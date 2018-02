Declaraţii exclusive de la românul devenit cunoscut în Anglia. A lucrat pentru Manny Pacquaio, Vialli sau Craig David 12.02.2018

Cristian Irimuş este un sătmărean din zona Tăşnad, care a decis să lase în urmă viaţa din România şi să îşi găsească norocul, ca mulţi alţii, în Vest, ajungând la Londra. Deşi avea un loc de muncă stabil şi un venit liniştitor, Cristi a dorit să părăsească România, despre care consideră că nu înţelege nevoile populaţiei şi nu îl satisface. (VEZI ŞI: Proprietarii lor le-au abandonat de frica unui… blestem! Am filmat palatele-fantomă din Arad)

