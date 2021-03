Decizia radicală pe care a luat-o Ramona Bădescu, după moartea tatălui ei: ” Am o alinare sufletească” 26.03.2021

26.03.2021 Decizia radicală pe care a luat-o Ramona Bădescu, după moartea tatălui ei: ” Am o alinare sufletească” La sfârșitul anului trecut, Ramona Bădescu și-a pierdut tatăl, iar din cauza pandemiei nu a reușit să-l vadă înainte, dar nici să-și ajungă la înmormântare. Din acest motiv, actrița a adus-o pe mama ei în […] The post Decizia



Decizia radicală pe care a luat-o Ramona Bădescu, după moartea tatălui ei: ” Am o alinare sufletească”

La sfârșitul anului trecut, Ramona Bădescu și-a pierdut tatăl, iar din cauza pandemiei nu a reușit să-l vadă înainte, dar nici să-și ajungă la înmormântare. Din acest motiv, actrița a adus-o pe mama ei în […] The post Decizia radicală pe care a luat-o Ramona Bădescu, după moartea tatălui ei: ” Am o alinare sufletească” appeared first on Cancan.

Decizia radicală pe care a luat-o Ramona Bădescu, după moartea tatălui ei: ” Am o alinare sufletească”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Coordonatorul politic al Partidului Alternativa pentru România (ADN), fostul europarlamentar Cătălin Ivan, cere Guvernului să suspende imediat acordarea de subvenţii pentru partidele politice până la ieşirea din criză şi transferarea acestor

În perioada pandemiei de COVID-19 trebuie să respectăm cu stricteţe regulile generale recomandate de OMS. Specialiştii ne oferă şi câteva sfaturi cu privire la ce trebuie să facem atunci când mergem la cumpărături, pentru a evita riscul

Brittney Palmer și Richelle Monae, ambele modele în ring la UFC, s-au fotografiat topless și au încins imaginația fanilor de pe rețelele de socializare. View this post on Instagram Still holding.. @richellemonae #love #instagood

Premierul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru demiterea Sorinei Pintea de la conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, după ce aceasta din urmă a revenit asupra

Distribuţie Oltenia şi partenerii săi vor alege soluţii alternative în activitatea lor operaţională şi nu vor solicita accesul pe proprietate privată decât pentru remedierea deranjamentelor sau pentru lucrări de mentenanţă menite să

Numărul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 a crescut la 22 în judeţul Sibiu, majoritatea fiind de la secţia de Gastroenterologie din Spitalul Judeţean, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii, Andreea Ştefan. Purtătorul de cuvânt al

CORONAVIRUS. Dynamo Brest vinde bilete virtuale pentru fanii din toată lumea care vor să-și vadă poza la meciuri pe manechinele din tribună Fanii se tem să mai meargă la meciuri în Belarus din cauza noului coronavirus, dar campioana a găsit cum

Poliţiştii din cadrul Serviciului Resurse Umane şi cei ai Postului de Poliţie Vintileasca au hotărât să facă ceva în plus pentru bătrânii din comuna Vintileasca, satul Poiana

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunţă că autorităţile au deschis anchete pentru a afla cum persoane din zone aflate în carantină au ajuns în Sibiu sau Cluj-Napoca, pentru a pleca cu avionul la muncă în

Premierul Ludovic Orban s-a întâlnit, vineri, la Guvern, cu preşedinţii PMP şi USR, la Palatul Victoria. Executivul pregăteşte mai multe măsuri, în perioada următoare şi are nevoie de susţinere, în Parlament. PMP propune Pact naţional

Preşedintele Klaus Iohannis urează credincioşilor ca sărbătorile pascale să aducă tuturor alinare şi puterea de a trece cu bine peste orice provocări, declarându-se convins că uniţi şi încrezători în viitor vom ieşi întăriţi din

Un luptător francez de box thailandez a postat un filmuleț cu atacantul Karim Benzema la o ședință de antrenament. La 32 de ani, 11 petrecuți la Real Madrid, Karim Benzema este încă unul dintre așii lui Real Madrid. Dar puțini știau că în

Campiontul din Belarus, unicul din Europa care n-a fost întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, a continuat astăzi, cu remiza dintre Slutsk și Vitebsk, 1-1. Oaspeții de la Vitebsk au deschis scorul în minutul 31, prin Ion Nicolăescu, un

Când toţi „tremurăm“ în faţa coronavirusului, ştiind că sistemul medical românesc e la pământ, sunt oameni care semnalează nişte probleme care, în acest moment, par

Ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a anunţat duminică dimineaţă că şi la Spitalul Judeţean Vrancea sunt şanse foarte mari să fie pusă o conducere militară. Nelu Tătaru se va deplasa luni la Focşani, unde va fi făcută o

Un magazin de bijuterii e o mină de aur pentru orice femeie. Bine, poate încă o mină de aur, pe lângă un magazin de pantofi, unul de rochii, unul de cosmetice... Dar să revenim. În vremuri de izolare precum cele pe care le trăim acum, mai

Vremea de Florii va fi predominant frumoasă, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Duminică, 12 aprilie, de Florii, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab si moderat. Temperatura minimă

Circa 17.800 persoane, cetăţeni români şi străini, şi peste 12.100 mijloace de transport au trecut în ultimele 24 de ore prin punctele de frontieră, informează IGPF. Pe sensul de intrare au fost

Un bărbat de 40 de ani a murit, duminică seara, după ce s-ar fi aruncat în faţa metroului, la staţia Politehnica, din Capitală. Acesta a fost prins sub roţile trenului și nu a putut fi salvat. Un bărbat

Simona Halep, Nadia Comăneci și Ianis Hagi sunt cei trei sportivi români care interprează versurile melodiei cântate de Smiley, din videoclipul MAI, și transmit un mesaj clar "pentru cei din linia întâi cu dragoste, admirație și