De tot râsul! Ce imagini apar în dreptul jucătorilor pe site-ul oficial al Campionatului Mondial de handbal masculin 25.01.2023

25.01.2023 De tot râsul! Ce imagini apar în dreptul jucătorilor pe site-ul oficial al Campionatului Mondial de handbal masculin Profilele jucătorilor de pe site-ul oficial al Campionatului Mondial de handbal masculin stârnesc hohote de râs. Campionatul Mondial găzduit de Suedia și Polonia a ajuns în faza sferturilor de finală. Turneul este un succes, cu săli pline la



De tot râsul! Ce imagini apar în dreptul jucătorilor pe site-ul oficial al Campionatului Mondial de handbal masculin

Profilele jucătorilor de pe site-ul oficial al Campionatului Mondial de handbal masculin stârnesc hohote de râs. Campionatul Mondial găzduit de Suedia și Polonia a ajuns în faza sferturilor de finală. Turneul este un succes, cu săli pline la majoritatea partidelor. Nu putem spune același lucru și despre site-ul competiției. ...

De tot râsul! Ce imagini apar în dreptul jucătorilor pe site-ul oficial al Campionatului Mondial de handbal masculin

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Pe 18 februarie 2022 agenţia de evaluară financiară FTSE Russell a anunţat cinci noi includeri de acţiuni româneşti pentru indici ai pieţelor emergente, o promovare dar şi o

NATO își închide, temporar, biroul din capitala Ucrainei și își va muta personalul la Bruxelles şi Lviv, oraș aflat la 70 de kilometri distanță de granița cu Polonia, informează Mediafax. „NATO şi statele sale membre monitorizează şi

Cheloo este unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Acesta a fost implicat în multe proiecte de succes precum X Factor și The Four. În prezent, pe lângă muzică acesta este jurat împreună […] The post Îţi vei

În plin vârf al tensiunilor diplomatice cu statele NATO și cu Occidentul, Rusia a decis să mute zece bombardiere Su-24 din Peninsula Crimeea către alte baze aeriene. Mutarea pare să fie una de retragere a trupelor din apropierea Ucrainei, dar poate

Congresul extraordinar al PMP, convocat de europarlamentarul Eugen Tomac, a început sâmbătă, la Sinaia, Tomac fiind ales în funcţia de preşedinte al

Primarul din Braşov, Allen Coliban spune că ar fi „sănătos” ca liderul interimar al USR să aibă un contracandidat pentru şefia partidului, precizând că la alegerile precedente, Darău „a făcut o treabă foarte bună”, fiind nevoie de

Mădălina Grigore, o cunoscută influenceriță din Iași trăieşte o frumoasă poveste de dragoste la câteva luni după ce a trecut printr-o despărţire dureroasă. Tânăra a publicat mai multe imagini pe reţelele de socializare, iar zâmbetul

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, îl va avea ca adversar pe italianul Lorenzo Musetti, în primul său meci oficial din 2022, la turneul ATP de la Dubai, pe care îl va disputa la o lună după ce a fost expulzat din Australia,

Barcelona a doborât-o pe Valencia în deplasare, scor 4-1, în runda #25 din La Liga. Tot ce trebuie să știi despre La Liga Barcelona, din nou pe loc de Champions League Catalanii au deschis scorul prin Aubameyang. Primul gabonez din istorie

Separatiştii proruşi care controlează autoproclamata republică Doneţk din estul Ucrainei au anunţat vineri evacuarea civililor către Rusia, în urma intensificării bombardamentelor de artilerie pentru care armata ucraineană şi separatiştii se

Un copil de opt ani a murit şi alţi cinci copii, cu vârste cuprinse între 5 şi 13 ani, au fost răniţi, după ce un autoturism s-a răsturnat, duminică, într-un sens giratoriu de pe DN 79, în judeţul

Partidul Mişcarea Populară organizează sâmbătă un congres

Cel puțin patru regiuni din Camerun sunt afectate de o epidemie de holeră care se răspândește rapid și care a cauzat, până în prezent, cel puțin 34 de decese, informează agenția Xinhua, citată de Agerpres. Primele cazuri de holeră au fost

Autoritatea de Supra­ve­ghere Financiară (ASF) a publicat ta­rifele de referinţă la poliţele RCA pentru următoarele 6 luni, acestea fiind în creştere pe majoritatea categoriilor cu excepţia unei singuri scăderi, con­form raportului

Ar merge la război, să-şi apere ţara, chiar şi la vârsta extrem de înaintată pe care o are. O spune cu hotărâre un veteran de război din judeţul Buzău, care împlineşte 100 de ani pe 23 februarie. Este la curent cu ştirile despre războiul

Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a revenit pe teren după scandalul uriaș în care a fost implicat în Australia, la turneul din Dubai, acolo unde a câștigat fără emoții cu Lorenzo Musetti (19 ani, 58 ATP), scor 6-3, 6-3, Totuși, sârbul nu uită

Problemele pentru un român de 41 de ani care locuieşte în Florenţa au început după ce a răspuns la un apel de pe un telefon pe care îl găsise şi pe care intenţiona să îl restituie. Proprietarul şi-a recuperat mobilul, iar pe român l-a dat

Producătorul de cabluri cu fibră optică Romcab Târgu-Mureş (simbol bursier MCAB), aflat în procedura insolvenţei din 2017, cu dreptul de administrare păstrat, a anunţat investitorii că a identificat oportunitatea construirii unui parc

Aproape 44% din totalul cazurilor de COVID din ultima săptămână au fost înregistrate în Bucureşti şi în judeţele Timiş, Cluj, Constanţa şi Ilfov, conform raportului transmis miercuri, 23 februarie, de Institutul Naţional de Sănătate

O descoperire macabră a avut loc, luni, la marginea localităţii Smeeni, județul Buzău. Cadavrul unei femei, găsit într-o fântână după zece zile de la