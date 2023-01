Despărţirea anului?! Salman Khan ar fi părăsit-o pe Iulia Vântur şi s-ar fi cuplat deja cu alta 01.01.2023

01.01.2023 Despărţirea anului?! Salman Khan ar fi părăsit-o pe Iulia Vântur şi s-ar fi cuplat deja cu alta Pe data de 27 decembrie, Salman Khan a împlinit vârsta de 57 de ani. Cu această ocazie, a dat o mega-petrecere. Ce s-a întâmplat acolo a făcut ca presa din India să-și pună mai multe […] The post Despărţirea anului?! Salman Khan ar fi



Despărţirea anului?! Salman Khan ar fi părăsit-o pe Iulia Vântur şi s-ar fi cuplat deja cu alta

Pe data de 27 decembrie, Salman Khan a împlinit vârsta de 57 de ani. Cu această ocazie, a dat o mega-petrecere. Ce s-a întâmplat acolo a făcut ca presa din India să-și pună mai multe […] The post Despărţirea anului?! Salman Khan ar fi părăsit-o pe Iulia Vântur şi s-ar fi cuplat deja cu alta appeared first on Cancan.

Despărţirea anului?! Salman Khan ar fi părăsit-o pe Iulia Vântur şi s-ar fi cuplat deja cu alta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Aproximativ 150.000 de români vor fi obligati să-şi schimbe buletinul pentru că au declarat un domiciliu fictiv, dacă un proiect de act normativ va fi

O anchetă realizată de jurnaliștii BBC scoate la iveală îndoieli cu privire la momentul în care Novak Djokovic a fost testat pozitiv la Covid. Este vorba despre testul cu ajutorul căruia sârbul a intrat în Australia pentru a încerca să

Activele imobiliare ale românilor au conti­nuat să crească, ajun­gând în 2021 la aproa­pe 2.000 mld. lei, un nivel record al ultimului dece­niu, potrivit datelor Băncii

Mihai Budeanu a trăit pe propria piele durerea pricinuită de infecția cu COVID-19. A stat aproape o lună internat în spital, în stare gravă, iar medicii au susținut că a fost un miracol că s-a […] The post Mihai Budeanu de la 3 Sud Est,

Un fost milionar în dolari al anilor '90 este urmărit de mai bine de 10 ani cu mandat internaţional de arestare. Dorel Tamaş are de executat o pedeapsă de 4 ani de

Australia e în delir! Până să vedem finala masculină (duminică, ora 10.30, Eurosport), în care se vor înfrunta Rafael Nadal (5 ATP) şi Daniil Medvedev (2 ATP), trofeul a fost câştigat de favorita publicului, la

Denis Alibec (31 de ani) ajunge în Grecia, la Atromitos, sub formă de împrumut. CFR Cluj a oficializat mutarea. Despărțirea dintre CFR Cluj și Denis Alibec era iminentă de la începutul anului, când Dan Petrescu a anunțat că Denis nu va merge

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat sâmbătă, 29 ianuarie, că dacă ancheta va arăta vinovăţia consilierului local liberal din Mogoşoaia, Valentin Ene, după ce o consilieră USR la Primăria Mogoșoaia a fost agresată, atunci acesta

Expunerea băncilor pe titluri de stat a continuat să crească, mai rapid în perioa­da pande­miei de COVID-19, şi a ajuns la 147 de miliarde de lei (30 de miliarde de euro) la finalul lunii sep­tem­brie 2021, reprezen­tând aproximativ 24% din

Se pare că termenul de ”o relație deschisă” începe să capete noi înțelesuri. Dacă multe femei și mulți bărbați sunt în stare de multe sacrificii pentru a face relația să ”meargă”, un tânăr cuplu a […] The post Femeia care

Anul 2021 a fost unul cu creşteri pe ma­joritatea segmen­telor de busi­ness pentru com­paniile de servicii de resurse umane de pe piaţa locală, conform unei analize a Asociaţiei Furni­zorilor de Servicii de Resurse U­mane. Astfel, cele mai mari

Zeci de incendii de vegetaţie uscată au ars, vineri seara, în comuna dâmboviţeană Mogoşani, iar pompierii s-au luptat ore bune ca să stingă focarele. Se pare că focul a fost pus de localnicii care îşi curăţă terenurile, mânaţi de vremea

Autorităţile din judeţul Prahova au emis, duminică după-amiază, un mesaj RO-ALERT pentru a semnala prezenţa unei ursoaice cu pui în apropierea Castelului Peleş. O ambulanţă SMURD a fost trimisă în

Pe 28 ianuarie 2022 acţionarii SIF Transilvania (SIF3) au decis schimbarea numelui societăţii în Transilvania Investments Alliance, potrivit deciziei publicate la Bursa de la Valori Bucureşti. La AGEA au participat 37 de acţionari care au 30% din

Eugen Trică este noul antrenor principal al ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Acesta a revenit pe banca echipei gorjene, din Liga a II-a, după ce a fost dat afară de la FCU

Aproape 100.000 de persoane au trecut prin punctele de frontieră în ultimele 24 de ore, a anunţat Poliţia de

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Află, din materialul următor, cum va fi vremea, în fiecare regiune a țării, în intervalul 31 ianuarie - 28

Un bărbat a murit și trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs duminică seara, în

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu

Partidul Socialist din Portugalia a câştigat alegerile parlamentare din ţară. De asemenea, partidul a obţinut majoritatea absolută în parlament. Socialiştii, conduşi de premierul Antonio Costa, au obţinut 42% din