019, s-a plimbat între Steaua București (Liga a IV-a), Viitorul Constanța (Liga

Theresa May le va cere din nou, vineri, parlamentarilor britanici să voteze acordul pentru Brexit. Va fi vorba, totuși, de un vot diferit față de precedentele două, surse spunând că nu va fi un vot cuprinzător. Anunțul vine în contextul în

După moartea Zinei Dumitrescu, Oana Turcu a făcut dezvăluiri uimitoare. Prezentatoarea tv a spus că fiul creatoarei de modă a vizitat-o, dar nu pentru a se interesa de starea sa, ci pentru a obţine nişte semnături din partea mamei sale.

Premierul Viorica Dăncilă i-a promis prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, că Guvernul nu va adopta în şedinţa de vineri o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea codurilor penale. Potrivit unor surse citate de Mediafax,

Simona Halep se află la o victorie de fotoliul de lider mondial! Adversara din semifinale a româncei este Karolina Pliskova (locul 7 WTA). Pentru ca Simona Halep (locul 3 WTA) să redevină prima în lume trebuie să o bată de cehoaică, lucru care

Simona Halep va juca în noaptea de joi spre vineri în semifinale la Miami, împotriva Karolinei Pliskova (7 WTA). Citește mai

Să te ferească Dumnezeu de hărnicia leneşului şi guvernarea nătărăilor, îmi zicea un bătrân de-al meu. A plecat pe lumea cealaltă înainte să apuc să-l întreb ce ar trebui să fac dacă pe nătărăi îi apucă vrednicia când ajung în

Accident spectaculos, joi seara, pe Calea Şagului din Timişoara. O maşină s-a răsturnat, iar un tânăr a ajuns la

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat joi că proiectul ordonanţei de urgenţă de modificare a OUG 114, care ar urma să fie discutat vineri în şedinţa de guvern, aduce modificări, între altele, în