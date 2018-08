Dezastru pentru turism din cauza ploilor: vânzările pensiunilor au scăzut chiar şi cu 70% în iulie 02.08.2018

02.08.2018 Dezastru pentru turism din cauza ploilor: vânzările pensiunilor au scăzut chiar şi cu 70% în iulie Vremea ploioasă din luna iulie a condus la o scădere a numărului de turişti din princi­pa­lele destinaţii de vacanţă frecventate de ro­mâni, în ciuda faptului că iulie reprezintă una dintre cele mai importante luni atât pentru turismul din



Dezastru pentru turism din cauza ploilor: vânzările pensiunilor au scăzut chiar şi cu 70% în iulie

Vremea ploioasă din luna iulie a condus la o scădere a numărului de turişti din princi­pa­lele destinaţii de vacanţă frecventate de ro­mâni, în ciuda faptului că iulie reprezintă una dintre cele mai importante luni atât pentru turismul din zona montană, cât şi pentru cel din zona litoralului.

Dezastru pentru turism din cauza ploilor: vânzările pensiunilor au scăzut chiar şi cu 70% în iulie

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Candidații care susținut examenul maturității – peste 136.000 la număr – vor putea să vadă azi primele note pe bacalaureat.edu.ro. Ulterior, după ora 12:00, ele vor fi afișate și în centrele în care a fost susținut BAC-ul. Pentru cei

Rezultate BACALAUREAT 2018. În 2018, rata de promovare a BACALAUREATULUI a fost de doar 67,7%, nivel mai mic decât anul trecut, anunţă Realitatea TV. Citește mai

Imaginile cu accidentul de sâmbătă dimineață, din județul Bacău, în care a fost implicată o mașină de pompieri au fost făcute publice. Citește mai

La douzeci de ani de la primul episod ”Sex and the city”, Sarah Jessica Parker este o femeie împlinită. Are o carieră actoricească strălucitoare, o familie fericită şi numeroasă, fiind mama a trei copii, dar şi multe business-uri de

Andra Stoica, din Olteniţa, elevă la prestigiosul Liceu Teoretic Neagoe Basarab a reuşit performanţa de a obţine media 10.00 la examenul de Bacalaureat. Adolescenta spune că rezultatul i se pare unul

Rezultate Bacaluareat 2018 Buzău pe edu.ro. Liceenii au aflat astăzi rezultatele de la Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie. Trei elevi au luat media 10 la Bacalaureat, toţi din Colegiul Naţional B.P. Hasdeu, singura unitate de învăţământ din

Cunoscut timp de 70 de ani ca fiind sediul Ambasadei Statelor Unite ale Americii, palatul Maurice Blank va fi scos la licitaţie de către Artmark Historical Estate, la un preţ de pornire de 5.500.000 de euro. Palatul a fost reşedinţa unuia dintre cei

Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu modificările aduse Legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, informează

Un bărbat din judeţul Vaslui a reuşit să câştige procesul cu o firmă de recuperare a creditelor restante, respectiv cu o instituţie financiară non-bancară, care îl obligau să achite o restanţă la un credit din 2005. Judecătorii au

Costul biletelor de călătorie pentru vagoanele de clasa I şi II cu trenul Chişinău-Odesa-Chişinău se majorează din 12 iulie până pe 23

Ceaiul negru este supus unor procesări mai îndelungate comparativ cu cel verde. Din această pricină el conţine mai puţini antioxidanţi decât ceaiul verde, însă are alte beneficii. Care sunt

Sorana Cârstea (51 WTA) îşi continuă căderea liberă în clasamentul mondial şi n-a reuşit nici la Wimbledon să-şi egaleze performanţa de anul

Plenul Camerei Deputaţilor a votat miercuri pe articole modificările codului Codul penal, votul final având loc tot astăzi. Raportul a fost adoptat marţi după-amiază de parlamentarii din

Cel puţin 31 de persoane au murit, iar trei sunt dispărute după ce un feribot s-a scufundat în Indonezia, în apropiere de insula Sulawesi, marţi, scrie The Guardian. Mulţi dintre pasageri au petrecut

SUA sprijină un rol mai important al Olandei în misiunile NATO în Afganistan şi Lituania, se arată într-un comunicat emis de Casa Albă, după întrevederea avută de preşedintele american Donald Trump

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a anunţat miercuri, în plenul Camerei, că deputatul Adrian Mocanu va fi exclus din partid pentru că a votat pentru modificările la Codul penal. "Anunţ oficial că un coleg

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) i-a condamnat, miercuri, 5 ani de închisoare, pe Szocs Zoltan şi Beke Istvan Attila, membri ai grupării "Mişcarea de Tineret 64 de Comitate" (HVIM)

Noul preşedinte al Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a afirmat că nu îşi doreşte gărzi de corp, în ciuda faptului că acesta doar ce a fost ales preşedinte într-o ţară în care conflictele din jurul

Cel mai mare fiu al Tinei Turner, Craig Raymond Turner, a murit la vârsta de 59 de ani, după ce s-a împuşcat, scrie The Guardian. Un colonel din Los Angeles a confirmat pentru Variety că Turner a fost

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu s-a calificat, miercuri, în runda a treia a turneului pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului Buzărnescu (30 ani, 28 WTA), cap de