Decizii diferite în instanţă în cazul Euroins - ASF. Mihnea Tobescu, şeful Euroins, a câştigat în primă instanţă în faţa ASF, în timp Curtea de Apel a respins contestaţiile Euroins şi ale Milenei Guentcheva, directorul executiv 04.11.2020

Mihnea Tobecu, directorul ge­ne­ral al Euroins România, a doua cea mai mare companie de asiguări RCA din pia­ţa locală, a câştigat în primă instanţă îm­potriva sancţiunilor Autorităţii de Supra­veghere Financiară (ASF), în timp ce Curtea de Apel Bucureşti a res­pins ca nefon­ate atât ce­rerea Eu­ro­ins, cât şi pe cea a Milenei Guent­che­va, direc­tor executiv al Euroins, care au con­testat sancţiunile ASF.

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat, răspunzând unei întrebări din partea ZF, că afirmaţiile ministrului Cîţu referitoare la găurile din buget au determinat creşterea cursului de schimb euro/leu. De asemenea, ea a mai spus că guvernul

Care a fost răspunsul Vioricăi Dăncilă atunci când a fost întrebată dacă are cască în ureche. ”Ar fi o lipsă de respect. Nu există niciun prompter, nu există absolut nimic. Nu am căști. Nu am făcut așa ceva și nu voi face așa

Procurorii suedezi au anunțat marți că au închis ancheta privind acuzațiile de viol formulate la adresa fondatorului Wikileaks Julian Assange în 2010, notează BBC News. Assange, care neagă acuzațiile, a petrecut șapte ani în ambasada

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a informat că, în perioada în care Legea pensiilor a fost modificată, Casa Naţională de Pensii Publice nu a fpcut niun studiu privind impactul majorării

Dusan Uhrin, 52 de ani, antrenorul lui Dinamo, le-a promis jucătorilor la antrenamentul de astăzi că până vineri le va fi virat unul dintre cele două salarii restante. Sursele Gazetei susțin că săptămâna viitoare e foarte posibil ca și

Fostul premier polonez şi preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a fost ales, la 20 noiembrie 2019, în funcţia de preşedinte al Partidului Popular European (PPE) de către delegaţii reuniţi la Zagreb

EA Sports le face o supriză plăcută fanilor fotbalului sud-american: în primăvară, vor putea să se dueleze cu cele mai tari forțe ale continentului. 2020 chiar este un an bun pentru jucătorii de FIFA. În martie vor primi un nou update

Oricare instituţie, de orice natură ar fi ea, este structurată pe – sau conţine în interiorul ei – cel puţin trei niveluri

Super-eveniment la Târgul de carte Gaudeamus! Editura Integral, care a publicat toate volumele fondatorului trupei Phoenix, lansează albumul Nicolae Covaci Pictorul, sâmbătă 23 noiembrie orele

Fanii lui Smiley s-au întrebat, de foarte multe ori, cum reușește vedeta să facă față tuturor provocărilor de zi cu zi și, mai ales, programului foarte încărcat pe care îl are. Apariții TV, concert, evenimente la care participă pentru a fi

Imobilul se vinde în stadiu de şantier, după ce a fost demarat un proces de reconversie în hotel. Casa Neuman, construită în anii 1925-1926, are 30 de

Piața artei contemporane din România a înregistrat noi recorduri pentru anul 2019! Pictura semnată de celebrul Adrian Ghenie „Untitled” a fost adjudecată la suma de 105.000 de euro, devenind, astfel, cea

Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că PSD deţine majoritatea în Parlament şi luni va depune o

Fie că sunteţi vegetarian sau alegeţi să ţineţi postul Crăciunului, chiftelele crocante din fasole pot fi o bună opţiune pentru prânz sau

Parlamentul bolivian a dat undă verde sâmbătă organizării de noi alegeri prezidenţiale şi legislative, după plecarea preşedintelui Evo Morales, decizie menită să pună capăt instabilităţii generate

Marco Van Basten, fostul triplu câştigător al Balonului de Aur, a strigat ”Sieg Heil” (n.r. salut popularizat de naziști, însemnând „trăiască victoria”) pentru a ridiculiza antrenorul neamţ al lui Heracles, Frank Wormuth. Presa germană

O bătaie în care au fost implicate mai multe persoane înarmate cu macete a avut loc sâmbătă seara la un centru comercial din Birmingham. Mai mulți polițiști au fost răniți, potrivit BBC, citat de Mediafax. Agenții de poliție au fost

Circula, undeva, pe site-urile de socializare, un exercițiu fantastic: dacă Iohannis era candidatul PSD, iar Dăncilă - omul PNL, pe cine ați fi votat? Partidele ar sări în sus, cum să fie posibil așa ceva? De multe ori, românii au avut

Candidatul PSD Viorica Dăncilă a ”câştigat” în cinci judeţe cele de-al doilea tur al prezidenţialelor, cel mai mare scor fiind înregistrat în

Secţiile de votare pentru alegerea consiliilor districtuale din Hong Kong s-au închis duminică după o participare record, informează Agerpres. Peste 2,7 milioane de oameni au votat până la ora locală 20:30 (12:30 GMT), adică aproximativ două