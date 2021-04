Descoperire uluitoare făcută de cercetători! Un coronavirus antic ar fi afectat omenirea în urmă cu mii de ani 25.04.2021

25.04.2021 Descoperire uluitoare făcută de cercetători! Un coronavirus antic ar fi afectat omenirea în urmă cu mii de ani Un coronavirus antic ar fi afectat populația din Asia de Est în urmă cu aproximativ 25.000 de ani. În plus, cercetătorii au descoperit că răspândirea variantelor care au suferit mutații ar fi continuat să aibă […] The post Descoperire



Descoperire uluitoare făcută de cercetători! Un coronavirus antic ar fi afectat omenirea în urmă cu mii de ani

Un coronavirus antic ar fi afectat populația din Asia de Est în urmă cu aproximativ 25.000 de ani. În plus, cercetătorii au descoperit că răspândirea variantelor care au suferit mutații ar fi continuat să aibă […] The post Descoperire uluitoare făcută de cercetători! Un coronavirus antic ar fi afectat omenirea în urmă cu mii de ani appeared first on Cancan.

Descoperire uluitoare făcută de cercetători! Un coronavirus antic ar fi afectat omenirea în urmă cu mii de ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Parlamentul European a aprobat vineri suma de 3 miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru a ajuta ţările vecine şi partenere ale UE să facă faţă

Supranumită “Zeița de la Montreal”, Nadia Comăneci (58 de ani) a traversat trei momente de cumpănă, în copilărie, în primii cinci ani de viață. Dumnezeu, din fericire, a ocrotit-o de fiecare dată. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă

Muzicianul Jorge Santana, fratele cel mai tânăr al lui Carlos Santana, a murit la vârsta de 68 de ani din cauze naturale, scrie News.ro Carlos Santana a anunţat vineri, pe pagina sa de Facebook, decesul fratelui lui. „A trecut în tărâmul

Niciun jucător nu a avut autoritatea de lider total a lui Roy Emerson în anii ’60. Timp de aproape un deceniu, nimeni nu i-a putut contesta hegemonia pe toate suprafețele de joc, atât în turneele de simplu, cât și la dublu, unde a obținut 28 de

Veşti mai puţin bune pentru cei care au sperat că odată cu încheierea stării de urgenţă se vor redeschide sălile de fitness. Comisia Naţională pentru Sănătate Publică a instituit vineri, 15 mai, stare de urgenţă în sănătate publică

Încă patru persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numărul celor decedaţi ajungând la 1.074, informează, sâmbătă, Grupul de Comunicare Strategică. Este vorba despre două femei şi doi bărbaţi cu vârste cuprinse între 48 şi 63 de

Grupul de Comunicare Strategică a transmis, sâmbătă, un document cu răspunsuri la principalele întrebări pe care le au românii cu privire la starea de alertă. Printre lămuririle oferite de autorităţi se numără şi carantinarea familiei unei

Actorul Fred Willard, cunoscut pentru rolurile din „Everybody Loves Raymond” şi „Modern Family”, a murit la vârsta de 86 de ani, scrie Variety, citat de

După opt ani de la aban­donarea lucrărilor şi cinci de la rezilierea contractului pentru tronsonul centurii Capitalei între DN2 şi A2 au fost reluate în premieră lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din

Proteste ale Mişcării "Vestele galbene" au avut loc, sâmbătă după-amiază, în mai multe oraşe din Franţa, unii manifestanţi fiind reţinuţi, informează publicaţiile Le Figaro şi L'Express. Zeci

Cel puţin 11 pompieri au fost răniţi după ce mai multe clădiri au luat foc în urma unei explozii produse în centrul oraşului Los Angeles sâmbătă seara, a anunţat departamentul de pompieri. citat de CNN. Starea răniţilor nu este cunoscută

Autoritățile au anunțat, duminică dimineața, trei noi decese din cauza coronavirusului. În prezent, sunt 1.097 de cazuri. Deces 1095 - Femeie, 82 ani, județ Botoșani. Dată confirmare:

Actorul Mihai Bendeac a anunțat că a fost infectat cu coronavirus, după ce a participat la înmormântarea bunicului său. Preotul care a oficiat slujba era infectat, transmite antena3.ro El a mai

Cunoscutul om de afaceri Cornel Tăbăcaru nu l-a iertat pe Viorel Cataramă, care a vrut să se infecteze cu virusul COVID-19. Tăbăcaru i-a spus, în direct la Sinteza Zilei, de pe Antena 3, că fiul lui, care s-a întors din Statele Unite, a suferit

Bancul zilei de astăzi îi are ca personaje principale pe… Dumnezeu și pe Sfântul Petru, totul petrecându-se chiar în momentele în care divinitatea l-a creat pe om. Și, fiind ”lucrarea divină” aproape gata, Sfântul Petru l-a întrebat

FIFA 20. Bundesliga este la modă acum, după ce este prima competiție fotbalistică revenită după o pauză de peste 2 luni. Iar cardurile lansate de EA în cadrul Echipei Sezonului sunt printre cele mai bune din joc. Ultima adiție este Robin

Legea stării de alertă a intrat în vigoare, prin împlinirea celor trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Prin noul cadru legislativ, starea de alertă va trebui să primească şi încuviinţarea Parlamentului, în 5 zile de la Hotărârea

Florin Roman, liderul deputaţilor PNL, a cerut dezinfectarea microfonului după ce liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit fără

BistroMar, restaurantul deschis în vara anului 2018 de Cristian Dărmănescu, fondator şi al Alfredo Seafood - brand sub care se vând peşte şi fructe de mare, a înregistrat în cele două luni de stare de urgenţă un rulaj de doar 25% comparativ

Autorul unui atac armat comis într-o bază navală americană, în decembrie, se afla în legătură cu Al-Qaida, potrivit analizei datelor dintr-unul dintre telefoanele acestuia, dezvăluie luni presa americană, relatează