Destăinuirile făcute de Daniel Buzdugan: ”Mama a fost cel mai mare influencer al meu” 24.09.2022

24.09.2022 Destăinuirile făcute de Daniel Buzdugan: ”Mama a fost cel mai mare influencer al meu” Daniel Buzdugan (48 de ani) și-a deschis sufletul în cadrul primei ediții a podcastului „Înapoi în viitor cu Andreea Perminova”. Omul de radio și-a amintit, cu zâmbetul pe buze, despre perioada copilăriei, dar și despre […] The post



Destăinuirile făcute de Daniel Buzdugan: ”Mama a fost cel mai mare influencer al meu”

Daniel Buzdugan (48 de ani) și-a deschis sufletul în cadrul primei ediții a podcastului „Înapoi în viitor cu Andreea Perminova”. Omul de radio și-a amintit, cu zâmbetul pe buze, despre perioada copilăriei, dar și despre […] The post Destăinuirile făcute de Daniel Buzdugan: ”Mama a fost cel mai mare influencer al meu” appeared first on Cancan.

Destăinuirile făcute de Daniel Buzdugan: ”Mama a fost cel mai mare influencer al meu”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Toamna deja și-a intrat în drepturi, iar tu privești în urmă cu dor la zilele călduroase de vară, însă și toamna există motive pentru care să te bucuri, peisajul cu nuanțe de roșu portocaliu, ce te determină să stai cât mai mult timp în

Florin Cîţu şi Nicolae Ciucă se văd la această oră cu Marcel Ciolacu şi o parte din conducerea PSD la Vila Lac pentru a discuta despre viitorul guvernării, susţin surse politice pentru

Simona Halep (30 de ani, 18 WTA), favorita principală de la Transylvania Open, și Gabriela Ruse (23 de ani, 85 WTA) se întâlnesc ACUM, în primul tur al competiției de la Cluj-Napoca. Partida a început la ora 15:37, poate fi urmărită liveTEXT cu

Pe 24 octombrie, Anda Călugăreanu ar fi împlinit vârsta de 75 de ani. Au trecut 30 de ani de când și-a pierdut mama, însă… Ioana Tufaru suferă și acum. Ioana Tufaru nu a trecut peste […] The post Ce a făcut Ioana Tufaru în ziua

România se poate mândri cu momente importante din istoria sportului-alb: Novak Djokovici a câştigat, la Bucureşti, primul meci din carieră pe tabloul unui turneu ATP. Iar acum, noua senzaţie din tenisul feminin a reuşit o performanţă similară,

Actorul Papil Panduru, soţul regretatei regizoare Cătălina Buzoianu, s-a stins din viaţă, a anunţat Teatrul

Horoscopul zilei de 28 octombrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător cuceresc pe cei din jur prin cuvintele și înțelepciunea de care dau dovadă. Cei

Jucătoarea de tenis Simona Halep (18 WTA) a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă online susţinută după ce a învins-o pe Gabriela Ruse cu 6-1, 6-2, în prima rundă a turneului

Universitatea Craiova n-a avut niciun fel de emoții cu Minaur Baia Mare, 4-0, și devine marea favorită la un al doilea triumf în competiția preferată Până acum, în sferturile de finală ale Cupei României s-au calificat FC Voluntari, CSO

Redactorul-şef de la „Fanatik“, Cristi Coste, e jurnalistul care a semnat articolul care a făcut valuri în presa din România, în ultimele zile. Tot el a fost contactat de fostul internaţional, care a dorit să vorbească despre situaţia

Statele Unite au început, ieri, să facă apel pentru extrădarea fondatorului WikiLeaks. Julian Assange se confrunta cu acuzaţii de spionaj pe teritoriul american, iar dacă va fi găsit vinovat, Assange riscă

FC Argeș s-a calificat în sferturile Cupei României după ce a învins-o cu 2-1 de Dinamo, într-un meci decis pe

Într-o lume schimbată, unde atenția pentru spațiile pe care le locuim a devenit esențială, unde comunitățile cele mai apropiate de noi se dovedesc salvatoare atunci când libera circulație

126.492 de persoane s-au vaccinat împotriva coronavirusului, au transmis, joi, autoritățile. Cele mai multe persoane s-au imunizat cu prima doză: 90.950, cifră în scădere față de ziua precedentă când s-a înregistrat un record al

Uniunea Europeană şi Moldova au desfăşurat joi, 28 octombrie, cea de-a şasea şedinţă a Consiliului de Asociere în temeiul Acordului de Asociere

Ştefania, fetiţa în vârstă de doi ani care, pe 23 octombrie, a căzut de la etajul doi al blocului în care locuieşte familia sa, a trecut deja printr-o intervenţie chirurgicală ce va fi urmată de o lungă perioadă de recuperare, ce presupune

O tânără de 24 de ani, originară din Moscova, Rusia, a uimit o lume întreagă atunci când a dezvăluit că este mama a 21 de copii, 20 dintre ei venind pe lume în ultimul an şi jumătate, cu ajutorul mamelor surogat. Acum, însă, ea susţine că

SIF Muntenia (SIF4), societate care are cele mai performante acţiuni din rândul celor cinci SIF-uri de la începutul acestui an, cu un randament de 91% pe tranzacţii de 61 mil. lei, a introdus pe ordinea de zi a acţionarilor din 15 noiembrie 2021

În perioada sărbătorilor, sejururile în destinaţiile însorite devin mai apreciate ca oricând. Temperaturile confortabile, decorul exotic precum şi calitatea serviciilor îi determină pe turiştii Eturia să caute acele pachete care le oferă

Borussia Dortmund are şanse mici să-l păstreze pe Erling Haaland (21 de ani) și în sezonul viitor, iar conducerea galben-negrilor îi caută deja înlocuitor atacantului. Sebastian Kehl, șeful departamentului de scouting al Borussiei, s-a deplasat