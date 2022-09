Decesul unui adevărat om de stat, făuritor de istorie 09.09.2022

09.09.2022 Decesul unui adevărat om de stat, făuritor de istorie Regina Elisabeta a II-a va rămâne în cronici pentru multe dintre meritele pe care le consemnează acum mesajele venite din partea liderilor politici marcanți ai



Regina Elisabeta a II-a va rămâne în cronici pentru multe dintre meritele pe care le consemnează acum mesajele venite din partea liderilor politici marcanți ai planetei.

Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare (SEC) a deschis o amplă investigaţie referitoare la modul în care băncile de pe Wall Street urmăresc comunicaţiile digitale ale angajaţilor lor, au declarat trei persoane apropiate situaţiei,

Numărul de cereri primite de Bi­roul Asigurătorilor de Autovehi­cu­le din România (BAAR) de la şoferii care au primit preţuri la poliţe RCA cu mult peste tariful de referinţă a ajuns la 600, a spus Mădălin Roşu, pre­şedinte BAAR, pentru

CSA Steaua bifează o premieră, are două echipe deja calificate în play-off-ul Ligii Elitelor de la U16 și U19, în primul an de la revenirea în aceste competiții. După ce în acest an a făcut cel mai mare salt în clasificarea FRF a

Porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud-Agigea şi Midia au fost închise, miercuri dimineaţă, din cauza vântului puternic, transmite Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române. "În judeţul

Selecționerul a prins momentul favorabil și se agață de termenele unui contract făcut prost, de parcă la FRF n-ar exista calendare în birouri. Așadar, batem Armenia și selecționerul ne transmite că el în noiembrie oricum pleacă, pentru că

Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs marţi în zona insulei Creta din Grecia, a anunţat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean

Arhiepiscopia Bucureşti anunţă mai multe demisii şi demararea unei cercetări interne în urma publicării anchetei realizate de Recorder cu privire la gestionarea fondurilor publice. „Materialul este construit cu intenţia de a transfera asupra

Cătălin Pozdarie, executivul român care conduce opera­ţiu­nile locale ale retailerului de echipamente sportive Hervis, spune că anul acesta a fost în general mai bun decât 2020, dar în continuare se simt multe influenţe generate de pandemie.

Premierul Natalia Gavriliţa, a anunţat miercuri, 13 octombrie, că va merge săptămâna aceasta la Minsk, Belarus, pentru a reprezenta Moldova la summit-ul şefilor de state a Comunităţii Statelor Independente

Mireşl Rădoi şi-a anunţat plecarea de la echipa naţională a

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avizat, miercuri, Proiectul tehnic şi Detaliile de Execuţie pentru proiectarea şi execuţia sectoarelor 1 şi 2 ale lotului 3 din Autostrada de Centură Bucureşti

O doză de rapel cu un vaccin diferit, pe bază de ARN mesager, a dat rezultate mai bune în cazul persoanelor care au fost imunizate cu vaccinul anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson, conform rezultatelor preliminare ale unui studiu american publicat

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Timiş, Marin Popescu, a declarat, miercuri, că temperatura în sălile de curs ale şcolilor racordate la sistemul centralizat de încălzire din municipiul Timişoara este de 20 de grade Celsius, iar

Prioritatea USR este refacerea coaliției, dar dacă PNL, UDMR și minoritățile naționale nu decid același lucru, în Comitetul Politic se va aproba, la începutul săptămânii, un guvern USR. După

Cristiano Ronaldo (36 de ani), unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, este și un veritabil pasionat al bolizilor de lux. Așa se explică investiția de 10 milioane de euro a lusitanului într-un Bugatti Centodieci, o ediție

Doina Ghițescu a trecut prin clipe cumplite după ce hainele şi peruca i-au luat foc. Totul s-a întâmplat în cimitir sub privirile îngrozite ale celor care se aflau în jurul său. Actrita a ajuns de urgenţă […] The post O cunoscută

Loteria Română pune în joc peste 2,77 milioane de premii în valoare totală de 33,05 milioane de lei odată cu lansarea a trei noi serii de lozuri răzuibile, a anunţat, joi, Loteria Română. Astfel,

Raffaello Shoes Factory, cel mai mare producător de pantofi din România, deţinut de italienii de Grisport, a realizat în 2020 o cifră de afaceri de 263,3 mil. lei (54,6 mil. euro), în scădere cu 15% faţă de anul anterior, când compania a avut

Sute de pachete cu ţigări de contrabandă au fost descoperite ascunse în stupi de albine, în urma unor percheziţii făcute de poliţişti la trei imobile din localitatea de frontieră Vărşand, deţinute de aceeaşi femeie, a informat, joi, IPJ

Un pădurar din Olt a fost obligat în instanţă să plătească peste 100.000 lei, reprezentând contravaloarea materialului lemnos furat din pădurea pe care trebuia să o păzească, potrivit