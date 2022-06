De ce se împarte orez cu lapte de Rusalii? Tradiţii de Moşii de vară sau Sâmbăta Morţilor 10.06.2022

10.06.2022 De ce se împarte orez cu lapte de Rusalii? Tradiţii de Moşii de vară sau Sâmbăta Morţilor Moşii de Vară preced sărbătoarea populară a Rusaliilor, care are loc la cincizeci de zile de la Paşti, atunci când Biserica ortodoxă sărbătoreşte Pogorârea Sfântului Duh – Rusaliile. Moșii de vară sau Sâmbăta Morților va avea



De ce se împarte orez cu lapte de Rusalii? Tradiţii de Moşii de vară sau Sâmbăta Morţilor

Moşii de Vară preced sărbătoarea populară a Rusaliilor, care are loc la cincizeci de zile de la Paşti, atunci când Biserica ortodoxă sărbătoreşte Pogorârea Sfântului Duh – Rusaliile. Moșii de vară sau Sâmbăta Morților va avea […] The post De ce se împarte orez cu lapte de Rusalii? Tradiţii de Moşii de vară sau Sâmbăta Morţilor appeared first on Cancan.

De ce se împarte orez cu lapte de Rusalii? Tradiţii de Moşii de vară sau Sâmbăta Morţilor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Wolt Market, lanţul de supermarketuri virtuale al companiei finlandeze Wolt, se va lansa în Ungaria în această toamnă, potrivit Budapest Business

Datele oferite de DSP Braşov spun că nu apa de la robinet este responsabilă pentru îmbolnăvirea râşnovenilor, cu norovirus, un virus foarte rar, dar care se răspândeşte foarte

Premierul de dreapta al Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunţat luni majorarea salariului minim cu 2%, informează publicaţia Ekathimerini, citată de Agerpres. Acesta a recunoscut că oamenii de afaceri şi grupurile comerciale au cerut îngheţarea

Serviciul rus pentru Supravegherea Telecomunicaţiilor, pentru Tehnologie Informaţională şi Mass-Media (Roskomnadzor) a blocat, luni, zeci de website-uri afiliate lui Aleksei Navalnîi, unul dintre liderii

Proba de 100 de metri spate, cea în care românul Robert Glinţă s-a clasat pe 8, ultimul loc, a furinzat un moment controversat, înaintea festivităţii de

Creștere ALARMANTĂ a numărului de cazuri de infectare cu COVID-19 în Turcia, una dintre destinațiile preferate de vară ale

Un autoturism cu turişti prins de aluviunile din Munții Rodnei, rezultate în urma ploilor torenţiale, a fost recuperat, luni, de un echipaj de

Aproape 16.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, din care aproape 18.000 cu prima doză, a anunţat,marţi, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

Portul Gdansk din nordul Poloniei urmează să fie extind, capacitatea acestuia fiind estimateă să crească cu o treime până în 2024, au anunţat oficialii polonezi, potrivit Polskie

În urmă cu două săptămâni, am anunțat parteneriatul între compania Pro Activ și A.F.C. Chindia Târgoviște. Sărbătorim anul acesta 20 de ani de la înființare și am precizat că suntem nu doar distribuitori de materiale de construcții, dar

Medicul Adrian Marinescu a vorbit despre cea de-a treia doză de vaccin împotriva noului coronavirus. În cursul zilei de marți, specialistul a spus de ce este necesară cea de-a treia doză. Medicul Adrian Marinescu a […] The post Ce spune

Polițiștii Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Maramureș i-au surprins pe doi tineri, unul de 24 de ani din Fălticeni, arestat pentru comiterea infracțiunilor de furt și tentativă la furt calificat și un altul de 18 ani din Vișeu de

Bunica artistului Alex Velea mărturisește faptul că ar fi fost uitată atât de către nepotul ei, dar și de fiu și noră. De câțiva ani, nu ar mai fi fost vizitată și nici ajutată de […] The post Bunica lui Alex Velea, cu lacrimi în

Un incendiu puternic a izbucnit, luni noaptea, la o pensiune din comuna Ciocănești, județul Suceava. 14 persoane s-au autoevacuat, relatează

Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu (PNL), inculpat alături de alte 16 persoane într-un dosar de fraudă electorală, la scrutinul din 27 septembrie 2020, a fost scos din arest preventiv şi plasat în arest la

Citește interviul cu SuperCâștigătorul care a dat marea lovitură! Cu o miza de 2 lei dintr-un Bonus oferit de Superbet, fericitul norocos a lovit superjackpotul acumulat de Inima Neagră de 4,828,861 Lei, cel mai mare din istoria sloturilor online

Sportivii români își continuă parcursul la Jocurile Olimpice de la Tokyo, joi, 29 iulie, în a șasea zi a competiției. Miercuri a fost cea mai bună zi a României în această ediție, cu un aur și argint la canotaj. România mai are un argint la

Fostul monarh ar fi plasat-o ilegal sub supraveghere în Marea Britanie cu ajutorul serviciilor secrete spaniole pe Corinna zu Sayn-Wittgenstein, fosta sa parteneră. Plângerea, scrie Financial Times, a fost

Mai multe tramvaie de pe liniile 7, 10, 19 și 25 au fost blocate timp de aproximativ o oră în zona Eroii Revoluţiei, din cauza unei defecţiuni a unui tramvai, informează B365. Tramvaiele au rămas blocate la intersecția șoseaua Giurgiului cu

O nouă tranșă de vaccin de la compania Moderna va ajunge vineri în România. Este vorba de 111.600 de doze, care vor ajunge la București pe cale terestră. Potrivit Comitetului Național de Coordonare a