Denise Rifai revine pe micul ecran. Jurnalista va prezenta o emisiune la Kanal D 15.07.2020

15.07.2020 Denise Rifai revine pe micul ecran. Jurnalista va prezenta o emisiune la Kanal D Denise Rifai revine pe micul ecran. După ce a moderat emisiuni despre politică la Realitatea Plus, știrista se mută acum la un post concurent, Kanal D. Denise Rifai este recunoscută în presă pentru stilul dur pe care îl afișează în direct la



Denise Rifai revine pe micul ecran. Jurnalista va prezenta o emisiune la Kanal D

Denise Rifai revine pe micul ecran. După ce a moderat emisiuni despre politică la Realitatea Plus, știrista se mută acum la un post concurent, Kanal D. Denise Rifai este recunoscută în presă pentru stilul dur pe care îl afișează în direct la adresa diverșilor invitați politici, cu întrebări incomode și acide. Ea a renunțat la […] The post Denise Rifai revine pe micul ecran. Jurnalista va prezenta o emisiune la Kanal D appeared first on Cancan.ro.

Denise Rifai revine pe micul ecran. Jurnalista va prezenta o emisiune la Kanal D

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Georgina Rodriguez, partenera de viață a fotbalistului Cristiano Ronaldo, a făcut furori cu o fotografie în care apare în costum de baie. Cristiano Ronaldo și actuala sa parteneră, Georgina, se află în vacanță alături de copiii lor. Georgina

Congresul PSD a fost marcat de nostalgii şi poezii. Contracandidaţii Vioricăi Dăncilă fie au deplâns arestarea lui Liviu Dragnea, fie l-au atacat pe Klaus Iohannis. Citește mai

Încă şapte zimbri au fost aduşi la Măgura Zimbrilor, de la Armeniş(Caraş-Severin) şi se află pentru 21 de zile în ţarcul de

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis duminică un mesaj cu prilejul comemorării Pogromului din Iaşi, şeful statului transmiţând că "riscul ca manifestările de ură, antisemitismul, rasismul, naţionalismul şi extremismul să-şi croiască

Răzvan Lucescu a fost prezentat într-un mod special de saudiții de la Al Hilal, după ce a plecat de la campioana Greciei, PAOK. Antrenorul român în vârstă de 50 de ani a fost prezentat printr-un clip video de un minut postat

Horoscop 24 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 24 iunie 2019 - Berbec: Ai în față o zi care te ispitește să te lași în voia unor gânduri negre, să le permiți unor dezamăgiri, mai mult sau mai puțin reale, să

Gigi Becali face profit și cu jucători în vârstă: a câștigat 1,3 milioane de euro cu Romario Benzar, iar ieri l-a vândut și pe „veteranul” Junior Morais, cu 600.000 de euro.

Spania U21 a câştigat finala Campionatului European U21 la fotbal, după ce s-a impus cu 2-1 în faţa Germaniei. Ibericii au marcat câte un gol pe repriză, în timp ce reuşita nemţilor a venit pe finalul meciului. Partida s-a jucat la Udine, pe

Altex are o multime de oferte foarte avantajoase puse la dispozitia clientilor online in aceasta saptamana. Citește mai

Un artist canadian a fost concediat de publicaţia la care lucra, la câteva zile după ce a publicat o caricatură cu Donald Trump, transmite Fox News. Caricatura îl înfăţişează pe Donald Trump cu

Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, nu se va putea căsători de pe 5 iulie, când va împlini 51 de ani, așa cum intenționa inițial. Nunta va avea loc, cel mai devreme, pe 8 iulie, când vor fi finalizate procedurile birocratice cerute de

Noul ministru de Externe de la Chișinău, Nicu Popescu, și-a cerut scuze după ce a folosit sintagma ”război civil” pentru a descrie războiul moldo-rus de pe Nistru din 1992. Citește mai

Cel puțin șapte dosare intens mediatizate vor fi rejudecate ca urmare a deciziei Curții Constituționale (CCR), care a statuat că sunt nelegal constituite completurile de 3 judecători de la Înalta Curte, deoarece nu sunt specializate pe fapte de

În luna iunie, românii au continuat să-și caute joburi noi, volumul total de aplicări pentru un alt job crescând cu 5% comparativ cu luna mai a acestui an. Un procent similar de creștere a fost înregistrat și în

Antropologul Vintilă Mihăilescu (68 de ani), care se află în Franţa pentru un transplant de celule stem, a povestit o întâmplare emoţionantă: preşedinta unui tribunal francez s-a declarat impresionată de solidaritatea românilor care prin

Tehnologia blockchain a pătruns în procesele celor mai mari companii din lume şi în comisiile de specialitate ale guvernelor din ţările dezvoltate datorită abilităţii de a oferi o infrastructură digitală nouă, mai puţin vulnerabilă şi

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini hot cu una dintre cele mai sexy partenere de fotbaliști din România. Iubita unui ”euro-fantastic” din echipa lui Mirel Rădoi a “incendiat” plaja din Mamaia.

Rezultate BAC 2019 Covasna. Elevii de clasa a 12-a au terminat examenele de la Bacalaureat 2019. Când se anunță rezultatele? Citește mai

Întrebările despre viitor au avut ca ţintă anul 2024, când legea actuală îi cere lui Putin să demisioneze după două termene consecutive. Observatorii au speculat că ar putea menține puterea prin eventuala integrare a Belarusului sau

FCSB // Campania de achiziții din vara asta e sub nivelul investițiilor din 2005 încoace. Cumpărăturile puține creează probleme: Florin Tănase remarca după ultimul amical că echipa nu conține un fundaș stânga, Gigi Becali nu