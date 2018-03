Despăgubiri pentru deţinuţi: Ministerul Justiţiei, Tudorel Toader, explică normele legale 22.03.2018

Ministerul Justiţiei, Tudorel Toader a explicat, joi, pe Facebook, care este cadrul legal pe baza căruia este se lucrează la proiectul prin care deţinuţii care au stat în condiţii improprii să fie despăgubiţi financiar, invocând în acest sens decizii CEDO.

17 ani a încasat un român pensie mai mare decât ar fi trebuit să fie în mod normal. El a reuşit să prejudicieze statul cu peste 240.000 de

Curtea Supremă este aşteptată vineri să judece ultimul termen din dosarul în care Viorel Hrebenciuc şi fiul său Andrei, Tudor Chiuariu şi Ioan Adam sunt acuzaţi de acte de corupţie. La termenul de miercuri DNA a solicitat o pedeapsă maximă

Dintr-o jucătoare care a avut lacune mari în ceea ce priveşte serviciul, Simona Halep a ajuns acum în Top 15 în circuitul feminin. Statisticile furnizate de site-ul WTA vorbesc de la

Mircea Badea a spus, în ediția de joi a emisiunii "În gura presei", că problema în România nu este strict Kovesi. "Dacă de mâine ar schimba-o pe Kovesi

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Ministrul Tudorel Toader a promis că va posta documentul prin care a solicitat revocarea şefei DNA pe site-ul ministerului Justiţiei. Din păcate, nici măcar vineri dimineaţa site-ul ministerului nu a fost accesibil. Ce are Toade de ascuns?

Occidentul a pierdut leadership-ul planetar, şi o lume în care fiecare se va lupta pentru el se profilează la orizont. Citește mai

În conformitate cu legislaţia în vigoare, alegerile anticipate locale în municipiul Chişinău pot avea loc numai pe data de 20 mai. Aceasta pentru că în Codul electoral se spune clar că alegerile pot avea loc de două ori pe an, primăvara şi

Una dintre cele mai impresionante scene din Stăpânul inelelor se află în capitolul care descrie suferinţa provocată pădurilor de către cei care le distrug. Deşi par tăcute de secole sau milenii, unele dintre acestea fiind pure şi virgine,

Pompierii au interventi, vineri dimineaţă, la un incendiu care a izbucnit la un depozit de lemne. Din cauza vântului, flăcările s-au extins şi la o casă din imediata

Poliţiştii ploieşteni au depistat în flagrant o femeie cu dublă cetăţenie, moldovenească şi română, care îi oferea alteia 3000 de ţigarete cu timbru de pentru articole de tutun eliberat de Republica

Ministerul Afacerilor Interne le plăteşte angajaţilor care nu au locuinţă în localitatea în care activează o compensaţie a chiriei sau a navetei. Toţi angajaţii MAI pot deconta cheltuielile cu medicamentele, iar cifrele puse de MAI la

Federaţia Americană de Tenis (USTA) trebuie să-i plătească despăgubiri sportivei canadiene Eugenie Bouchard pentru un incident din

Peste 20.000 de elevi, cu vârste cuprinse între 12 şi 14, au beneficiat de proiectul Necenzurat, campanie care se desfăşoară în România fără întrerupere începând cu anul 2009 şi care urmăreşte prevenirea consumului de droguri în

Orezul este unul dintre cele mai consumate alimente la nivel internaţional. Acest produs alimentar este fundamental în multe bucătării din întreaga lume, mai ales după ce s-a demonstrat că are foarte multe beneficii asupra

Este momentul ca Peştii să acorde mai multă atenţie familiei pe care au cam ignorat-o în ultima peroadă din cauza serviciului. Nu strică să plece undeva pentru câteva zile să se bucure doar

Scena în timpul spectacolelor este o înlănţuire de capcane, se pot petrece necazuri din care e musai ca actorii să iasă cu replieri inspirate, ca oamenii din sală să nu simtă impasul. Uneori,

Tragedie cummplită, în această noapte, în comuna Valu lui Traian, județul Constanța. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de tren, la Valea Seacă. Nenorocirea a avut loc în

Statele Unite au denunţat joi "responsabilitatea" Rusiei în bombardamentele lansate de regimul de la Damasc care, începând de duminică, au făcut peste 400 de morţi în

În aşteptarea prezentării de către ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea managerială de la DNA, în faţa ministerului de resort, cei care o contestă, dar şi cei care