Decizie de ultima oră în cazul lui Petrică Măţu Stoian! Se întâmplă la fix 20 de zile de la moartea artistului 25.11.2021

25.11.2021 Decizie de ultima oră în cazul lui Petrică Măţu Stoian! Se întâmplă la fix 20 de zile de la moartea artistului Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață în Spitalul de Urgență Reșița, la vârsta de 61 de ani. Cântărețul era internat pe secția ATI în stare gravă. Acesta a fost înmormântat în cimitirul Ungureni din […] The post Decizie de



Decizie de ultima oră în cazul lui Petrică Măţu Stoian! Se întâmplă la fix 20 de zile de la moartea artistului

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață în Spitalul de Urgență Reșița, la vârsta de 61 de ani. Cântărețul era internat pe secția ATI în stare gravă. Acesta a fost înmormântat în cimitirul Ungureni din […] The post Decizie de ultima oră în cazul lui Petrică Măţu Stoian! Se întâmplă la fix 20 de zile de la moartea artistului appeared first on Cancan.

Decizie de ultima oră în cazul lui Petrică Măţu Stoian! Se întâmplă la fix 20 de zile de la moartea artistului

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un incident a avut loc în unul din mall-urile din Capitală. Un bărbat a încercat să violeze o femeie în toaleta unui complex comercial din Sectorul 6. Acesta a fost reținut de către autorități. O […] The post Bărbatul care a încercat

Bulgaria a deschis sezonul de schi 2021, după ce a ieșit din lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat. În lunile următoare se vor afla pe lista destinațiilor turistice Grecia, România, Turcia,

Bogdan Oneț și-a adus aminte de telefonul primit din partea mamei lui Oaidă în momentul în care Viitorul lui Gică Hagi îi dădea târcoale jucătorului lui Atletico

Înainte de Viitorul – Hermannstadt, 2-1, Mircea Rednic, antrenorul constănțenilor, a anunțat că Gabi Iancu are o ofertă de transfer din Liga 1. „La Iancu e o combinație între problemele medicale și o bună ofertă. L-am protejat pe Iancu în

Pe masura ce costul energiei regenerabile continua sa scada, din ce in ce mai multe gospodarii trec la surse curente de energie regenerabila. Printre cele mai accesibile si abundente dintre acestea se numara panourile solare, sau panourile

Un minor în vârstă de 11 ani a fost violat de trei adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 17

Vicepreședintele PSD, Mihai Tudose scrie pe pagina sa de facebook, că după primele două săptămâni de vaccinare, au rămas peste 100.000 doze nefolosite, 100.000 de vârstnici și bolnavi cronic sunt

Multe jucătoare care au făcut carieră în tenisul feminin s-au retras din circuit anul trecut, iar Simona Halep mai are şi ea câţiva ani în care ar mai putea performa la cel mai înalt

Alex Bodi a trecut printr-o perioadă dificilă și a stat în arest preventiv pentru 40 de zile. În toată această perioadă, însă, sprijin de nădejde i-a fost iubita sa, Daria Radionova. Nici măcar ei nu […] The post Daria Radionova,

Lanţul de magazine Profi şi-a propus să depăşească pragul de 2.000 de magazine până în 2024, mi­zând în continuare pe o ex­pan­siune accelerată după modelul ultimilor

Tomisului, Teodosie, spune că oamenii trebuie să țină cont de sfatul medicului și de propria conștiință când decid dacă se vaccinează sau nu și precizează că el nu se vaccinează, fiindcă are

Persoanele care se vaccinează împotriva SARS-CoV-2 nu vor mai fi carantinate timp de 14 zile dacă intră în contact direct cu un bolnav, a anunţat Adriana Pistol, directoarea Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile

Prețurile mai multor alimente vor crește semnificativ până în primăvară, avertizează specialiștii. Legumele sunt primele pe lista scumpirilor, urmate de produsele de panificație, dar și de carnea de

Dorian Popa a pus întreaga țară pe jar, după ce a anunțat că va adăuga în buletinul său încă un prenume. Nimic dubios până în momentul în care a dezvăluit care va fi, de fapt, […] The post Care este cel de-al doilea prenume al lui

Morphy Richards, brandul internaţional de electrocasnice pentru casă şi bucătărie din Marea Britanie, a anunţat extinderea în Europa de Est printr-o sucursală dedicată în Bucureşti,

Puerto Rico este în doliu de marţi după ce trei poliţişti au fost ucişi - doi împuşcaţi şi unul călcat cu maşina - în urma unui control de rutină în

Economiştii uneia dintre cele mai mari bănci din lume au avertizat recent că economia zonei euro se îndreaptă spre o nouă şi dublă recesiune, restricţiile impuse în contextul restrângerii răspândirii pandemiei neputând ajuta la o relansare

Roman Abramovici se gândește la o schimbare radicală la Chelsea. Patronul vrea să întărească stafful tehnic și, totodată, să-l pună sub presiune pe managerul Frank Lampard, prin revenirea lui Avram Grant, 65 de ani. Fostul mijlocaș

Andreea Raicu a bifat deja prima vacanță în 2021. Vedeta a petrecut în Maldive împreună cu mai muți prieteni, însă recunoaște că a avut îndoieli în legătură cu plecarea, din cauza pandemiei de coronavirus. Fosta prezentatoare tv, în

Aproximativ 14.000 de doze de vaccin Moderna, prima tranșă din acest ser, au ajuns miercuri la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” din București, anunță Ministerul Apărării, potrivit Digi24.