De la Marghioala la Iris. Ce nume dădeau românii în trecut copiilor şi cum sunt ei botezaţi astăzi 21.11.2021

21.11.2021 De la Marghioala la Iris. Ce nume dădeau românii în trecut copiilor şi cum sunt ei botezaţi astăzi Înainte de 1865, întocmirea şi păstrarea actelor de stare civilă era preocuparea preoţilor, care aveau responsabilităţi chiar şi în stabilirea numelor copiilor



De la Marghioala la Iris. Ce nume dădeau românii în trecut copiilor şi cum sunt ei botezaţi astăzi

Înainte de 1865, întocmirea şi păstrarea actelor de stare civilă era preocuparea preoţilor, care aveau responsabilităţi chiar şi în stabilirea numelor copiilor nou-născuţi.

De la Marghioala la Iris. Ce nume dădeau românii în trecut copiilor şi cum sunt ei botezaţi astăzi

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

„O campanie provaccinare triumfalistă, demagogică, prezentând totul în roz este total ineficientă”, ba chiar poate avea „efecte adverse”, consideră prof. dr. Dorel Săndesc, vicepreşedintele

Meteorologii au emis, joi, o prognoză specială pentru Bucureşti, valabilă până sâmbătă la ora 10.00. În prima parte a prognozei, vremea se menține caldă, cu rafale de vânt ce pot atinge 40 de kilometri

Val de nemulțumiri în rândul oamenilor, după ce televiziunea publică daneză DR a lansat un desen animat destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 8 ani. Serialul prezintă un bărbat care are cel mai lung penis din lume și pe care nu îl

Cam în fiecare an în presă apar imagini dezolante cu starea stadionului din Bacău: o ruină în adevăratul sens al cuvântului. E greu de crezut că în urmă cu 10-15 ani se adunau aici zeci de mii de suporteri pătimași să susțină

Horoscopul zilei de 8 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

În contextul pandemiei cu noul coronavirus şi pe fondul pierderilor imense suferite de industrie, mulţi antreprenori din industria HoReCa se pregătesc să-şi aducă angajaţii în situaţia de a se vaccina anti-COVID-19, pentru a oferi clienţilor

CBN Agrotech, furnizor de soluţii de monitorizare şi automatizare a proceselor din silozuri agricole, a înregistrat o dublare a veniturilor în 2020, an afectat de pandemia de COVID-19 şi criza sanitară, ajungând astfel la 0,5 mil. euro, iar pentru

Banca centrală a statului nordic are dobânzi negative de mai mulți ani, iar acest lucru a determinat băncile comerciale să ofere credite ipotecare pe 20 de ani cu dobândă zero, scrie The Sydney Morning Herald. Astfel, cei care accesează un astfel

Elena Udrea a fost confirmată cu noul coronavirus. Din primele informații, starea de sănătate a fostului ministru este bună. Surse din anturajul celebrei blonde din politică au declarat în exclusivitate pentru WOWBIZ.ro că aceasta se

Ce părere aveţi despre acest manager de top care a aplicat pentru un job la o multinaţională, cu salariul net de 5,000€ + variabil + multe

Bico Industries, producător de plasă din fibră de sticlă, estimează că cifra de afaceri a companiei a ajuns la 54 de milioane de lei în 2020, similar cu anul

Temperatura record de -38,5 grade Celsius a fost înregistrată, joi, la stația meteo Vega de Liordes, situată la o altitudine de 1.874 de metri altitudine, în provincia nord-vestică Leon, anunță Euronews. Dacă va fi confirmată de agenția

În ciuda restricţiilor de circulaţie adoptate în primăvară, în contextul pandemiei de COVID-19, judeţul Suceava a rămas şi în 2020 pe primul loc pe ţară la numărul de persoane decedate în accidente de

Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Un bărbat de 41 de ani din Argeş a fot izbit cu toporul în cap chiar de fratele său, cu 8 ani mai tânăr. Agresorul este cercetat pentru tentativă de omor. Vineri va fi prezentat în faţa instanţei, cu propunere de arestare

Ministerul Sănătăţii a solicitat spitalelor, într-o notă, ca acestea să programeze cadrele medicale la vaccinarea anti-COVID-19 până vineri seara. "Este o notă către spitale care îi îndeamnă pe

Poliţistul a salvat viaţa unei persoane aflată în pericol de înec. Povestea întregii opraţiuni este relatată chiar decolegii săi din cadrul Ministerului de

Organizatorii de la Australian Open fac eforturi uriașe pentru jucători, care sunt nevoiți să stea 14 zile în carantină înainte de startul turneului de la Melbourne. Australian Open va începe pe 8 februarie, la Melbourne, acolo unde se joacă de

Maria Sara Popa continuă să impresioneze în competițiile de tenis internaționale. Bucureșteanca de doar 15 ani a reușit săptămâna aceasta rezultatul carierei. S-a calificat pe tabloul principal al turneului ITF W15 din Antalya (Turcia,

LA LIGA. Valul de ninsori ce s-a abătut asupra Spaniei, afectând, mai ales, Capitala, a perturbat și fotbalul. Liga a anunțat în această dimineață că meciul Atlético Madrid - Bilbao, programat la 17:15, s-a amânat: „Din cauza