Delia, momente de panică în aeroport. Ce i s-a întâmplat artistei 22.04.2022

22.04.2022 Delia, momente de panică în aeroport. Ce i s-a întâmplat artistei Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Pe lângă talentul său, vedeta este cunoscută şi pentru vacanţele de lux în care merge destul de des alături de soţul său. Recent, cei doi […] The post Delia, momente de



Delia, momente de panică în aeroport. Ce i s-a întâmplat artistei

Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Pe lângă talentul său, vedeta este cunoscută şi pentru vacanţele de lux în care merge destul de des alături de soţul său. Recent, cei doi […] The post Delia, momente de panică în aeroport. Ce i s-a întâmplat artistei appeared first on Cancan.

Delia, momente de panică în aeroport. Ce i s-a întâmplat artistei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pentru a avea un somn linistit, nu conteaza numai atmosfera din dormitor, compania, ci si calitatea saltelei. Exista pe piata o mare varietate de asemenea accesorii care pot sa transforme orice noapte agitata intr-o noapte de visare si orice zi inceputa

Datele publicate de Comisia Europeană ara­tă că litrul de mo­to­rină era la finalul lunii trecute cu circa 9% mai scump faţă de primele zile ale anului, creşterea de preţ în cazul benzinei fiind de

Asigurările de lo­cu­in­ţă, atât cele obli­gatorii, cât şi cele facultative, au ajuns la un volum al pri­me­lor brute sub­scrise de 544,3 mi­lioane de lei la finalul anului 2020, cu 2,7% mai mult com­parativ cu anul 2019, şi cu 18,5% mai

Eric a recreat golul spectaculos marcat de Insigne în meciul de debut la EURO

Cel mai mare cont de pensie privată Pilon II, la care un român contribuie în mod obligatoriu cu 3,75% din venitul brut lunar, are o valoare de 1,4 milioane de lei (285.000 de euro), potrivit datelor publicate marţi de Autoritatea de Supraveghere

Un tânăr din județul Prahova a fost rănit grav, vineri, și o anexă a casei în care acesta se afla a fost grav avariată de o explozie produsă la o butelie.Tragedia a avut loc în comuna Sirna, satul

Regizorul, scenaristul şi actorul american Dennis Berry, care a fost soţul actriţelor simbol din Noul Val Jean Seberg apoi Anna Karina, a murit sâmbătă, la vârsta de 76 de ani, a anunţat agentul său pentru AFP

Patru mașini în care se aflau 11 persoane s-au ciocnit, sâmbătă, pe o șosea din județul Prahova. Trei dintre ocupanţii maşinilor sunt răniţi, printre aceştia numărându-se doi copii. Accidentul a

Pe Twitter s-a lansat zvonul că medicul-șef al lui Inter ar fi declarat că danezul Eriksen a fost vaccinat împotriva COVID-19 pe 31 mai. Și postul Radio Sportiva, și oficialii lui Inter au negat: „E o știre falsă. Christian nici nu s-a

Dinamo a pierdut un litigiu în fața unui fost jucător al

Reprezentativa Angliei a învins, duminică, pe stadionul Wembley din Londra, cu scorul de 1-0, selecţionata Croaţiei, într-un meci din grupa D a Campionatului

„Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD) este realizat în prezent în pro­porţie de 70%. Instalarea conductei submarine, al structurii de susţinere (jacket) a platformei pe locaţia Ana şi subtra­versarea ţărmului cu conducta de gaze

Fiica Andreei Berecleanu a atras atenția cu o imagine rară, postată pe rețelele de socializare. Eva Zaharescu e foarte activă pe Instagram, acolo postează clipuri și imagini din viața ei de zi cu zi din Londra, orașul unde studiază. Din fostul

Vremea în data de 12 iunie este una

Preşedintele francez Emmanuel Macron a discutat luni la Bruxelles cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan pentru a "clarifica" subiectele controversate din relaţiile franco-turce din ultimii ani, a anunţat palatul Elysee (preşedinţia franceză),

Gazzetta dello Sport a deschis ediția de luni cu un mesaj pe care Christian Eriksen l-ar fi adresat coechipierilor de la Inter. Venit prin intermediul lui „Beppe" Marotta, directorul general al clubului milanez, mesajul era „Grazie a tutti, non

O creştere a numărului cazurilor de coronavirus înregistrată de Turcia în primăvară a determinat Rusia, Germania şi Marea Britanie, cele mai mari trei pieţe de turism ale ţării, să impună restricţii severe de călătorie, ameninţând un

Preşedintele american, Joe Biden, a spus într-o conferinţă de presă la Bruxelles, că Ucraina va intra în NATO după ce va elimina corupţia şi va îndeplini şi alte condiţii necesare pentru

Piaţa asigurărilor va ajunge la un volum al primelor brute subscrise de peste 12 mld. lei la finalul anului 2021, dar va depinde foarte mult de modificările legislative privind decontarea directă obligatorie la poliţele RCA, a spus Cristian Ionescu,

Circuitul de baschet 3x3 Sport Arena Streetball se reia în acest weekend, 19-20 iunie, cu primul turneul al sezonului 2021. Evenimentul va avea loc în casa baschetului 3x3, pe terenurile din Universitatea Politehnică București, locul unde în 2005