Detalii uluitoare despre fratele lui Florin Salam, grav bolnav: ”Poate a murit? Se ascunde ceva!” 27.08.2020

27.08.2020 Detalii uluitoare despre fratele lui Florin Salam, grav bolnav: ”Poate a murit? Se ascunde ceva!” Fratele lui Florin Salam a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, din Capitală, fiind infectat cu noul coronavirus. Se întâmpla acum trei săptămâni. Rudele lui nu mai știu nimic de el de o perioadă și sunt alarmate. Chiar



Detalii uluitoare despre fratele lui Florin Salam, grav bolnav: ”Poate a murit? Se ascunde ceva!”

Fratele lui Florin Salam a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, din Capitală, fiind infectat cu noul coronavirus. Se întâmpla acum trei săptămâni. Rudele lui nu mai știu nimic de el de o perioadă și sunt alarmate. Chiar cred că fratele manelistului a murit! CITEȘTE ȘI: ADEVĂRUL DESPRE SCANDALUL MOMENTULUI! CUM A AJUNS […] The post Detalii uluitoare despre fratele lui Florin Salam, grav bolnav: ”Poate a murit? Se ascunde ceva!” appeared first on Cancan.ro.

Detalii uluitoare despre fratele lui Florin Salam, grav bolnav: ”Poate a murit? Se ascunde ceva!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O tânără din Slobozia, mama a două fetiţe, şi-a pus capăt zilelor, aruncându-se în râul Ialomiţa. Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia, însă, din primele date, sinuciderea este cea mai

Două persoane au ajuns la spital, după ce o maşină a părăsit partea carosabilă şi s-a izbit de un pod. Accidentul a acut loc e Dn 71, în dreptul localităţii

Dan Barna, candidatul Aliantei 2020 USR-PLUS la alegerile prezidentiale, i-a răspuns Vioricăi Dăncilă pe Facebook după ce liderul PSD l-a acuzat că nu merge în rândul

Loredana, Vasile Şirli, cel care a compus timp de 28 de ani muzica originală pentru Disneyland, Ricky Dandel, artista belgiano-franceză Victor Laszlo şi cantautorul italian Erminio Sinni sunt membrii juriului

Cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva! începe sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 20,00, la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan,

♦ În comuna Cumpăna din judeţul Constanţa, o investiţie de 8 milioane de euro din bani europeni a atras 700 de elevi într-un campus şcolar construit pe model

Banca Naţională a României (BNR) a afişat, luni, un curs de 4,7251 lei, mai mult cu 0,35 de bani (+0,07%) în comparaţie cu anunţul din şedinţa anterioară, când moneda unică fusese cotată la 4,7216

Pentru Anghel Iordănescu, partida Gaz Metan – FCSB, scor 4-0, a fost una specială. A văzut cum formaţia pregătită de fiul său a învins-o pe cea patronată de prietenul

Poţi să le spui legende, mituri sau „poveşti de babă veche”, însă nu le numi adevăruri, pentru că nu sunt. Astăzi demontăm cele mai populare mituri despre

Reportul la categoria I a jocului Joker depăşeşte 14,75 milioane lei (peste 3,12 milioane euro), în timp ce, la Loto 6/49, reportul este de peste 4,70 milioane lei (aproximativ 1 milion de euro), informează

Ministerul Apărării Naţionale a prelungit campania de recrutare şi selecţie pentru cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României pentru posturile de ofiţeri,

Realizările economice ale Ungariei atrag un număr în creştere de investitori asiatici, printre care indieni, a declarat ministrul ungar de finanţe Mihaly Varga, scrie Hungary

Spitalul AS Medica Bucov, afacere fondată în anul 2016 de medicul Alin Mihai Scarlat, s-a extins cu o nouă aripă, în urma unei investiţii totale de 1,5 milioane

Indicele ROBOR la 3 luni a coborât uşor miercuri, la 3,06% pe an, de la 3,07%, cotaţie la care stagna de şase zile, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). La începutul

Premierul lituanian Saulius Skvernelis a anunţat miercuri că suferă de un cancer al sistemului limfatic, dar că va continua să lucreze în timpul tratamentului său, informează AFP. "Diagnosticul a

Agro Chirnogi, Cerealcom Dolj şi Agricost sunt cei mai mari producători de cereale din România în 2018, cu afaceri cumulate de 1,7 mld. lei, în scădere cu 1,2% faţă de cele din anul

România avea la începutul anului 2019 o populaţie de 19,4 milioane persoane, cu 125.500 mai puţine decât în ianuarie 2018, principala cauză a scăderii fiind sporul natural negativ, în condiţiile în care fenomenul de îmbătrânire demografică

Nice - Olympique Marseille, derby-ul Coastei de Azur, a fost întrerupt 11 minute din cauza atacurilor homofobe fără precedent ale fanilor gazdelor. Arbitrul Clement Turpin a trimis cele două echipe la vestiare şi n-a reluat jocul decât după

În ultimul an, în ţară au pedalat aproximativ 10.000 de curieri pe bicicletă iar numărul lor este într-o continuă creştere. De aceea, reprezentanţii Glovo vor să acorde mai multă atenţie siguranţei în

Creşterea anuală a productivităţii s-a situat în medie la aproximativ 0,5% de la criza financiară faţă de peste 2% anterior, iar recent a înregistrat