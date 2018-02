Declaraţii exclusive! Show-ul de la PROTV l-a dezamăgit! Semifinalistul de la ”Voce” rupe tăcerea: ”Tudor Chirilă promite multe, dar… Nu aveam nevoie de «Degeţelul» lor!” 04.02.2018

Ştefan Ştiucă, semifinalistul de la "Vocea României", a impresionat juriul încă din primele secunde cu piesa „Nothing compares 2U“, a artistei irlandeze Sinead O’Connor. Tudor Chirilă a fost cel care s-a întors primul, urmat de Smiley, apoi de Loredana şi Despot, chiar la final, însă concurentul a decis să meargă mai departe cu cel dintâi. (VEZI ŞI: Juratul de la ”Voce” a călcat în picioare regulamentul companiei, dar… Şefii PRO TV îl protejează suspect pe Tudor Chirilă!)

