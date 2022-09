De necrezut! Cât a mers darul la botezul lui Liam, băieţelul lui Laurenţiu Reghecampf şi al Corinei Caciuc 26.09.2022

26.09.2022 De necrezut! Cât a mers darul la botezul lui Liam, băieţelul lui Laurenţiu Reghecampf şi al Corinei Caciuc Noaptea trecută, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au dansat și s-au distrat alături de invitații lor. Și nu oricum! Cuplul a sărbătorit pînă-n zori, pe ritmurile celor mai cunoscute melodii, iar CANCAN.RO a imortalizat toate […] The



De necrezut! Cât a mers darul la botezul lui Liam, băieţelul lui Laurenţiu Reghecampf şi al Corinei Caciuc

Noaptea trecută, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au dansat și s-au distrat alături de invitații lor. Și nu oricum! Cuplul a sărbătorit pînă-n zori, pe ritmurile celor mai cunoscute melodii, iar CANCAN.RO a imortalizat toate […] The post De necrezut! Cât a mers darul la botezul lui Liam, băieţelul lui Laurenţiu Reghecampf şi al Corinei Caciuc appeared first on Cancan.

De necrezut! Cât a mers darul la botezul lui Liam, băieţelul lui Laurenţiu Reghecampf şi al Corinei Caciuc

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Statele Unite au început, ieri, să facă apel pentru extrădarea fondatorului WikiLeaks. Julian Assange se confrunta cu acuzaţii de spionaj pe teritoriul american, iar dacă va fi găsit vinovat, Assange riscă

Părinţii lui Vili Viorel Păun, tănărul român ucis în atentatul rasist de la Hanau, din 19 februarie 2020, nu renunţă la lupta cu autorităţile

La fiecare leu investit în educaţia unui copil, bugetul de stat câştigă 8 lei, arată rezultatele unui studiu realizat de firma de consultanţă Deloitte la cererea Fundaţiei World Vision România, organizaţie care derulează programe de educaţie

Uniunea Europeană şi Moldova au desfăşurat joi, 28 octombrie, cea de-a şasea şedinţă a Consiliului de Asociere în temeiul Acordului de Asociere

Nu rata cele mai importante ponturi din fotbalul internațional, numai pe GSP.RO, la Meciul

O tânără de 24 de ani, originară din Moscova, Rusia, a uimit o lume întreagă atunci când a dezvăluit că este mama a 21 de copii, 20 dintre ei venind pe lume în ultimul an şi jumătate, cu ajutorul mamelor surogat. Acum, însă, ea susţine că

SIF Muntenia (SIF4), societate care are cele mai performante acţiuni din rândul celor cinci SIF-uri de la începutul acestui an, cu un randament de 91% pe tranzacţii de 61 mil. lei, a introdus pe ordinea de zi a acţionarilor din 15 noiembrie 2021

Borussia Dortmund are şanse mici să-l păstreze pe Erling Haaland (21 de ani) și în sezonul viitor, iar conducerea galben-negrilor îi caută deja înlocuitor atacantului. Sebastian Kehl, șeful departamentului de scouting al Borussiei, s-a deplasat

Medicul rezident Paul Oargă, devenit cunoscut pentru filmulețele postate pe internet, în care arată cât de grea este lupta cadrelor sanitare pentru salvarea pacienților COVID, avertizează într-o postare cât de grave pot fi efectele tratamentelor

Restricțiile și numărul mare de bolnavi în stare gravă au dat un impuls puternic vaccinării. Aproape 160.000 de români s-au imunizat în ultimele 24 de ore, iar cei care au doză completă primesc și vouchere. Cum centrele de vaccinare au fost

Consiliul Judeţean Galaţi va asigura costurile de transport, iar Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” Galaţi va amenaja o ambulanţă, astfel încât să poată funcţiona ca centru mobil de vaccinare, urmând să asigure şi

Un număr de 12.698 de doze de vaccin anti-HPV din cele 40.000 achiziţionate în anul 2021 de către Ministerul Sănătăţii au fost utilizate până la sfârşitul lunii septembrie, a informat, vineri,

România a pierdut în ultimii zece ani circa 15.000 de jucători de tenis din evidenţele Federaţiei Române de Tenis (FRT), conform informaţiilor furnizate de către Ministerul Tinere­tului şi Sportului în urma unei solici­tări trimise de Ziarul

Ucraineanca Marta Kostyuk, locul 55 WTA, a trecut clar de Emma Răducanu, locul 23 WTA, cu scorul de 6-2, 6-1, și o va înfrunta pe Simona Halep, locul 18 WTA, în semifinalele de la Transylvania Open, informează Gazeta Sporturilor. Marta Kostyuk și-a

Vești bune! Se pare că românii au înțeles că vaccinarea este singura soluție pentru a opri pandemia și aproape 120.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID în ultimele 24 de ore, dintre care mai mult de […] The post 120.000 de persoane

Cancelarul german Angela Merkel, va efectua o ultimă vizită în Franţa, miercuri, pentru a se întâlni cu preşedintele Emmanuel Macron la Beaune, a anunţat vineri guvernul de la Berlin,

Pilotul unui avion de mici dimensiuni a executat o aterizare de manual pe o autostradă la nord de oraşul canadian Toronto, după ce a fost nevoit să coboare de urgenţă avionul la sol, din cauza unor probleme tehnice, transmite CBC. Pilotul

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a învins-o pe ucraineanca Marta Kostyuk (19 ani, 55 WTA), scor 6-0, 6-1, și s-a calificat în finala de la Transylvania Open. În ultimul act, Simona o va înfrunta Anett Kontaveit (Estonia), victorioasă în

Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au hotărât ca audierea miniştrilor din Cabinetul Ciucă să aibă loc marţi, urmând ca miercuri Guvernul PNL-UDMR să fie supus votului în plenul reunit al

Medicul Valeriu Gheorghiță, şeful campaniei naţionale de vaccinare, a explicat de ce testele de anticorpi nu pot fi incluse în certificatul verde. ”Anticorpii care apar la trecerea prin boală nu sunt întotdeauna neutralizanţi. Noi ştim