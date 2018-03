Devis Mangia explică jocul slab din meciul cu Viitorul: "Asta a fost marea noastră problemă" 17.03.2018

Devis Mangia, tehnicianul lui U Craiova, a analizat jocul făcut de echipa sa în meciul cu Viitorul, 0-0. "Nu am jucat un meci bun din punct de vedere tehnic. E dificil să ai un rezultat bun dacă joci așa. Deci, ne mulțumim cu egalul. Nu ne-am asumat riscuri în timpul meciului. Repet, problema noastră a fost că nu am făcut un joc bun tehnic. Dacă n-am câștigat, înseamnă că nu am fi meritat să ne impunem aici. ...

