Delia Matache se laudă cu un corp destul de tonifiat la cei 40 de ani ai săi. Află care sunt obiectivele artistei, dincolo de talentul muzical aparte 21.09.2022

Delia Matache se laudă cu un corp destul de tonifiat la cei 40 de ani ai săi. Află care sunt obiectivele artistei, dincolo de talentul muzical aparte

La cei 40 de ani ai săi, Delia stârnește admirația fanilor. Dincolo de talentul aparte, vedeta este apreciată de întreaga lume atât pentru stilul nonconformist pe care îl adoptă, cât și pentru aspectul menținut cu […]

Declasificarea noilor arhive secrete despre asasinarea fostului preşedinte american John F. Kennedy, la Dallas, Texas, în noiembrie 1963, va fi amânată un an, la cererea serviciilor americane de informații, a anunţat preşedintele SUA, Joe Biden,

Potrivit informațiilor oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, 127.305 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. Dintre acestea peste 91.000 de persoane au

1.360 de kilometri cu un singur plin de hidrogen. Atât a reușit să parcurgă o Toyota Mirai, reușind să stabilească un nou record mondial certificat de Guinness World Records. În luna mai, un exemplar

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că printre măsurile de încurajare a natalităţii discutate sâmbătă, 23 octombrie, la Guvern, se numără deductibilitate pentru familiile cu mai mulţi copii şi reducerea progresivă a contribuţiilor

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a afirmat, duminică dimineaţă, că cei care refuză internarea în spital şi tratamentul medicilor, deşi sunt în stare gravă, se condamnă singuri la

Ce zi! 24 octombrie 2021 intră în istoria fotbalului pentru că ne oferă între 17:15 și aproximativ 23:35 fotbal non-stop, în 6 meciuri care sunt pe lista derbiurilor esențiale pentru istoria fotbalului. Fotbaliștii uriași care vor evolua azi, o

Carmen de la Sălciua s-a împăcat cu Cosmin Isăilă?! Este întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor, după ce artista a dezvăluit că se află într-o nouă relație. După divorțul de Culiță Sterp, Carmen de […]

Un bărbat din comuna Horia, judeţul Constanţa, a fost prins băut la volan pe DN1 la Sinaia, deşi acesta avea permisul suspendat tot pentru o faptă similară. Constănţeanul s-a ales cu dosar

Europa se pregăteşte să intre în iarnă având în faţă perspectiva unei crizei a energiei fără precedent, iar politicienii încearcă să găsească metode de a-şi ajuta cetăţenii să nu

Marţi, 26 octombrie 2021, la Bursa de la Bucureşti începe tranzacţionarea primei emisiunii de obligaţiuni a BRK Financial Group (BRK) pe piaţa reglementată sub simbolul bursier

În prelungirile primei reprize din Manchester United - Liverpool 0-5, Cristiano Ronaldo a recurs la un gest care nu are nicio legătură cu sportivitatea. Scorul era deja 3-0 pentru Liverpool, iar nervii erau întinși la maxim în tabăra adversă.

Două femei, una – asistentă în Focșani, iar cealaltă – ofițer MApN în București, au găsit duminică o borsetă cu peste 11.500 de lei, documente şi alte obiecte de valoare, pe marginea drumului DJ 205J din comuna Fitioneşti.

Majoritatea dintre noi suntem înscriși în sistemul public de pensii, pentru care cotizăm atâta timp cât suntem angajați. Adică pentru a avea o pensie de stat și pentru care plătim din salariu contribuții la

Compania Moderna a anunţat luni, 25 octombrie, că vaccinul său anti-COVID a generat un răspuns imunitar puternic şi că a fost în general bine tolerat la copiii cu vârste cuprinse între şase şi 11 ani, iar în curând va transmite datele

Comisia Europeană a anunţat luni un portofoliu de 10 mijloace terapeutice potenţial eficace împotriva COVID-19, alcătuit pe baza unor avize ştiinţifice independente, care au şanse mari să fie autorizate şi, prin urmare, să fie disponibile

Circa 70% dintre şoferii români s-au prezentat cu întârziere cu maşinile la service ca urmare a carantinei impuse la nivel naţional, arată rezultatele unui sondaj publicat, luni, de către

În cadrul unui interviu pentru Ciao.ro, Valentina Pelinel a vorbit despre operația pe care a suferit-o în urma rupturii de ligament. Aceasta este o persoană extrem de activă și, cum mărturisește și soția lui Cristi […]

Este oficial, al 22-lea Revelion cu Dan Negru va fi difuzat în noaptea dintre ani! „Regele audiențelor” detonează ”bomba”, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, și anunță că și anul acesta va fi prezent la datorie. Mai mult

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a discutat, luni, prin videoconferinţă, cu reprezentanţii CNCAV şi cei ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale, ocazie cu care a subliniat necesitatea accelerării campaniei de

Compania auto Erenli din Turcia va primi gratuit din partea autorităţilor locale din Leskovac, Serbia, un teren de 67.469 de metri pătraţi pentru construirea unei fabrici, potrivit Serbian