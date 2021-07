Decizia lui Emmanuel Macron privind certificatele Covid-19 generează controverse juridice în Franţa 14.07.2021

14.07.2021 Decizia lui Emmanuel Macron privind certificatele Covid-19 generează controverse juridice în Franţa Deciziile preşedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea obligatorie a personalului medical care intră în contact cu persoane vulnerabile şi privind extinderea utilizării certificatelor Covid-19



Decizia lui Emmanuel Macron privind certificatele Covid-19 generează controverse juridice în Franţa

Deciziile preşedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea obligatorie a personalului medical care intră în contact cu persoane vulnerabile şi privind extinderea utilizării certificatelor Covid-19 generează...

Decizia lui Emmanuel Macron privind certificatele Covid-19 generează controverse juridice în Franţa

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Piaţa Sudului, extinsă şi modernizată, a fost inaugurată ieri de primarul sectorului 4, Daniel Băluţă. Lucrările au durat 9 luni, iar investiţia de 8 milioane de euro plus TVA a vizat corpul central

Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și cehoaica Barbora Krejcikova (24 de ani, 118 WTA) joacă joi, după ora 15:00, în turul secund de la WTA Praga. Halep și Krejcikova vor juca al treilea meci al zilei de pe arena centrală. Înaintea duelului,

Creșterea cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 în Germania produce îngrijorare și a impus luare unor măsuri de protecție în masă. Indicele de propagare a ajuns la 13 - număr de cazuri noi la

Situația alarmantă în Germania, după ce miercuri a fost raportată cea mai mare creştere zilnică de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres. Institutul Robert Koch (RKI) a

Fall Guys a luat internetul prin surprindere! Pe Twitch, a adunat peste 25 de milioane de ore vizionate în doar prima săptămână, iar numai pe Steam a fost vândut în 2 milioane de exemplare. Așa că simpaticul joculeț a detronat în

Noua Zeelandă a raportat 14 cazuri noi de COVID-19, după ce cel mai mare oraș al său, Auckland, a intrat în izolare totală, transmite BBC. Din cele 14 cazuri noi, 13 sunt legate de cele patru cazuri înregistrate la începutul săptămânii în

1.454 de noi infecţii din 22.649 de teste efectuate, şi 53 de decese în ultimele 24 de ore, erau înregistrate joi în România. Însă doar 49 dintre decesele înregistrate erau ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi, 4 pacienţi care

Alegerile din Belarus l-au adus pe ”masculul alfa al națiunii”, care a cultivat lângă el modelul soțiilor-trofeu, în fața unei lumi schimbate. Schimbarea politică mai poate aștepta, dar schimbarea socială deja a început în ultimul

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a precizat, joi, că noul coronavirus nu poate fi transmis prin alimente. Precizările OMS vin după ce China a anunţat că a descoperit virusul în alimente de import. „Nu credem că noul coronavirus se

Peste 656 de persoane au fost legitimate, 333 de autoturisme controlate şi 2.980 de kilograme de legume au fost confiscate de poliţişti în urma unei razii la Slobozia pentru prevenirea infracţionalităţii stradale, riscului rutier precum şi

Sebastian Papaiani arăta atâta naturaleţe pe ecran şi pe scenă, era atât de repartizat în distribuţia filmelor, încât părea să fie neam cu fiecare familie de români. Serialul BD era legat şi de

Săptămâna trecută, Ministerul Transporturilor a elaborat o legislaţie care pare să aibă un singur scop: scoaterea companiilor chineze din licitaţia

Fostul ministru de Finanţe Eugen Teodorovici a criticat vineri rectificarea bugetară prezentată de Guvern, despre care spune că a fost făcută „în batjocură”. Acesta adaugă că rectificarea este „în total dispreţ faţă de români” şi

Guvernul Orban, ar putea fi dat în judecată din cauză că pensiile se măresc cu doar 14%, spune președintele FNSPR, Viorel Copil. Viorel Copil, președintele Federaţia Naţionale a

Ai încredere în tine în fiecare zi! Dacă ai rămas fidelă rutinei de skincare și makeup în această perioadă, înseamnă că știi care sunt efectele pe care machiajul și îngrijirea personală le pot avea asupra ta. De la încredere în sine

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a atacat în termeni duri PSD, înaintea şedinţei de Guvern; spunând că l-a făcut „şah mat” prin cea mai mare creştere valorică a

In timp ce Statele Unite ale Americii este in plin proces de retragere a mai multe produse sub forma de dezinfectanti de pe rafturile magazinelor, nu putem sa ne intrebam ce se va intampla la noi in tara in legatura cu substantele care se gasesc in

Fostul deputat PSD Vlad Cosma a fost achitat de Tribunalul Prahova în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. De asemenea, magistraţii au decis şi achitarea celorlalți doi inculpați, oamenii de afaceri Răzvan Alexe

Organizatorii unei nunți din Buzău, la care au participat peste 100 de persoane, au fost amendaţi de Poliţie pentru nerespectarea măsurilor împotriva COVID-19, relatează Agerpres. ”În data de 13 august, în cadrul unei ample acţiuni de

Diana Staicu, proprietară a companiei locale Scan­­­­­dinavian Design House, specializată în co­­­­mer­cializarea de mo­bi­lier şi decoraţiuni premium în stil scan­­­­di­nav, spune că izbucnirea pan­demiei a fost un şoc pentru