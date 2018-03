De unde sunteţi dumneavoastră? (V) 06.03.2018

06.03.2018 De unde sunteţi dumneavoastră? (V) Milano. Frumos oraş. Centru vechi cu catedrală, operă şi castel. În metrou se vorbeşte limba romană. Tare şi colorat. Vorbesc localnicii, după ce îi auzi îţi aminteşti că ştii



Milano. Frumos oraş. Centru vechi cu catedrală, operă şi castel. În metrou se vorbeşte limba romană. Tare şi colorat. Vorbesc localnicii, după ce îi auzi îţi aminteşti că ştii engleză.

Un bărbat din Poienile de Sub Munte este cutat de familie de aprope două săptămâni. Bărbatul a plecat la o nuntă în 21 ianuarie şi nu s-a mai întors. Familia a anunţat dispariţia la poliţie, dar deocamdată e de negăsit, scrie

Unitatea de Primiri Urgenţe (U.P.U.) SMURD Constanţa are, de curând, în dotare, un incubator neonatal de transport, absolut vital micilor

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a declarat că Guvernul renunţă la schema de ajutor de stat pentru angajaţii din IT afectaţi de revoluţia fiscală. Soluţia găsită este ca angajatorul să reţină la sursă doar parţial contribuţii,

Deputatul USR Stelian Ion a susţinut că preşedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai Comisiei de la Veneţia, fără să spună acest lucru şi

Primul britanic modern avea pielea “închisă la culoare spre negru”, potrivit unei analize a unor rămăşiţe de 10.000 de ani, scrie The Independent. Potrivit studiului, primii oameni care au

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Dubai, programat între 19 şi 24 februarie, cu premii totale de 733.900

Cetăţenii din Marea Britanie s-au trezit în ce mai rece dimineaţă a acestei săptămâni, după ce temperaturile au ajuns la -9 grade Celsius, scrie The Independent. Cele mai scăzute temperaturi

Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că a jucat fotbal la Dinamo. "Eu am jucat fotbal la Dinamo, în tinerețe. Eram aproape de stadion și am fost 3-4 luni la Dinamo. M-am antrenat acolo. Era antrenor Dima. Eu niciodată nu am fost un

Suspendat după incidentele de la meciul de Fed Cup cu Marea Britanie din aprilie 2017, Ilie Năstase a obținut o victorie importantă. Într-un mesaj postat pe contul său de facebook, Ilie Năstase anunță că i s-au redus sancțiunile aplicate

Marius Copil (93 ATP) s-a calificat astăzi în optimile de finală ale turneului de la Sofia, după victoria în două seturi reușită în fața olandezului Robin Haase, favorit 5 la turneul din capitala Bulgariei. Copil s-a impus cu 7-6

Transferat recent la Sparta Praga, Florin Niță a acordat un interviu canalului oficial de YouTube al Spartei Praga. Din Cehia, goalkeeper-ul de 30 de ani a transmis un mesaj important: "Aveți încredere în Andrei Vlad și

Cunoscutul prezentator de televiziune și director al postului de televiziune Antena 3 a fost filmat, cu ani în urmă, pe vremea când ținea discursuri despre Dumnezeu. Mihai Gâdea este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator de

Uber a realizat în anul 2016 un profit net de doar 155.000 de lei, potrivit datelor prezentate pe site-ul Ministerului de Finanțe, consultate de către Libertatea. Astfel este imposibil ca impozitul pe profit să se ridice la 187.000 de lei pentru

Gabriel Enache şi soţia sa, Lena, trec prin emoţii foarte mari astăzi. Cei doi îşi botează, în aceste momente, băieţelul. Evenimentul are loc în Dudeşti, la Biserica “Sfânta Treime”. Naşii micuţului sunt Laurenţiu Reghecampf şi

Lia Olguţa Vasilescu a venit cu un răspuns cu privire la evantualele scăderi ale salariului net în mediul privat. Ministrul Muncii susţine că asta ar fi doar din vina angajatorului, care "l-a furat pe angajat". Citește mai

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, că orice angajat din România poate să dea în judecată Guvernul şi să ceară să-i fie plătite contribuţiile de sănătate, afirmând că sunt pericole care riscă

Curtea Constituţională a României a discutat, miercuri, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedintele Klaus Iohannis cu privire la modificările aduse Legii administraţiei publice locale. Citește mai

Cercetătorii au demonstrat că persoanele care consumă peşte săptămânal au mai multă materie cenuşie în zona din creier responsabilă cu memoria. Citește mai

Consumul excesiv de alimente procesate şi poluarea suprasolicită ficatul care acumulează toxine. Aceste alimente susţin procesul de

Deocamdată la Galaţi au fost confirmate până acum doar trei cazuri de gripă, dar autorităţile sanitare se aşteaptă la o epidemie, având în vedere că în celelalte judeţele din Moldova numărul de îmbolnăviri a explodat în ultimele