Detalii exclusive despre noul reality-show de pe Pro TV. Emisiunea care se întoarce după 7 ani de pauză 11.05.2022

11.05.2022 Detalii exclusive despre noul reality-show de pe Pro TV. Emisiunea care se întoarce după 7 ani de pauză Reality-show-ul ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” se întoarce la Pro TV după 7 ani de pauză. CANCAN.RO are detalii exclusive despre cel de-al doilea sezon al emisiunii plină de aventură. Află cine este vedeta care […] The post Detalii



Detalii exclusive despre noul reality-show de pe Pro TV. Emisiunea care se întoarce după 7 ani de pauză

Reality-show-ul ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” se întoarce la Pro TV după 7 ani de pauză. CANCAN.RO are detalii exclusive despre cel de-al doilea sezon al emisiunii plină de aventură. Află cine este vedeta care […] The post Detalii exclusive despre noul reality-show de pe Pro TV. Emisiunea care se întoarce după 7 ani de pauză appeared first on Cancan.

Detalii exclusive despre noul reality-show de pe Pro TV. Emisiunea care se întoarce după 7 ani de pauză

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul a adoptat miercuri o ordonanţă de urgenţă care modifică Legea privind apărarea împotriva incendiilor, a anunţat Şeful DSU Raed Arafat. El a spus că modificările sunt menite să vină pentru simplificarea procesului de avizare şi

Certificatul digital de vaccinare, numit și pașaport Covid, va intra în vigoare și în România de joi, 1 iulie. Într-o intervenție la Digi24, Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a oferit ultimele recomandări pentru cei

Puricii pot apărea în casă fie de la animalul de companie, fie aduşi de pe stradă şi, din nefericire, se răspândesc foarte uşor.

La ultima probă a Bacalaureatului, jumătate din absolvenţii braşoveni au preferat Anatomia şi Geografia. Mâine vor mai da examen doar cei care au învăţat în limba

Holde Agri Invest (simbol bursier HAI), companie românească care exploatează terenuri agricole şi produce cereale, a anunţat miercuri la Bursa de la Bucureşti că a iniţiat lucrări de modernizare şi extindere la silozul Călineşti, investiţii

Tabloul ''Maşină de cusut cu umbrele într-un peisaj suprarealist'', realizat de pictorul spaniol Salvador Dali în 1941 pentru filmul ''La Péniche de l'amour'' (Moontide), de Archie Mayo, a fost vândut la o licitaţie la Paris cu 2,47 milioane de

Valentin Ivanciuc a trecut în neființă. Timp de 20 de ani, a fost actor al Teatrului de Vest din Reșița, iar mai apoi s-a alăturat trupei Teatrului Național din Timișoara. A jucat peste 50 de roluri pe scena

Peste 20.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore în România, perioadă în care au fost înregistrate 11 reacții adverse, a transmis miercuri CNCAV. Din cele 20.800 persoane vaccinate în ultimele

Cea mai mare provocare din acest an pentru Derpan, producătorul de crois­sante din judeţul Galaţi, contro­lat de fraţii Valentin şi Emil Ancuţa, este creşterea cu circa 50% a pre­ţu­rilor materiei prime, ceea ce implică cos­turi de

Dinamo a cerut intrarea în insolvenţă, după ce a mai fost o dată în această situaţie pe vremea lui Ionuţ

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat joi actul normativ pentru modificarea şi completarea legii 286/2009 privind Codul penal, informeazaă Administraţia Prezidenţială. Astfel, prin actul normativ clavia, traficul de persoane, traficul de minori,

Certificatele digitale COVID urmează să fie eliberate de azi. Reprezentanții STS au explicat cum funcționează. Certificatul digital COVID-19 pentru călătoriile în Uniunea Europeană facilitează

Persoanele vaccinate cu două doze din serurile anti-COVID-19 aprobate în UE par a fi protejate de varianta Delta a coronavirusului, au anunțat astăzi, 1 iulie, reprezentanții Agenției Europene a Medicamentului (EMA), potrivit AFP, citată de

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un tip stătea la soare pe plajă lângă o […] The post BANC. Un tip stătea la soare pe

Avuţia netă a populaţiei se situează la un nivel maxim istoric, după o creştere de 14,7% în septembrie 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019, potrivit Raportului anual al BNR pentru

Sergio Ramos (35 de ani) negociază cu PSG, cele două părți fiind aproape de un acord. După despărțirea de Real Madrid, venită la capătul a 16 ani de colaborare plină de succes, Sergio Ramos este aproape de a bate palma cu viitoarea

Polițiștii Secției 25 din Capitală s-au autosesizat după ce au văzut imagini pe o rețea de socializare în care se băteau doi băieți, în vârstă de 15 ani. Oamenii legii au identificat autorul, iar acum

Deși vara a venit de mai bine de o lună, vremea din ultima perioadă a dat bătăi de cap românilor. În luna iunie au fost înregistrate ploi abundente, furtuni, chiar și mici tornade, plus numeroase […] The post Prognoza meteo pentru

Avarie majoră la conductele de apă ce alimentează spitalele Fundeni şi C.C. Iliescu, din Bucureşti. Din cauza acestei avarii, operaţiile au fost amânate, iar institutul de boli cardiovasculare este nevoit să redirecţioneze urgenţele către

Peplatforma dela Petromidia a avut loc o explozie vineri, 2 iulie. Imediat, flăcările au izbucnit, iar în aer au fost degajate cantităţi mari de