Debussy la Sala Radio, sub bagheta dirijorului american RYAN BANCROFT! 04.12.2019

04.12.2019 Debussy la Sala Radio, sub bagheta dirijorului american RYAN BANCROFT! Vineri, 6 decembrie (19.00), ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO, sub bagheta dirijorului american multipremiat internațional RYAN BANCROFT aduc în fața publicului bucureștean, la Sala Radio, muzica unuia dintre cei



Debussy la Sala Radio, sub bagheta dirijorului american RYAN BANCROFT!

Vineri, 6 decembrie (19.00), ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO, sub bagheta dirijorului american multipremiat internațional RYAN BANCROFT aduc în fața publicului bucureștean, la Sala Radio, muzica unuia dintre cei mai...

Debussy la Sala Radio, sub bagheta dirijorului american RYAN BANCROFT!

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Roxana Popa, consilier în Cabinetul premierului Viorica Dăncilă, a anunţat, vineri pe Facebook, că a demisionat din funcţia pe care o deţine în cadrul Guvernului, precum şi din PSD, precizând în scrisoarea demisiei că PSD s-a îndepărat de

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunţat, vineri, că la şcolile de agenţi şi subofiţeri din subordine nu se mai organizează admitere în 2019, locurile fiind ocupate la capacitate maximă cu cei peste 5.700 de elevi din seriile

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat o percheziţie la domiciliul unui bărbat de 23 de ani din Cluj-Napoca, bănuit de trafic de droguri de mare

Ziua de 2 aprilie a fost declarată prin lege, de anul trecut, Ziua Instituţiei Prefectului. Cu acest prilej, Instituţia Prefectului – judeţul Galaţi organizează o serie de manifestări, fiind invitaţi la eveniment colaboratorii instituţiei,

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi efectuează o anchetă în cazul unei eleve strivite de dulap, într-o şcoală din judeţul Dâmboviţa. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 22 şi art. 49 din Constituţia României

Berbec Îți dedici timpul zonei financiare. Vrei să rezolvi mai multe probleme legate de bani și eventual să reușești să îți organizezi mai bine acest sector. Taur Îți petreci timpul alături de

Şefa Instanţei supreme, Cristina Tarcea, a declarat vineri, după ce preşedintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu i-a cerut să predea locul din fruntea ÎCCJ, că există o coadă mare în ceea ce

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a declarat vineri că ministrul Apărării, Gabriel Leş, trebuie să-şi dea demisia şi a afirmat că decizia ministrului de a acţiona în instanţă împotriva

Fundașul Gabi Tamaș (35 de ani) este în arest până duminică în Israel, la Petah Tikva, conform deciziei luate miercuri de judecători, după ce în noaptea de luni spre marți a fost surprins de poliție conducând cu 205

Ai terminat facultatea si cauti un job in Marea Britanie? Asigura-te ca esti pregatit sa completezi CV-ul in limba engleza, si mai mult de atat, sa sustii interviul in limba engleza. Cautarea de locuri de munca Exista multe modalitati de a afla despre un

Criza de pe piaţa forţei de muncă determină tot mai multe companii, în special din construcţii, industria prelucrătoare, retail şi servicii, să se îndrepte spre atragerea muncitorilor

Laurenţiu Ştefan Ungureanu (33 de ani), Bogdan Cosmin Hustiu (36 de ani) şi Marius Gabriel Hustiu (32 de ani) trăiau de mai mulţi ani în Italia, ţară în care au intrat în vizorul poliţiştilor pentru mai multe infracţiuni

O serie de percheziţii domiciliare au fost făcute în această săptămână în mai multe localităţi din judeţul Vâlcea, după ce s-au găsit droguri de mare risc asupra unor tineri. Trei dintre cei cinci tineri depistaţi în flagrant delict au

Doi bărbaţi, de 35 şi 47 de ani, sunt cercetaţi pentru conducere a unui vehicul fără permis şi sub influenţa

PNL cere demisia ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, pentru propunerea de a se construi două spitale regionale din bugetul Ministerului Apărării Naţionale şi pentru "debandada provocată

Fostul lider al Partidului pentru Independenţa Regatului Unit (UKIP), Nigel Farage, a declarat vineri că intenţionează să se alăture demonstranţilor pro-Brexit din centrul Londrei pentru a marca ziua de 29 martie

Ultima duminică a lunii martie aduce cu sine schimbarea de la ora de iarnă la cea de vară.Anul acesta, trecerea la ora de vară se va face exact pe 31 martie, când românii îşi vor da ceasurile înainte,

Parlamentul britanic a respins vineri, pentru a treia oară, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, informează Reuters, AFP şi dpa. În favoarea acordului s-au pronunţat 286 de deputaţi,

Horoscop zilnic Berbec. După ce ai tergiversat la nesfârşit o situaţie pentru că nu ştiai ce e de făcut, dintr-o dată aceeaşi situaţie parcă intră pe repede înainte. Eşti prins într-un ritm

Blocul Operator Central din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti va fi finalizat şi dotat în acest an, a anunţat, vineri, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. "Doamna manager mi-a spus (anul