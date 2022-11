Dezastru la o benzinărie din Ploieşti! De necrezut ce a făcut o clientă, după ce a alimentat 23.11.2022

23.11.2022 Dezastru la o benzinărie din Ploieşti! De necrezut ce a făcut o clientă, după ce a alimentat O șoferiță care a alimentat la o benzinărie din Ploiești a făcut o gafă de zile mari. Fie din grabă, fie din neatenție aceasta a plecat din stație cu tot cu pompa de alimentare. Imaginile […] The post Dezastru la o benzinărie din



Dezastru la o benzinărie din Ploieşti! De necrezut ce a făcut o clientă, după ce a alimentat

O șoferiță care a alimentat la o benzinărie din Ploiești a făcut o gafă de zile mari. Fie din grabă, fie din neatenție aceasta a plecat din stație cu tot cu pompa de alimentare. Imaginile […] The post Dezastru la o benzinărie din Ploieşti! De necrezut ce a făcut o clientă, după ce a alimentat appeared first on Cancan.

Dezastru la o benzinărie din Ploieşti! De necrezut ce a făcut o clientă, după ce a alimentat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a fost, în 2020, de aproximativ 13.400 miliarde de euro la preţuri curente, iar în termeni reali PIB-ul UE a fost anul trecut cu 17% mai mare decât în 2010, arată datele publicate luni de Oficiul European de

Peste 28.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, dintre care peste 6.000 cu prima doză, a anunţat marţi Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

Un sistem vast de canioane care formează o cicatrice de relief pe fața planetei Marte ar putea găzdui rezerve ascunse de

Peste 200 de angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Tulcea au organizt, în această dimineața, un protest spontan. Oamenii sunt nemulțumiți din cauza salariilor mici raportate la condițiile de muncă, relatează

Borussia Dortmund încearcă să-l păstreze pe Erling Haaland și i-a propus să-i plătească anual 16 milioane de euro. Norvegianul are însă oferte foarte bune. Erling Braut Haaland e de câțiva ani racheta fotbalului european. Borussia a plătit

Nicoleta Nucă și iubitul ei, Alex Ursache, au în plan să se mute definitiv din România, mai ales dacă, în viitor, vor deveni părinți. Cei doi își doresc ca micuții lor să crească într-o societate […] The post Nicoleta Nucă se mută

Wapo Services, Raed Focus Security Systems, Pyralis Services sunt câteva dintre companiile subcontractate de consorţiul care a câştigat contractul pentru modernizarea unităţii militare din Câmpia Turzii, un proiect de peste un miliard de

Profesorii unui liceu din Botoșani merg la colindat pentru a sprijini o elevă rămasă fără ambii părinți. Dascălii au cântat colinde chiar și la începutul ședinței de Consiliu

Primarul Ion Ceban a convocat în şedinţă agenţii economici din capitală pentru a-i atenţiona despre riscurile sistării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Edilul a invocat recenta sancţiune de 12 milioane de lei aplicată

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuţat, miercuri, că a fost desemnat câştigătorul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate destinat construcţiei drumului de mare viteză Craiova- Drobeta Turnu Severin-

Medicul Octavian Jurma a declarat, miercuri, la Antena3, cand vom putea identifica debutul valului Omicron in Romania si ce am putea face pentru a limita raspandirea in scoli si la locul de

Producătorul de pavele Elis Pavaje, deţinut de familia Goţa din Alba, investeşte 20 de milioane de euro în a cincea fabrică a

Dieta cu lapte. Vă prezentăm o dietă simplă, care vă ajută să slăbiți 6

Rondocaraton, parte a grupului austriac Rondo Ganahl, unul din cei mai mari producători de carton ondulat, ce operează trei fabrici de ambalaje pe piaţa locală, va finaliza cu afaceri de peste 100 de milioane de euro anul acesta iar pentru anul

Liderul AUR, George Simion, a făcut, în platoul emisiunii „Raport de zi”, legea AUR, ca răspuns la asumarea Certificatului verde de către Guvernul

Înlocuirea lui Mircea Rednic cu Flavius Stoican pe banca tehnică a lui Dinamo face ca portarul bulgar Plamen Iliev (30 de ani) să rămână la clubul alb-roșu! Despărțirea lui Plamen Iliev de Dinamo părea certă, relația portarului bulgar cu

FIBA 3x3 World Tour Final, ultimul act al circuitului mondial profesionist masculin de baschet 3x3, s-a încheiat cu victoria sârbilor de la Liman, care au învins în finala echipa rusă Gagarin, scor 21-14. Cele mai bune 12 echipe de baschet 3x3 din

Rapid a anunțat numele a două dintre cele 3 echipe cu care se va înfrunta în cantonamentul de pregătire din Antalya. Între 5 și 15 ianuarie 2022, Rapid va desfășura un cantonament în Antalya, în vederea pregătirii părții secunde a

Liderul Forței Dreptei, Ludovic Orban, susține, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că aprobarea bugetului de stat pentru anul 2022 este o dovada „trădării angajamentelor de către parlamentarii

Mai multe persoane au tăiat și pârlit porcul chiar în parcarea blocului. Întregul incident a fost surprins de un