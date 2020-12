Decizii istorice pentru Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris: apar 4 noi sporturi + e introdusă egalitate de gen: 50% dintre competitori vor fi femei 08.12.2020

08.12.2020 Decizii istorice pentru Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris: apar 4 noi sporturi + e introdusă egalitate de gen: 50% dintre competitori vor fi femei Jocurile Olimpice de vară din anul 2024 se vor desfășura la Paris și vor marca o serie de premiere. Ediția din 2024 va fi centrată asupra a două aspecte, egalitatea de gen și o mai mare implicare a tinerilor. Comitetul Olimpic



Decizii istorice pentru Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris: apar 4 noi sporturi + e introdusă egalitate de gen: 50% dintre competitori vor fi femei

Jocurile Olimpice de vară din anul 2024 se vor desfășura la Paris și vor marca o serie de premiere. Ediția din 2024 va fi centrată asupra a două aspecte, egalitatea de gen și o mai mare implicare a tinerilor. Comitetul Olimpic Internațional a anunțat că pentru prima dată în istorie, numărul femeilor și cel al bărbaților care iau startul la Jocurile Olimpice va fi egal. Dintre cele 32 de sporturi aprobate, 28 vor fi concepute pentru ambele sexe. ...

Decizii istorice pentru Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris: apar 4 noi sporturi + e introdusă egalitate de gen: 50% dintre competitori vor fi femei

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

În noaptea de 23 decembrie 1989, în faţa sediului MApN din Drumul Taberei, din Bucureşti, s-a produs una dintre marile tragedii ale Revoluţiei, în care cel mai sonor nume dintre cei ucişi a fost Gheorghe Trosca, şeful de stat-major al USLA.

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune că Guvernul nu poate să treacă peste Parlament, în legătură cu modificările la OUG 114, care vor fi asumate de către Executiv, atâta timp cât proiectul respectiv este la comisie,

Grupul american Discovery, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa media globală, a extins perioada în care canalul Eurosoprt va deţine drepturile de difuzare pentru turneul Wimbledon în 11 ţări din Europa, inclusiv România, pentru încă

Respectarea drepturilor omului este o conditie pe care trebuie sa o indeplineasca fara nici un fel comentariu sau retinere toate institutiile statului si toti cei care compun societatea in care traim. In momentul in care un drept al omului este ingradit

Preşedintele executiv al PSD Satu Mare, Mircea Govor, a fost condamnat, luni, la doi ani de închisoare cu suspendare pentru şantaj, în primă instanţă, în acelaşi dosar fiind achitat fostul senator Valer Marian şi patronul unei firme de

Apropierea Sărbătorilor de Iarnă îi readuce în ţară pe mulţi dintre românii aflaţi în străinătate, pentru a-şi petrece aceste zile împreună cu familia. În acest context a fost înregistrată o creştere semnificativă a traficului prin

LIGA 1 // Ultima etapă din 2019 a adus două plecări importante la echipele din prima ligă. Eugen Neagoe și-a dat demisia de la Hermannstadt, la fel cum a procedat și Mihai Teja, tehnicianul care începuse sezonul pe banca lui Poli

Deutsche Bank, cea mai mare bancă privată din Germania, prevesteşte dispariţia cardurilor bancare în următorii 10 ani, în contextul în care din ce în ce mai mulţi oameni folosesc folosesc tehnologia NFC (Near Field Communications), ce permite

Un nou incident a avut loc în această seară la noul mall din Sibiu, deschis la jumătatea lunii noiembrie. O mașină din parcarea subterană a luat foc, miercuri, iar trei echipaje de pompieri și autospeciale de stingere se află la fața locului.

Horoscopul zilei de 25 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 25 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru

...adică ieri după-amiază, am urmărit preţ de trei ore documentarul „30 de ani de democraţie”, realizat de Mihai Voinea şi Cristian Delcea, ziarişti la publicaţia

Cinci oameni au ajuns la spital după ce au fost călcați în picioare de mulțimea adunată într-un mall din Sydney (Australia) să prindă baloanele care conțineau vouchere-cadou, baloane aruncate într-o campanie de promovare prilejuită de

„Uite lockere ca afară!“, a fost prima reacţie a clienţilor când au văzut seifuri automate pentru depozitarea bagajelor în Centrul Vechi al Capitalei şi în Gara de

Un scandal ”condimentat” cu lovituri de bâtă, pietre şi ameninţări cu moartea s-a derulat în ziua de Crăciun, la Arieşeni, comuna turistică din Apuseni. Doi tineri şi prietenele lor, care se plimbau cu ATV-ul, susţin că au fost atacaţi

Adeplast, producătorul român de materiale de construcţii, cu 11 fabrici în portofoliu, va fi preluat de grupul elveţian Sika după ce „acţionarii Adeplast SA au decis să vândă societatea către grupul

„Am început în 2012, într-o încăpere la parterul blocului unde locuiam, cu o maşină de cusut, o masă de blat pentru croit şi drumuri în căutarea lânii. Am făcut un magazin online, o pagină de Facebook şi uşor comenzile au început să

Horoscopul zilei de 27 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 27 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru

Horoscop 26 decembrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 26 decembrie 2019 – Berbec: Poate fi o zi complicată, cu numeroase momente în care vei fi nevoit să cauți soluții noi la problemele vechi, de exemplu cele din

Bărbatul care la începutul lunii decembrie s-a cazat la un hotel din Drobeta Turnu Severin dându-se ca garda de corp a unei vedete şi a furat o maşină a recurs de Crăciun la un alt furt. De această dată, el a furat o maşină tocmai din curtea

Elena Udrea își petrece sărbătorile de Crăciun alături de familie, așa că le-a arătat amicilor și prietenilor bucuria pe care o simte în aceste momente. A doua zi de Crăciun este și ziua de naștere pentru Elena, dar fostul ministru al