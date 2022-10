Deja vara nu mai este de mult singurul sezon în care îngheţata este bine-venită, gustul aromat şi rece fiind la fel de căutat şi în restul anului, mai ales că încălzirea globală a transformat în amintire iernile geroase şi vijelioase. Aşa c 03.10.2022

03.10.2022 Deja vara nu mai este de mult singurul sezon în care îngheţata este bine-venită, gustul aromat şi rece fiind la fel de căutat şi în restul anului, mai ales că încălzirea globală a transformat în amintire iernile geroase şi vijelioase. Aşa c Deja vara nu mai este de mult singurul sezon în care îngheţata este bine-venită, gustul aromat şi rece fiind la fel de căutat şi în restul anului, mai ales că încălzirea globală a transformat în amintire iernile geroase şi vijelioase. Aşa



Deja vara nu mai este de mult singurul sezon în care îngheţata este bine-venită, gustul aromat şi rece fiind la fel de căutat şi în restul anului, mai ales că încălzirea globală a transformat în amintire iernile geroase şi vijelioase. Aşa c

Deja vara nu mai este de mult singurul sezon în care îngheţata este bine-venită, gustul aromat şi rece fiind la fel de căutat şi în restul anului, mai ales că încălzirea globală a transformat în amintire iernile geroase şi vijelioase. Aşa că nu e nimic în neregulă să vorbim despre tendinţele de pe această piaţă cremoasă, dulce, aromată şi răcoroasă acum, în prag de toamnă, când dimineţile vin însoţite de adieri de vânt, iar soarele îşi face un pic mai repede ieşirea din scenă la sfârşitul zilei.

Deja vara nu mai este de mult singurul sezon în care îngheţata este bine-venită, gustul aromat şi rece fiind la fel de căutat şi în restul anului, mai ales că încălzirea globală a transformat în amintire iernile geroase şi vijelioase. Aşa că nu e nimic în neregulă să vorbim chiar şi acum despre tendinţele de pe această piaţă

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 3 noiembrie, că a avut o discuție telefonică cu președintele PNL Florin Cîţu și au stabilit să se întâlnească joi, 4 noiembrie. Potrivit surselor Libertatea, întâlnirea dintre liberali

Daniel Coriu, preşedintele Colegiului Medicilor din România, atrage atenția joi, într-o conferință de presă, că față de medicii care transmit ”mesaje eronate” care ”ating grav sănătatea publică trebuie să existe o

Un sfert din vânzările Farmaciei Tei din mallul Plaza şi din centrul comercial Vivo din Constanţa s-au şters odată cu introducerea certi­ficatului verde în

A început Black Friday la Nissa cu cele mai mari reduceri din an. Sunt reduceri de până la 80% la mii de produse. Black Friday 2021. Nissa are şi un premiu în valoare de 1.000 […] The post Black Friday 2021. Reduceri de până la 80% la mii de

Marcel Ciolacu a anunţat că, la discuţiile de joi după-amiaza cu liberalii, a solicitat ministrului de Finanţe execuţia bugetară, deoarece prioritatea zero în prezent este să existe un proiect de lege în Parlament privind rectificarea

Până joi, 4 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.685.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (SARS-CoV-2). 1.453.774 de pacienți au fost declarați vindecați. În jurul orei 11.00, Grupul de Comunicare Strategică va

Camelia Ciorîcă este psiholog. A terminat anul trecut Facultatea de Psihologie şi pentru că în pandemie nu a putut face foarte multă practică s-a gândit să facă voluntariat şi să vină în sprijinul pacienţilor cu COVID-19. Nu a mers

Sipex Company, care activează în domeniul distribuţiei materialelor pentru construcţii şi finisaje, fiind înfiinţată în 1997 de omul de afaceri Irinel Constantin Gheorghe, pregă­teşte venirea la Bursa de la Bucureşti printr-un plasament

Dupa primele 10 luni ale anului 2021, Hyundai Auto Romania inregistreaza o crestere a vanzarilor de 30,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, propulsand marca Hyundai pe prima pozitie in topul inmatricularilor de autoturisme noi de import, cu o

Administraţia de la Beijing a respins, joi, evaluările Departamentului Apărării din Statele Unite privind dezvoltarea arsenalului nuclear al Chinei, denunţând o abordare tendenţioasă şi reafirmând

Cele 81 de goluri ale lui Lewa și recordul lui Ronaldo în Liga Campionilor Fiind un emotiv nerușinat de emoțiile mele, obișnuiesc, la meciurile din Premier League, să stau până la ultimele secunde, fiindcă mă încântă felicitările finale.

Dormitorul este camera cu cel mai mare impact asupra stării de spirit. Până la urmă, aici ne începem și încheiem fiecare zi. De aceea, ar trebui amenajat astfel încât să ne aducă mereu zâmbetul pe buze, să ne calmeze în momentele stresante

Alexandru Rafila, deputat PSD şi reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, a anunţat, la Digi24, că ar accepta funcția de ministru al Sănătății dacă i se va propune şi a anunţat primele măsuri care le va lua în

În 2015, ca urmare a tragediei de la Colectiv, cabinetul Ponta s-a retras de la guvernare. Demisia lui Ponta a reprezentat o lovitură dură pentru PSD, care, la aproape 4 ani din acel moment, a pierdut

Cristian Tudor Popescu a vorbit vineri seara, la Digi24 despre Florin Cîţu. „E laş, oportunist, fripturist şi are probleme grave de caracter. Enervează 95% dintre români înainte să deschidă gura”, spune gazetarul despre liderul

Antreprenorul de origine franceză Grégoire Vigroux, cu mai multe businessuri la activ pe plan local, a investit 100.000 euro, împreună cu Diego Roy de Lachaise, fost Senior Tech Consultant la KPMG, şi cu Zsolt Kadar, fost executiv Apple, în

Săriți că dau turcii! Ba canadienii! Dar dacă nu dădea nimeni?! Copilul mărturisește că a fost șocat când a primit convocarea la echipa națională. Lui chiar putem să îi spunem așa. La 15 ani și 8 luni, Enes Sali încă este un copil. Unul

Mai multe persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul într-un tren în landul Bavaria, a anunţat poliţia, scriu agenţiile de presă citând publicaţii

A treia călătorie în străinătate a Papei Francisc din acest an, după cele din Irak (5-8 martie) și Ungaria și Slovacia (12-15 septembrie). Suveranul Pontif merge în Cipru și Grecia, între 2 și

O nouă gafă majoră de infrastructură în România. Pista de atletism recent amenajată în cartierul Veza din Blaj a provocat reacții ironice pe internet. Motivul? Unghiurile curbelor celor șase culoare sunt mult prea drepte și nu respectă