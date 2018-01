Declarații-surpriză ale lui Alexandru Băluță » Motivul pentru care a refuzat FCSB: "Lumea e nebună" 30.01.2018

30.01.2018 Declarații-surpriză ale lui Alexandru Băluță » Motivul pentru care a refuzat FCSB: "Lumea e nebună" Alexandru Băluță, 24 de ani, a recunoscut că a negociat în această iarnă cu FCSB, unde era dorit insistent de patronul formației, Gigi Becali. A explicat de ce a refuzat până la urmă oferta. "Am avut multe discuţii în



Declarații-surpriză ale lui Alexandru Băluță » Motivul pentru care a refuzat FCSB: "Lumea e nebună"

Alexandru Băluță, 24 de ani, a recunoscut că a negociat în această iarnă cu FCSB, unde era dorit insistent de patronul formației, Gigi Becali. A explicat de ce a refuzat până la urmă oferta. "Am avut multe discuţii în iarna asta. Am fost stresat şi cred că este mai bine că am rămas. Îmi părea rău dacă plecam, mai ales la Steaua. Mai am contract cu Craiova până în 2021. ...

Declarații-surpriză ale lui Alexandru Băluță » Motivul pentru care a refuzat FCSB: "Lumea e nebună"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Denis Alibec trece printr-o perioadă dificilă, însă Florin Cernat spune că atacantul își poate reveni dacă va pleca de la FCSB. "Toţi jucătorii pățesc aşa ceva şi nu e singurul care o să mai treacă prin această

Post-ul TEST: Cand va veti muta impreuna? apare prima dată în

Mai multe pe evz.ro Post-ul EVZ.ro: Povestea unei întâlniri secrete cu Regele Mihai I apare prima dată în

Alexandru Arşinel îi ia apărarea medicului Mihai Lucan, care l-a salvat efectuând transplantul de rinichi la care a fost supus celebrul actor. Medicul Mihai Lucan este acuzat de tentativă de omor, procurorii scriind în rechizitoriu că ar fi

Preţul petrolului a început tranzacţiile în noul an în creştere, după ce în 2017 a înregistrat o evoluţie pozitivă pentru al doilea an consecutiv, avansul fiind susţinut de stagnarea activităţilor de exploatare din Statele Unite şi de

Actorul Alexandru Arşinel, care fost supus unei operaţii de transplant de către medicul Mihai Lucan, spune că nu crede acuzaţiile de tentativă de omor ce i se aduc acestuia şi consideră că e „oribil” ce i se

Un avion al companiei românești Tarom nu a putut opri duminică la Sibiu, iar piloții au fost nevoiți să aterizeze la București, pe aeroportul

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins, marţi, legea anticorupţie adoptată de Parlament în luna decembrie, precizând că aceasta nu ar permite investigarea eficientă a reţelelor de corupţie, scrie Reuters. În 1 ianuarie, Bulgaria, cea

După ce Curtea Constituţională a stabilit interimatul funcţiei de preşedinte al ţării, ca urmare al refuzului şefului statului de a semna decretul de numire în funcţie a noilor miniştri, speakerul Andrian Candu va fi cel care va exercita

O echipă de cercetători de la Universitatea City din New York a obţinut un material la fel de rezistent ca armura, care să poată opri gloanţele, însă extrem de subţire şi comod la

Poliţiştii sunt în stradă şi acţionează pentru siguranţa şi fluenţa traficului, la întoarcerea din minivacanţa de

De sărbători, în perioada 25-31 decembrie 2017, frontiera moldovenească a fost traversată de peste 340 de mii de ori, pe sensul de intrare în Republica Moldova fiind înregistrate peste 192 de mii de traversări. Pe 1 ianuarie, în punctele de

Maria Raţă, cea mai longevivă persoană din oraşul Ialoveni, a împlinit 110 ani. Femeia s-a născut la 1 ianuarie 1908. Biografia ei se intersectează cu evenimentele unui întreg secol. În timpul vieţii sale au avut loc două războaie mondiale,

Anthony Le Tallec, atacantul francez de 33 de ani al Astrei, a purtat negocieri cu gruparea de ligă secundă US Orleans, pentru o revenire în țara natală, însă mutarea nu s-a concretizat. Conform L'Equipe, Le Tallec și US Orleans (locul

Ciocolata va fi considerata o delicatesa, iar peste 30 de ani nu foarte multa lume isi va putea permite sa cumpere acest

Arabia Saudită a majorat cu 127% preţul benzinei la pompă, o iniţiativă destinată creşterii veniturilor la buget şi reducerii dependenţei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol. Citește mai

Trei femei din Taiwan au uluit întreaga Planetă cu look-ul pe care-l abordează la vârste înaintate. Galeria Foto. Citește mai

Ambasadoarea Olandei, Stella Ronner Grubacic a avut parte de o cină inedită în Poiana Braşov, potrivit Realitatea TV. Citește mai

Populația Coreei de Nord este de aproximativ 24 milioane de locuitori și este una dintre cele mai omogene etnic și lingvistic din lume, cu un număr foarte mic de chinezi, japonezi, vietnamezi, sud-coreeni și expatriați europeni. Minoritatea

Slovenia intenţionează să-şi vândă cele mai mari două bănci de stat Nova Ljubljanska Banka (NLB) şi Abanka, în 2019, a anunţat ministrul de finanţe Mateja Vranicar Erman, potrivit