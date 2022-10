Denise Rifai a făcut-o chiar în trafic! Imaginile care fac mai mult decât cele 40 de întrebări incomode 15.10.2022

15.10.2022 Denise Rifai a făcut-o chiar în trafic! Imaginile care fac mai mult decât cele 40 de întrebări incomode E mereu în acțiune! O clipă nu stă locului, are multe pe cap. De înțeles, din moment ce-i primește pe invitați, în platoul de la Kanal D, cu nu mai puțin de 40 de întrebări. […] The post Denise Rifai a făcut-o chiar în trafic!



Denise Rifai a făcut-o chiar în trafic! Imaginile care fac mai mult decât cele 40 de întrebări incomode

E mereu în acțiune! O clipă nu stă locului, are multe pe cap. De înțeles, din moment ce-i primește pe invitați, în platoul de la Kanal D, cu nu mai puțin de 40 de întrebări. […] The post Denise Rifai a făcut-o chiar în trafic! Imaginile care fac mai mult decât cele 40 de întrebări incomode appeared first on Cancan.

Denise Rifai a făcut-o chiar în trafic! Imaginile care fac mai mult decât cele 40 de întrebări incomode

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător se luptă cu secretele și ascunzișurile trecutului și pot fi mai obosiți ca de

Un nou scandal imens a izbucnit în sportul

O agenţie de turism vrea să înfiinţeze o filială în Kazahstan şi să lanseze zboruri charter între Constanţa şi Almaty, cel mai mare oraş din Kazahstan, pachetele urmând să fie lansate în luna martie

Producţia industrială a României, cel mai important indicator pentru mersul industriei, a scăzut în septembrie 2021 cu 4% în serie brută, fiind prima lună de scădere după 6 luni în care industria României a recuperat căderea din 2020, arată

Gigi Becali are o listă foarte scurtă cu posibilii înlocuitori ai lui Edi Iordănescu. Deși Mirel Rădoi a lăsat să se înțeleagă că ar fi dispus să revină la FCSB, Gigi nu ia în calcul această soluție. Nicolae Dică rămâne favorit. „Nu

Marnie Simpson este o starletă internațională extrem de sexy, care ştie să pozeze în cele mai senzuale poziţii. Recent, tânăra a anunţat pe reţelele de socializare faptul că este din nou însărcinată! Frumusețea din „Geordie

Suporterii celor de la FCSB au reacţionat vehement după plecarea lui Edi Iordănescu de la echipă. Fanii au vandalizat cantonamentul roş-albaştrilor, unde au scris mai multe mesaje ofensatoare la adresa

Experţi din cadrul companiei Microsoft şi lideri din industria locală de tehnologie vor discuta, timp de două zile, în cadrul unui eveniment organizat online, despre ceea ce urmează în zone cheie ale industriei, precum cele de cloud, inteligenţă

S-a mai dus o calificare la o Cupă Mondială, marii critici sunt fix oamenii care uită să plătească salariile fotbaliștilor, iar antrenorii au ajuns niște zilieri, asumare nu există și sportul rege e ca-ntr-un basm cu final trist. Ultimele 3

În intervalul 27 decembrie 2021 - 27 martie 2022, autobuzele nu mai au voie să circule pe șinele de tramvai în Capitală, anunță Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport

Federaţia de fotbal din Iordania a acuzat naționala feminină a Iranului că a folosit un bărbat în poartă în timpul meciului din preliminariile Cupei Asiei. Forul a cerut Confederaţiei Asiatice de Fotbal să demareze o anchetă pentru a verifica

Herbert Kickl, liderul formaţiunii austriece de extremă dreapta Partidul Libertăţii (FPÖ) a anunțat luni că s-a îmbolnăvit de coronavirus. Cunoscut pentru scepticismul său față de vaccinare, politicianul a sugerat că în loc de imunizare,

Dorina Şerbănescu a murit şla 54 de ani. În urmă cu câteva zile a postat pe Facebook ultimul său mesaj în care descria problemele de

Guvernul României nu a semnat Angajamentul Global pentru Metan (Global Methane Pledge), din cadrul Conferinţei ONU pe teme climatice COP26, de la Glasgow, ratificat de 103 state,

Mai mult de o treime dintre români au sărbătorit ceva în fiecare lună, în ultimul an, în timp ce 3% au sărbătorit de câteva ori pe săptămână şi 4% au spus că, în acelaşi interval, nu au avut vreun motiv să sărbătorească, conform

Italia, campioana europeană, a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial din 2022, după 0-0 în Irlanda de Nord. Elveția a trecut fără probleme de Bulgaria, scor 4-0, și a câștigat grupa Italiei, care va trebui să dea baraj.

Una dintre cele mai importante invenții din istoria omenirii este telescopul, instrumentul fără de care astronomia ar fi fost imposibilă. Folosit pentru prima dată pe la începutul anilor 1600, acesta a ajutat la numeroase descoperiri în domeniul

În afară ce companiile farmaceutice, celălalt domeniu unde afacerile au înviat sunt cele cu pompe funebre. Pandemia a făcut ca investiţiile în acest sector să crească semnificativ, iar numărul firmelor de profil să explodeze. În ultimul

Salariul unui angajat pe poziţia de designer de interior ajunge, în medie, la 3.400 de lei net lunar, după cum arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare online

Pasiunea pentru sport se cultivă de mic, iar satisfacția pe care fiecare o are este una de neegalat. Fie că urmează să facă un sport de performanță sau mai degrabă de hobby, cel mic al tău merită să aibă parte de cele mai comode haine atât