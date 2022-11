De ce te mănâncă palma stângă sau dreaptă? Ce înseamnă când se întâmpla asta, conform superstiţiilor populare 03.11.2022

03.11.2022 De ce te mănâncă palma stângă sau dreaptă? Ce înseamnă când se întâmpla asta, conform superstiţiilor populare Măcar o dată în viață, ai trecut și tu printr-un moment în care te-a mâncat în palmă. Fie că este vorba de dreapta sau de stânga, am aflat explicație. Superstițiile populare vin cu un sens, […] The post De ce te mănâncă palma



De ce te mănâncă palma stângă sau dreaptă? Ce înseamnă când se întâmpla asta, conform superstiţiilor populare

Măcar o dată în viață, ai trecut și tu printr-un moment în care te-a mâncat în palmă. Fie că este vorba de dreapta sau de stânga, am aflat explicație. Superstițiile populare vin cu un sens, […] The post De ce te mănâncă palma stângă sau dreaptă? Ce înseamnă când se întâmpla asta, conform superstiţiilor populare appeared first on Cancan.

De ce te mănâncă palma stângă sau dreaptă? Ce înseamnă când se întâmpla asta, conform superstiţiilor populare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

24 de zile și de surprize. Ale tale-s toate, garantate și automate Doar o dată-i Crăciunul. Și vine ca nebunul la Casa românului, înaintea Moșului. Nu intrăm pe horn, nu-ți stricăm acoperișul, intri tu pe casapariurilor.ro sau în

Horoscopul zilei de 3 decembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu se pot îndrăgosti Chiar dacă ziua demarează mai greu, după-amiază ne recăpătăm starea de

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat, joi, redeschiderea urmăririi penale a lui Ion Iliescu în Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Decizia instanţei este

Trei sectoare de drumuri județene din județul Bihor sunt închise pe perioada iernii. Acestea vor fi redeschise circulației după 30 aprilie 2022, a anunțat Consiliul Județean Bihor. DJ 108 J, sectorul între

România a ajuns la 1.781.957 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în ultimul bilanț anunțat joi de autorități, au fost raportate 1.149 noi îmbolnăviri. La ora 11:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri

Generalul de brigadă Constantin Spînu a declarat că Ministerul Apărării Naţionale (MApN) intră în linie dreaptă cu programele de dotare cu avioane de luptă, dar şi că scopul final este ca pe mâinile piloţilor militari români să ajungă,

Compania de investiţii financiare Evergent Investments (fosta SIF Moldova, simbol bursier EVER) va susţine şi în 2022 programul Executive MBA acreditat de universităţile Buckingham, Hull şi Suffolk din Marea Britanie, în calitate de partener al

Producătorul de ferestre şi uşi din PVC şi aluminiu Optimedia din Oradea, deţinut de antreprenorii români Marius şi Simona Pantiş, a raportat pentru primele 11 luni din acest an o cifră de afaceri de aproximativ 41 mil. euro, în creştere cu

Majoritatea elevilor din judeţul Buzău îşi fac acasă testele de salivă pentru Covid-19. Copiilor le-au fost împărţite deja câte două teste rapide, pentru a le folosi vineri şi luni. Sunt puţine şcolile care au optat pentru testarea în

Raportul cost/venit, unul dintre cei mai impor­tanţi indicatori care mă­soară eficienţa băn­cilor, s-a situat în pri­mele nouă luni din acest an între 40% şi 82%, la nivelul a opt dintre cele mai mari bănci după

La trei zile de la lansarea bancnotei de 20 de lei, specialiștii au sesizat o greșeală. Potrivit acestora, însă, acest lucru nu reprezintă un dezastru colosal iar problema se poate remedia în timp. Pe 1 […] The post Greşeala de pe bancnota

Nu vom utiliza certificatul verde la slujbele religioase, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. „Părerea este unanimă. Rolul educativ al bisericii în respectarea regulilor generale poate să

În meciul cu Iranul, România a înregistrat şi o pierdere în lot, după ce mezina echipei, Oana Borş (18 ani) s-a accidentat grav la genunchiul drept, chiar după primul gol al său la reprezentativa de senioare (scorul partidei

Denis Alibec, 30 de ani, a fost reprimit la antrenamentele lui CFR Cluj. Atacantul și-a prezentat scuzele, așa cum voia antrenorul Dan Petrescu. Atacantul a plecat de pe banca de rezerve în minutul 70 al meciului cu Clinceni (2-0), fără să ceară

Scumpirea materialelor de construcţii şi creşterile preţurilor în cazul locuinţelor noi au pus presiune şi pe piaţa apartamentelor vechi din Capitală, astfel încât preţurile acestora au început să accelereze pe final de

Grupul de comunicaţii fixe şi mobile Digi, controlat de miliardarul Zoltan Teszari din Oradea, a finalizat, ieri, vânzarea tuturor operaţiunilor sale din Ungaria, acesta fiind probabil cel mai dureros exit din istoria grupului, în condiţiile în

PREMIER LEAGUE. În minutul 60 al meciului Wolves - Liverpool, 0-1, Diogo Jota (25 de ani), atacantul „cormoranilor”, a ratat o ocazie imensă. Jose Sa, portarul gazdelor, a ieșit hazardat dintre buturi, nu a comunicat cu Saiss, iar mingea a ajuns

Liviu Dragnea și-ar fi luat o parte din bagaje și ar fi părăsit-o pe iubita lui mai tinerică. Contactată de CANCAN.RO, Irina Tănase neagă cu vehemență ruptura de fostul lider PSD. Liviu Dragnea și Irina […] The post Irina Tănase, prima

Oana Matache, sora Deliei, este mamă a doi copii, iar după ce a născut a doua oară, artista s-a retras din lumina reflectoarelor. Aceasta cânta pe scenă, alături de Delia. Gina Matache, mama celor două, a făcut primele declarații despre decizia

Denise Rifai a ieșit de la muncă. De la Kanal D, acolo unde invitații nu intră înainte de a se ruga punțintel la Cel de Sus ca ”Regina întrebărilor incomode” să fie ceva mai blândă. […] The post Secretul vedetei de la Kanal D! Cu ce