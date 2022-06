DEZBATEREA ZILEI, 15 iunie » Ar trebui ca FRF să-i acorde în continuare credit lui Iordănescu? 15.06.2022

România se confruntă cu un val de caniculă, iar anul 2021 este cel al fenomenelor extreme. Din cauza temperaturilor ridicate și-au făcut apariția furtunile uscate. Emisiile de carbon, gazele cu efect de seră, oceanele devin […] The post

Vămile din sudul ţării sunt foarte aglomerate din cauza românilor care vin din vacanţă din Grecia şi trebuie să aştepte la punctul de triaj pentru a li se verifica documentele. Coada de de maşini se întinde pe kilometri

Delegaţia care ne-a adus trei medalii, una aur şi două de argint, s-a întors în România, fiind primită în Salonul Oficial al Aeroportului Internaţional „Henri

Compania Artoil din Timişoara, care face comerţ cu carburanţi, controlată de soţii Alexandra şi Alex Bunceanu, a realizat în 2020 o cifră de afaceri de 486,6 mil. lei (101 mil. euro), în scădere cu 20% faţă de anul anterior, când compania a

Poliția rutieră avertizează că traficul pe Autostrada Soarelui, spre Litoral, este intens și se acționează pentru fluidizarea circulaţiei, în zona staţiei de taxare de la

Compania Pfizer ar putea avea, până la sfârșitul lunii septembrie, date clare despre eficiența vaccinului său anti-COVID-19 în cazul copiilor din grupa de vârstă 5-11 ani, în timp ce Moderna ar putea solicita aprobarea Administrației pentru

Promettre c'est noble. Ein mann, ein wort. Nothing weights lighter than a promise. Noi le avem pe ălea cu capul plecat şi hoţul neprins Pe Dinamo, dacă n-o omori, îţi ia gâtul. Voluntari şi Clinceni tocmai au aflat.

Durere fără margini după un accident care a avut loc în Bacău, în care și-au pierdut viața șapte persoane, între care doi copii, iar alţi cinci oameni au fost răniţi în urma impactului frontal dintre un autoturism şi un microbuz. La o

Lucrările derulate pe şantierul de lângă Biblioteca Naţională, unde au murit luni doi muncitori, aveau în vedere realizarea unui drum de acces către parcarea Ministerului Culturii, al cărei sediu se află în clădirea bibliotecii, potrivit Anei

Proiectul BRUA faza 1, finalizat în noiembrie 2020, s-a încheiat la valoarea de 377,4 milioane de euro, respectiv cu o economie de 21% (101,1 milioane de euro) faţă de valoarea scoasă la licitaţie, au transmis, miercuri, reprezentanţii

Peste 120 de gospodării, subsoluri şi curţi au fost inundate, în urma precipitaţiilor abundente căzute în cursul nopţii de miercuri spre joi în municipiul

Betano aduce o nouă dimensiune în lumea pariurilor online și face totul mai simplu. Poți să joci pe Betano și fără să ai neapărat un card sau cont bancar. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să te îți deschizi cont. După

Buzău International Arts Festival va fi gazda unui eveniment special: actorul Franco Nero, unul dintre cei mai apreciați actori italieni din toate timpurile, va veni la Buzău, ca invitat de onoare

Laurenţiu Trica Mitici (zis Americanu), motociclistul acuzat de procurori că a omorât un tânăr pe o trotinetă, după o șicanare petrecută miercuri seara în zona centrală a Bucureștiului, este instructor de conducere defensivă, potrivit

Reprezentanţii permanenţi ai Marii Britanii, respectiv României pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite, împreună cu reprezentantul permanent al Liberiei (statul de pavilion al navei "Mercer Street"), au semnat, marţi, o scrisoare comună

Doi bărbați din Iași au fost reținuți joi pentru 24 de ore, după ce au sărit gardul unui depozit de bere și au furat timp de trei zile mai multe baxuri de bere cu ajutorul unui tomberon, potrivit Digi24. „Cât de mult să iubești berea,

Daniel Pavel, prezentatorul sezonului 2 al emisiunii ”Survivor” a făcut dezvăluiri despre următorul sezon. Prezentatorul spune că e pregătit să se întoarcă la cel mai iubit show. El a fost întrebat dacă ar mai prezenta […] The post

Momente de groază pentru un motocilcist. Miercuri, bărbatul a fost rănit după ce a căzut cu motocicleta într-o râpă, în zona pădurii Sloboda, din municipiul

Concurs cu premii în promisiuni pentru cine răspunde la această întrebare Minte Deian Sorescu? Minte Iuliu Mureșan? Să vedem ce au spus cei doi și, ca niște mici exploratori familiarizați cu vegetația și fauna din fotbalul nostru, să

Un medic din Cluj este cercetat de poliție după ce eliberat mai multe certificate de vaccinare și a înscris persoanele respective în Registrul Văccinărilor, deși acestea nu s-au imunizat. Un caz similar a fost descoperit și de polițiștii de