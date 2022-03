De râsul curcilor! Ramzan Kadîrov, liderul armatei cecene care luptă pentru Vladimir Putin, a plecat la război în ghete pentru femei. Foto fabulos 01.03.2022

01.03.2022 De râsul curcilor! Ramzan Kadîrov, liderul armatei cecene care luptă pentru Vladimir Putin, a plecat la război în ghete pentru femei. Foto fabulos Ramzan Kadîrov, liderul armatei cecene care luptă pentru Vladimir Putin, a plecat la război în ghete pentru femei. Imaginile au devenit virale și au stârnit hohote de râs în rândul internauților. Liderul cecen, Ramzam Kadîrov, […] The



De râsul curcilor! Ramzan Kadîrov, liderul armatei cecene care luptă pentru Vladimir Putin, a plecat la război în ghete pentru femei. Foto fabulos

Ramzan Kadîrov, liderul armatei cecene care luptă pentru Vladimir Putin, a plecat la război în ghete pentru femei. Imaginile au devenit virale și au stârnit hohote de râs în rândul internauților. Liderul cecen, Ramzam Kadîrov, […] The post De râsul curcilor! Ramzan Kadîrov, liderul armatei cecene care luptă pentru Vladimir Putin, a plecat la război în ghete pentru femei. Foto fabulos appeared first on Cancan.

De râsul curcilor! Ramzan Kadîrov, liderul armatei cecene care luptă pentru Vladimir Putin, a plecat la război în ghete pentru femei. Foto fabulos

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fostul campion mondial, Rivaldo consideră că lupta pentru titlu în Liga 1 este una entuziasmantă şi spune că CFR Cluj se va impune, în ciuda faptului că este văzută de bookmakeri a doua

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că dezvăluirile fostului ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, după demiterea sa, confirmă ceea ce se ştia neoficial, dar neconfirmat oficial, din cauza

Doar una din patru maşini noi înmatriculate pe piaţa locală mai este pe motorină, faţă de una din trei în 2018, potrivit datelor potrivit datelor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare

Incendiar se anunță următorul episod Survivor România, de duminică, 18 aprilie! Mai mulți concurenți au încălcat regulile jocului, iar organizatorii nu vor face uitată greșeala. Cele care au agitat apele sunt Sindy și Maria, de […] The

Deşi se crede că animalele sălbatice sunt greu de domesticit, o veveriţă demonstrează că prietenia între animale şi oameni poate depăşi orice convingeri. Bella, o veveriţă salvată de o familie din America, se întoarce periodic de mai bine

Antreprenorii locali sunt umăr la umăr cu giganţii internaţionali pentru a face energie verde, valoarea proiectelor în regenerabile anunţate de la începutul anului sau care deja au diferite avize de la Transelectrica fiind de circa 6 miliarde de

În piaţa de fuziuni şi achiziţii există tranzacţii, în ciuda anumitor dezechilibre economice care s-au produs ca urmare a pandemiei de COVID-19, tranzacţii care vin din partea cumpărătorilor, spune Răzvan Butucaru, partener, financial services

Papa Francisc s-a întors, duminică, la balconul bazilicii Sf. Petru în ziua în care se împlinesc 515 ani de la momentul când Papa Iulian al II-lea a pus prima piatră de temelie. Suveranul Pontif a citit pasajul

În ciuda eforturilor Mihaelei Buzărnescu și Gabrielei Ruse, care au dat tot ce au avut în clipa de față în lupta cu Cocciaretto, Trevisan și Paolini, România a fost învinsă și retrogradată din Grupa Mondială Billie Jean King

Realme 8 e un smartphone foarte suplu, cu o baterie mare şi o cameră de 64MP, al doilea smartphone al companiei chineze pe care-l

Românii stau disciplinat la rând pe vremea COVID-19, ca în timpul cartelelor, atunci când existau rații la ulei, zahăr și benzină. Iată un context care arată cât de departe suntem de aplicarea unor

Pompierii din Constanța au intervinit de urgență la un incendiu izbucnit într-o clădire din nordul stațiunii Mamaia. Liftul imobilului a luat foc, iar incendiul s-a extins de la parter până la etajul 8. Pompierii au căutat o persoană despre

Începând de luni, 12 aprilie, în Anglia s-au redeschis terasele, iar oamenii au luat cu asalt localurile în aer liber pentru a se bucura de „marea relaxare”. Potrivit unei statistici din tabloidul The Sun, pe săptămâna 12-19 aprilie,

Un nou scandal a izbucnit în Liga 1, la meciul dintre Chindia Târgovişte şi Hermannstadt, din prima etapă a

Andrei Baciu, secretarul de stat căruia prim-ministrul i-a delegat atribuţiile interimare la Ministerul Sănătăţii, a anunţat că România ar putea scăpa de restricţii începând cu 1

Gelu Puiu, 41 de ani, a demisionat de la Ministerul Mediului după ce site-ul Recorder.ro a publicat înregistrări care arată că secretarul de stat a pus în practică schimbarea din funcție a mai multor șefi de direcții silvice, „în urma

Un număr record de medici şi-au anunţat intenţia de a lucra peste graniţe în primul trimestru al acestui an, a anunţat Consiliul suprem al medicilor (NRL) din Polonia, notează The First

Lucrările „Self-Portrait in 1945” şi „The Trip”, realizate de artistul român Adrian Ghenie, 43 de ani, au fost adjudecate luni, 19 aprilie, la Sotheby’s Hong Kong, pentru suma totală de 6,2 de milioane de euro, potrivit

Persoanele care lucrează în tura de noapte au risc mai ridicat de a se infecta cu virusul SARS-CoV-2 comparativ cu angajații din tura de zi, arată un studiu realizat de cercetători de la Universitatea James

Premierul Olandei, Mark Rutte, a anunţat, marţi seară, relaxarea restricţiilor antiepidemice începând cu data de 28 aprilie, informează Agenţia France-Presse şi cotidianul Le Figaro. Interdicţiile