Deck pentru terasă 30.06.2021

Lemnul este una dintre primele alegeri atunci când vine vorba de amenajări în casă. Dincolo de aspectul natural al acestuia, indiferent de contextul în care este folosit, lemnul este și un material preferat de cei...

Conform unui proiect de lege adoptat luni de Senat, Ministerul Educaţiei va putea să emită tichete valorice pentru preşcolarii şi elevii de până în clasa a IV-a, din învăţământul de stat sau privat, pentru plata serviciilor after-school.

Peste 52.000 de pachete cu produse de igienă vor ajunge la beneficiarii de la nivelul judeţului Ialomiţa, prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor

O pisică a devenit primul animal de companie infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Marii Britanii, informează Sky News. Felina a fost depistată pozitiv cu COVID-19 după ce a fost testată într-un laborator din Weybridge, la data de 22 iulie.

Profesorul doctor Mihail Bușu a utilizat modelarea matematică și, cu ajutorul unui soft special, a realizat o prognoză a clasamentului final din Liga 1, bazat pe mai multe variabile. CFR Cluj ar fi campioană, FCSB pe 4. Bazându-se pe locurile

Alegerile locale de pe 27 septembrie pot fi organizate în bune condiţii, în ciuda crizei sanitare care afectează România, a declarat, marţi, la Botoşani, vicepremierul Raluca Turcan, potrivit Agerpres. Turcan a precizat că Guvernul îşi doreşte

Compania românească AlecoAir, producător şi distribuitor de bunuri pentru tratarea calităţii aerului, are în vedere mutarea producţiei din China în România, pe termen lung, însă planurile nu se vor putea concretiza în condiţiile actuale de

Riot Coreea va face un un reality show ca să descopere viitoarele staruri din League of Legends. LoL THE NEXT este show-ul organizat de cei de la Riot Coreea, care va rula pe canalul de Twitch LCK. Emisiunea va avea toate componentele unui reality show,

Epidemia de coronavirus se extinde în România, zilnic se înregistrează un număr tot mai mare de noi cazuri de persoane infectate. În acest context este esențial ca oamenii să respecte măsurile esențiale de prevenire a răspândirii virusului,

Acneea este cea mai frecvent întâlnită afecțiune a pielii. Statisticile arată că 85% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 24 de ani prezintă o formă de acnee. Acneea vulgară, forma cea mai

Un bărbat nord-coreean, care fugise din țara condusă de Kim Jong-un în urmă cu trei ani, s-a întors acasă și a fost acuzat de autoritățile de la Phenian că a adus COVID-19. În vârstă de 24 de ani, fugarul poartă numele de familie Kim, iar

CARO CULTURA este un proiect independent conceput să găzduiască spectacole de teatru, film, dans contemporan, expoziții, care valorifică inteligent spațiile generoase din complexul Hotelului CARO. Caro Hotel,

Nici prin gând nu i-a trecut că o programată ieșire în parc, la o ”bicicletă”, alături de cei doi copii, se va transforma în momente de panică! Andreea Bănică este personajul principal, de pe o alee din Herăstrău, care a atras privirile

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că nu se impune revenirea la starea de urgenţă, însă acest lucru nu este exclus acest lucru dacă specialiştii vor spune că nu există altă

Un jucător de la Astra a fost testat pozitiv cu noul coronavirus după ce a acuzat o stare febrilă. Partida cu Universitatea Craiova de miercuri seara a fost amânată de LPF. Craiova mai are nevoie de 4 puncte

Un angajat al televiziunii clubului Dinamo Kiev s-a îmbolnăvit de coronavirus. Toți colegii săi au intrat în izolare, iar videoconferința de prezentare a lui Mircea Lucescu (75 de ani) ar putea fi amânată. Prezentarea oficială a lui Mircea

Preşedintele TNL, Mara Mareş, a anunţat că Guvernul va investi 22 de milioane de euro la Făgăraş, urmând a fi „generate” sute de noi locuri de

Execuția bugetară pe primele 6 luni din 2020 arată o scădere (în premieră pe ultimii 5 ani) a veniturilor și o accelerare a creșterii cheltuielilor cu asistența socială, dar mai ales un deficit de peste 4%

Renault Commercial Roumanie te invita sa descoperi cel mai nou si accesibil serviciu de vanzare online. Platforma E-commerce lansata de Grupul Renault iti permite sa achizitionezi masina preferata direct de pe site, iar prin intermediul acesteia poti

Un poliţist cu ştate vechi din Capitală s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volan chiar sub ochi agenţilor de la circulaţie care tocmai îi luaseră permisul pentru conducere sub influenţa băuturilor

Veniturile nete la nivel de gospodărie sunt stabile pentru consumatorii cu locuri de muncă mai sigure, dar 54% dintre consuma­torii români susţin că situaţia lor financiară este precară din cauza actualei crize generate de COVID-19, potrivit