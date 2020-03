Deputatul Mircea Banias, confirmat cu coronavirus, în urma testării! Este singurul caz pozitiv din Parlament 16.03.2020

16.03.2020 Deputatul Mircea Banias, confirmat cu coronavirus, în urma testării! Este singurul caz pozitiv din Parlament Deputatul Mircea Banias a fost testat pozitiv cu Covid-19! Acesta este singurul caz pozitiv, în urma verificărilor de la Palatul Parlamentului. Mircea Banias a fost testat pozitiv cu coronavirus, în urma verificărilor de la Palatul Parlamentului.



Deputatul Mircea Banias, confirmat cu coronavirus, în urma testării! Este singurul caz pozitiv din Parlament

Deputatul Mircea Banias a fost testat pozitiv cu Covid-19! Acesta este singurul caz pozitiv, în urma verificărilor de la Palatul Parlamentului. Mircea Banias a fost testat pozitiv cu coronavirus, în urma verificărilor de la Palatul Parlamentului. Deputatul susține că nu a luat contact cu niciunul dintre parlamentarii confirmați pozitiv cu Covid-19, nu a participat la […] The post Deputatul Mircea Banias, confirmat cu coronavirus, în urma testării! Este singurul caz pozitiv din Parlament appeared first on Cancan.ro.

Deputatul Mircea Banias, confirmat cu coronavirus, în urma testării! Este singurul caz pozitiv din Parlament

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Autoritatea Electorală Permanentă a majorat de la an la an considerabil subvenţiile pentru partidele politice, suma ajungând în 2019 să fie de zece ori mai mare faţă de anul

Everton - Arsenal este singurul meci de azi din Premier League. Formația din Liverpool are un parcurs oscilant acasă, unde a câștigat doar 7 din 16 meciuri. Arsenal nu are nici ea evoluții convingătoare atunci când merge pe teren

FCSB va juca luni, de la ora 21:00, cu Sepsi, în ultimul meci din etapa a 4-a din play-out. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. La antrenamentul de azi și-a făcut apariția și

Elena Andrieş a cucerit trei medalii de aur la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia), sâmbătă, în limitele categoriei 49 kg, informează Agerpres. Andrieş s-a impus la stilul smuls cu 87 kg, urmată de Kristina Sobol (Rusia), cu

Rapid Bucureşti este în sărbătoare. Echipa feminină de polo a clubului feroviar a adus în vitrina clubului un nou titlu naţional la jocurile de echipă. Echipa antrenată de Eduard Rusu şi-a asigurat coroana cu un turneu înainte de finalul

Duminică, 7 aprilie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 aprilie 2019, Loteria Română a acordat 14.357 de câștiguri, în valoare totală de 796.620,95 de lei. La

Circul online pornit sâmbătă seară de mesajele postate şi apoi şterse de către Tudorel Toader s-a transformat duminică în bâlci. Citește mai

Cel puțin cinci oameni, dintre care doi copii de 8 şi 10 ani, au fost răniți după ce au fost împușcați în timpul unei reuniuni de familie din Chicago. Citește mai

Nu mai puțin de 131 de kilograme de droguri au fost găsite vineri şi sâmbătă pe litoralul Mării Negre în doar două zile. Citește mai

Un incident soldat cu rănirea gravă a unui bărbat, s-a produs, duminică după-amiază, la Cugir. Acesta a rămas fără o mână după ce a căzut de la etajul

47 de proiectile au fost descoperite duminică, 7 aprilie, într-o pădure din comuna Strunga, Iaşi. Echipajul pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi (ISU) a executat o misiuni de asanare în zona respectivă, care

Preşedintele Pro România, a declarat duminică într- conferinţă de presă că preşedintele PSD Liviu Dragnea va scăpa miercuri de condamnarea în dosarul angajărilor fictive. Curtea Constituţională urmează să se pronunţe atunci la sesizarea

Duminica, 7 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 14.357 de castiguri, in valoare totala de 796.620,95

Mick Jagger, solistul trupei britanice The Rolling Stones, a fost la un pas de moarte, iar în prezent ''se simte bine'', a declarat fratele său pentru publicaţia britanică Sunday People a grupului

Emisiunea GSP LIVE moderată de Costin Ștucan va fi difuzată în această seară, de la ora 20:00, la pauză și la finalul derby-ului dintre CSU Craiova și CFR, care va începe la ora 20:30. Invitatul lui Costin Ștucan este

Patru hectare de frunze, rămășițe și crengi dintr-o pădure din județul Sibiu au ars sâmbătă noaptea și numai intervenția rapidă a pompierilor a determinat să nu fie cuprinși de foc și copacii. Potrivit ISU Sibiu, sâmbătă noaptea, în

Robert Turcescu, deputat PMP, a afirmat că bunicul său a fost închis zece ani la Aiud, asta în contextul în care Procurorul General al României, Augustin Lazăr, este în centrul unui scandal privind

Statuia „Împăratului Traian” este făcută dintr-un aliaj ieftin, cu toate că a fost comandată să fie executată din bronz. Descoperirea a creat un scandal uriaş la Primăria Capitalei, care prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului

Un pacient internt în Spitaulul Judeţean de urgenţă Alba a provocat un incendiu în magazia instituţiei după ce a fumat o ţigară în zona respectivă a

Speranţele liderului PSD de a scăpa de o posibilă condamnare au rămas doar în Curtea Constituţională, după ce ministrul Justiţiei l-a anunţat că nu există nicio urgenţă pentru modificarea Codurilor penale care l-ar fi scăpat pe liderul PSD